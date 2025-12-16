Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кольца на витрине
© https://unsplash.com by Createasea is licensed under Free
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:10

Купили украшение онлайн — а оно поддельное: правила для площадок могут ужесточить

СОКЭП предложил оборотные штрафы маркетплейсам за поддельные украшения – СОКЭП

На российских маркетплейсах и в сервисах объявлений покупатели всё чаще сталкиваются с ювелирными изделиями сомнительного качества. Проблема бьёт сразу по нескольким сторонам: страдает доверие к онлайн-торговле, растут риски для потребителей и усиливается нагрузка на контрольные органы. Общественники считают, что ситуацию можно изменить, если сделать правила для площадок строже и технологичнее. Об этом сообщает РИА Новости.

Оборотные штрафы и быстрая блокировка объявлений

Совет по общественному контролю за деятельностью электронных платформ (СОКЭП) предложил повысить ответственность цифровых площадок за продажу поддельных ювелирных изделий. Инициативы изложены в письме на имя руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева.

Речь идёт о введении оборотных штрафов, а также о механизме досудебной блокировки объявлений, если в них видны нарушения требований законодательства.

"Сложившуюся ситуацию, по нашему убеждению, можно исправить комплексом мер: …повышением ответственности цифровых платформ за счет введения оборотных штрафов и введения механизма досудебной блокировки объявлений о продаже ювелирных изделий с нарушением законодательства, наделив соответствующими полномочиями Федеральную пробирную палату", — говорится в письме.

Проверка через ГИИС ДМДК ещё на этапе публикации

Отдельный блок предложений касается прозрачности оборота драгоценных металлов и камней в онлайне. СОКЭП выступает за то, чтобы цифровые площадки использовали государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) ещё на этапе размещения объявлений в категории "Ювелирные изделия". Логика простая: чем раньше появляется проверка, тем меньше шансов, что предложение с нарушениями вообще доберётся до покупателя.

Для рынка это может означать более понятные правила игры: добросовестным продавцам легче подтверждать легальность товара, а подозрительные карточки и объявления — быстрее отсеивать. Для потребителей плюс очевиден: снижается вероятность купить "выгодную" вещь, которая затем окажется подделкой или товаром без корректных документов.

Идентификация продавцов и автоматический мониторинг

Ещё одна мера — усиленная идентификация продавцов на электронных платформах. По задумке совета, это должно затруднить работу тем, кто маскирует торговлю под "частные продажи" и регулярно выставляет товары без соблюдения обязательных требований. Также предлагается систематический автоматизированный мониторинг объявлений, чтобы выявлять признаки незаконного предпринимательства, неприменения контрольно-кассовой техники и возможного уклонения от уплаты налогов.

