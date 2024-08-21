Жительница города сообщила, что люди массово покидают свои дома, из-за горения нефтебазы

В Пролетарске, где уже третий день горит нефтебаза после атаки беспилотника, местные жители массово покидают свои жилища, сообщила Елена, жительница города, в интервью "Газете.Ru". Она отметила, что многие горожане в страхе уезжают на свои дачи.
По словам Елены, опасения о возможном пожаре возникли после того, как дрон был сбит над нефтебазой. На этот раз беспилотник достиг цели. Елена рассказала, что ее семья живет неподалеку, и взрывы ощущаются очень сильно. Ее бабушка описала, что при первом взрыве квартира тряслась, словно при землетрясении. Родственники, живущие ближе всего к нефтебазе, уехали, оставив свои хозяйства, опасаясь за жизни своих животных из-за дыма и выбросов.
Елена добавила, что дом бабушки находится в 3-4 километрах от места пожара, но несмотря на опасность и сильный запах гари, бабушка решила остаться. Елена упомянула, что канал, разделяющий дом от степной зоны, может защитить от огня. Они стараются сделать жизнь бабушки комфортнее, чтобы она могла оставаться дома и избегать улицы, где дышать становится невозможно.
В ночь на 18 августа система ПВО отразила атаку дронов в Ростовской области, что привело к возгоранию дизельного топлива на складах в Пролетарске из-за падения обломков.
Валерий Горнич, глава администрации Пролетарского района, сообщил, что на нефтебазе горит около 20 из 74 резервуаров с дизельным топливом, охватывая более 10 тысяч квадратных метров.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в результате тушения пожара пострадали 18 спасателей, из которых пятеро находятся в реанимации. Всего 41 пожарный обратились за медицинской помощью, но не все потребовали госпитализации.
В Пролетарске были возведены два каменных барьера вокруг нефтебазы в попытке сдержать огонь.
Фото: Wikimedia Commons/Own work,Роман Гулевич , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
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