Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Студенты проводят раскопки
Студенты проводят раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:48

Древние катакомбы раскрыли тайну: евреи прятали от римлян настоящее сокровище

В Израиле нашли клад IV века в подземных туннелях еврейских повстанцев

Археологи в Израиле нашли клад медных монет в подземных катакомбах, которыми пользовались еврейские повстанцы времён Римской империи. Находка показала, что тайная сеть тоннелей, созданная во времена иудейских войн, продолжала использоваться вплоть до IV века нашей эры - то есть более чем через триста лет после подавления первых восстаний. Это открытие не только проливает свет на упорство древнееврейских сообществ, но и свидетельствует о том, что римляне так и не смогли полностью обнаружить и уничтожить систему подпольных убежищ.

Подземный мир античной Галилеи

Раскопки проходили в древнем посёлке Хукок в Нижней Галилее — регионе, где еврейское население активно сопротивлялось римскому господству. Исследователи из Израильского управления древностей (IAA) и Цфатского академического колледжа обнаружили клад из 22 медных монет, спрятанный в глубине узкого туннеля.

По словам археологов, этот тоннель был частью обширной системы подземных ходов, где еврейские повстанцы прятали оружие и припасы во время восстаний против Рима в I-II веках н. э.

"Похоже, люди, которым принадлежал этот клад, тщательно спланировали место его хранения, надеясь вернуться к нему, когда угроза минует", — отметил археолог Ури Бергер из Израильского управления древностей.

Кто и зачем спрятал монеты

Самое удивительное — монеты оказались гораздо более поздними, чем ожидали исследователи. Они были отчеканены во времена Констанция II (337-361) и Константа I (337-350), что относит клад к около 350-353 годам н. э.

Эта эпоха пришлась на время восстания против цезаря Галла, когда Римская империя вновь столкнулась с внутренними смутами. На Востоке росло напряжение между христианами и иудеями, а на Западе вспыхнула гражданская война после убийства императора Константа.

Археологи предполагают, что именно в этот период еврейское население Галилеи, уже имевшее опыт сопротивления, вновь подняло восстание против римских властей, а найденные монеты могли быть заначкой повстанцев, готовившихся к новым боям.

Контекст эпохи: империя в смуте

После смерти Константина Великого его сыновья разделили империю. Когда в 350 году узурпатор Магненций убил Константа, началась новая гражданская война. Констанций II, правивший на Востоке, был вынужден отправиться на Запад, поручив управление восточными провинциями своему родственнику Галлу.

В это время в Галилее вспыхнуло иудейское восстание против Галла. Еврейские источники обвиняли в этом христиан, начавших разрушать синагоги, а римские — нестабильность власти и слухи о поддержке персов, традиционно союзных евреям против Рима.

Повстанцы из города Диоцезария (ныне Ципори) напали на римский гарнизон, перебили солдат и захватили их оружие. В ответ цезарь Галл послал военачальника Урсинуса, который подавил восстание с крайней жестокостью, разрушив город дотла.

Вероятно, именно тогда жители спрятали найденный клад, так и не успев за ним вернуться.

Сокровища в туннелях

Клад состоял из 22 медных монет - небольшого номинала, что указывает на принадлежность к небогатым людям. Тем не менее они сделали всё, чтобы спрятать свои сбережения: монеты нашли в самом конце узкого и извилистого туннеля, куда можно было добраться лишь ползком.

"Даже спустя столетия после римских карательных кампаний еврейское население продолжало пользоваться этими подземельями. Это поразительная устойчивость культурной памяти", — подчеркнул профессор Йинон Шивтиэль, соавтор раскопок.

Подземные сети как форма сопротивления

Система катакомб в Галилее и Иудее — уникальное явление. Она возникла во времена Первой и Второй иудейских войн (66-71 и 115-117 гг. н. э.), а позже использовалась во время восстания Бар-Кохбы (132-136 гг. н. э.).

Эти сети служили одновременно укрытием, складами оружия и путями для тайных передвижений. Их строили под домами, синагогами и даже винодельнями, тщательно маскируя входы.

Несмотря на то что Римская империя вела массовые репрессии и переселения, римляне так и не сумели полностью уничтожить эти тоннели. По словам исследователей, знание о них передавалось из поколения в поколение, а отдельные участки могли использоваться веками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что после подавления иудейских восстаний римляне установили полный контроль над регионом.
    Последствие: недооценка длительного подпольного сопротивления.
    Альтернатива: признание, что часть еврейских общин веками сохраняла автономию и память о борьбе.

  • Ошибка: полагать, что катакомбы утратили значение после II века.
    Последствие: пропуск археологических свидетельств позднего использования.
    Альтернатива: рассматривать эти тоннели как культурное наследие и символ выживания.

А что если…

Если система подземных ходов действительно использовалась непрерывно на протяжении трёх столетий, то это одно из самых долговечных подпольных сооружений в античном мире. Возможно, такие сети существовали и в других городах, но пока скрыты под современными поселениями Израиля и Палестины.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает многовековое использование подземных сетей Неясно, строились ли туннели заново или просто расширялись
Датировка монет точно указывает на IV век Клад небольшой, не даёт полной картины экономики
Раскрывает новые страницы иудейского сопротивления Сложно исследовать туннели из-за их опасности и глубины

FAQ

Где именно нашли клад?
В одном из туннелей древнего поселения Хукок в Нижней Галилее.

Кому принадлежали монеты?
Скорее всего, местным евреям, участвовавшим в восстании против Галла (351-352 гг. н. э.).

Почему клад не забрали?
Повстанцы были уничтожены римскими войсками, а поселение разрушено.

Продолжали ли использовать туннели после этого?
Возможно, отдельные участки использовались ещё в византийскую эпоху — до V-VI века.

Мифы и правда

Миф: после восстания Бар-Кохбы все евреи покинули Галилею.
Правда: археологические находки подтверждают непрерывное присутствие еврейского населения в регионе.

Миф: римляне полностью контролировали подземные коммуникации.
Правда: система тоннелей оставалась в тайне на протяжении веков.

Миф: подобные клады — случайные.
Правда: их прятали осознанно, как часть стратегии выживания в условиях преследований.

Исторический контекст

После разрушения Иерусалима и Храма в 70 году н. э. еврейские центры сместились в Галилею. Там, в укромных деревнях и монастырях, сохранялась традиция сопротивления. Даже спустя века жители использовали старые катакомбы, созданные их предками.

Находка в Хукоке стала редким материальным свидетельством этого "подпольного" мира, где память о борьбе передавалась дольше, чем власть римских легионов.

Три интересных факта

Город Хукок известен также уникальной мозаикой с изображением Самсона, найденной ранее в синагоге.

Подземные туннели в Галилее часто имели ложные проходы и ловушки, чтобы сбить преследователей с пути.

Некоторые катакомбы были оборудованы вентиляционными шахтами и нишами для свечей, что говорит о продуманной инженерии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шаровая молния впервые воспроизведена в лаборатории физического факультета МГУ — Владимир Бычков сегодня в 13:40
Огненный призрак реальности: в лаборатории родилась настоящая шаровая молния

Учёные МГУ воссоздали в лаборатории мини-аналоги шаровой молнии и показали, как "раскалённый пар в оксидной оболочке" объясняет её свечение, прыжки и даже взрывы — и что это значит для разгадки феномена.

Читать полностью » Археологи нашли в Афродизиасе останки ребёнка с болезнью Каффи — Дуру Ягмур Башаран сегодня в 12:25
Ребёнок, которого услышали через тысячу лет: археологи нашли кости с редкой болезнью в сердце Византии

Археологи нашли в Афродизиасе останки византийского ребёнка с редкой болезнью, которая сегодня известна как болезнь Каффи. Это открытие стало уникальным окном в жизнь и медицину Средневековья.

Читать полностью » Обонятельные рецепторы впервые экспрессировали в лабораторных клетках для изучения запахов — Андреас Натш сегодня в 11:25
Когда духи поймут тебя: учёные расшифровали, почему один и тот же запах вызывает разные эмоции

Учёные из Givaudan впервые заставили лабораторные клетки "чувствовать" запахи. Это открытие способно изменить не только парфюмерию, но и само понимание обоняния.

Читать полностью » Синхронизация тембра и интонации усиливает доверие между людьми сегодня в 10:25
Хочешь, чтобы тебя поняли — говори в том же ритме: нейронаука объяснила секрет доверия

Почему мы бессознательно подстраиваем голос под собеседника и как это помогает нам понимать друг друга? Учёные раскрыли, что происходит с мозгом во время общения.

Читать полностью » В Турции нашли хлеб с изображением Христа возрастом 1300 лет — археологи сегодня в 9:25
Святой аромат древности: как случайный пожар превратил обычный хлеб в святыню

В Турции археологи нашли хлебу 1300 лет с изображением Христа и древнегреческой надписью. Находка объединяет веру, труд и археологию в одном символе.

Читать полностью » В глубинах Мёртвого моря формируются гигантские кристаллы галита сегодня в 8:25
Море, которое умирает и рождается заново: как под толщей соли происходит геологическое чудо

Под водой Мёртвого моря растут гигантские соляные массивы, формирующиеся прямо на наших глазах. Учёные раскрыли, как создаются эти "соляные гиганты" и почему они могут изменить судьбу моря.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили новый вид ихтиозавра на Юрском побережье — Дин Ломакс сегодня в 7:45
Когда океан правили рептилии: британские учёные описали юрского дракона с мечом

На Юрском побережье Британии найден новый вид древнего ихтиозавра — мечедракон из Голден-Кэп. Его глаза, как у дельфина, и трагическая история жизни поражают воображение.

Читать полностью » Сгорание спутников Starlink в атмосфере вызывает новые вопросы об экологии и безопасности орбиты сегодня в 6:45
Интернет сгорел в атмосфере: спутники Starlink превращаются в метеоры и вызывают споры учёных

Спутники Starlink всё чаще сгорают в атмосфере Земли. Зрелище впечатляет, но учёные предупреждают — за ним скрываются серьёзные экологические и технические вызовы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Джорджина Филлипс объяснила, чем опасно есть насекомых для кошек
Наука
В Германии при строительстве велодороги нашли кладбище средневековой больницы
Технологии
Глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания недооценила потенциал стартапа Илона Маска xAI
Дом
Эксперт Михаил Лукшин: роботы с распылителем очищают окна эффективнее и безопаснее
Еда
Гарвардская школа здравоохранения: регулярное употребление орехов продлевает жизнь на 2–3 года
Садоводство
В Алтайском крае напомнили сроки и правила утепления плодовых деревьев агроволокном
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Семир Ясаревик показал 24-минутную тренировку без оборудования
Красота и здоровье
Тейлор Свифт, Дуа Липа и Ариана Гранде сделали пуловер с короткими рукавами символом осеннего стиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet