Олег Белов Опубликована сегодня в 16:21

Запутанные браслеты и исчезнувшие кольца: как наконец навести порядок в косметике и украшениях

Советы по организации хранения косметики и украшений для ежедневного использования

Беспорядок в ящике с украшениями и косметикой — привычная проблема, знакомая почти каждой женщине. То серьга потеряется, то любимая помада исчезнет, а кольца и браслеты часто запутываются в клубок. Но с этим можно легко справиться! Давайте разберемся, как навести порядок и поддерживать его.

Первый шаг: жесткий отбор

Для начала нужно избавиться от всего лишнего. Это не самая простая задача, но без неё никак не обойтись. Пройдитесь по своим украшениям и косметике и разделите на три категории:

  • Люблю и использую
  • Сомневаюсь
  • Выбросить

Важно: Если вещь не использовалась больше года, не стоит её хранить. Также выбрасывайте просроченные косметические средства — тушь, которая скатывается, или тени, которые осыпаются. Уберите повторяющиеся элементы — например, если у вас 5-10 одинаковых красных помад, но вы используете только две.

Сломанные украшения — либо в ремонт, либо в выброс.

Правильная система хранения

Когда вы избавились от ненужного, время привести в порядок оставшееся. Вот несколько вариантов для хранения:

  • Ящики с ячейками — идеальны для серёжек, колец и браслетов. Они могут быть пластиковыми или деревянными.
  • Стойки для украшений — подставки с крючками для подвешивания браслетов, бижутерии и серёжек. Это удобно и добавляет декоративный элемент.
  • Магнитные держатели — повесьте доску над туалетным столиком, и все серёжки будут на виду, никакого "где вторая?" утром.
  • Карманы для украшений — мягкие органайзеры из ткани или фетра, которые удобны для путешествий.

Для косметики:

  • Прозрачные контейнеры с множеством ячеек для разных предметов — помады, карандаши и прочее будут на виду и не нужно будет долго искать.
  • Вращающиеся подставки — идеальны для ограниченного пространства.
  • Разделители для ящиков — помогают держать косметику в порядке, но требуют регулярной чистки.

Как правильно расположить вещи?

Существует простое правило: чем чаще используется, тем ближе лежит. Вот как правильно расставить предметы:

  • Ежедневная косметика — на уровне глаз.
  • Сезонные украшения — выше, чтобы не мешались.
  • Дорогие и хрупкие вещи — в закрывающиеся шкатулки, чтобы не пылились и не повреждались.

Совет: Если у вас есть украшения, которые вы часто не носите, попробуйте поставить их на видное место. Это может стимулировать вас чаще их использовать, как в случае с клиенткой Елены Горшковой, которая начала носить любимые серёжки после того, как они оказались на виду.

Как поддерживать порядок?

Чтобы порядок не разрушился, заведите несколько полезных привычек:

  • "5 минут вечером" — возвращайте все на место перед сном.
  • "Раз в месяц — ревизия" — избавляйтесь от вещей, которые давно не использовались.
  • "Чистка по ходу" — протирайте украшения после носки, чтобы они не покрывались грязью.

Лайфхак: Поставьте небольшую шкатулку рядом с раковиной для украшений, которые снимаете перед умыванием или душем. В конце недели просто верните их на место.

Память: Один из лучших способов поддержания порядка — не откладывать на потом. Если сняли кольцо или серьги, кладите их сразу на место. Так они не потеряются, и вы не будете искать их утром в спешке.

Итог

Навести порядок в ящике с украшениями и косметикой — несложно, если соблюдать несколько простых шагов. Правильное разделение вещей, использование удобных органайзеров и регулярная ревизия помогут вам поддерживать порядок и делать утро легче. Так что начните сегодня, и скоро порядок в вашем ящике станет нормой!

