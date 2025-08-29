Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:06

Jetta больше не "в тени" Volkswagen: в Поднебесной рождается новый автогигант

Volkswagen и FAW создают отдельную компанию для бренда Jetta в Китае

Что произойдет, если известный немецкий концерн решит полностью пересмотреть стратегию работы своего суббренда в Китае? Ответ уже дан: Volkswagen запускает для Jetta отдельную компанию, которая будет действовать самостоятельно на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Новый этап для Jetta в Китае

В городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань, было подписано соглашение между FAW Group, Volkswagen и местными властями. На его основе создается независимая фирма, которая займется развитием бренда Jetta.

Главная цель — вывести марку из-под прямого контроля головного офиса в Германии и дать ей возможность принимать ключевые решения локально. Такой шаг позволит быстрее реагировать на запросы китайских покупателей и усиливать позиции на фоне конкуренции с местными производителями.

Планы выпуска и технологическая база

До 2028 года Jetta должна представить пять новых моделей. Из них четыре будут либо электрическими, либо гибридными, что полностью соответствует тренду на электрификацию в Поднебесной. Первая новинка заявлена уже на 2026 год.

Новая структура позволит активно использовать местные инженерные наработки и уже выстроенные связи с поставщиками. Это заметно ускорит процесс разработки и снизит себестоимость автомобилей, что особенно важно для ценовой привлекательности.

Независимость как ключевое преимущество

Теперь Jetta сможет самостоятельно утверждать важные решения, не тратя время на длительные согласования с немецким офисом. Такой подход становится всё более распространённым среди западных компаний в Китае, поскольку он упрощает управление и позволяет гибко подстраиваться под локальный рынок.

"Независимость поможет бренду лучше понимать потребности китайских клиентов и создавать машины специально под их запросы", — представители FAW-Volkswagen.

По словам руководителей проекта, автономия ускорит внедрение новых технологий, а также даст возможность адаптировать дизайн под вкусы китайских покупателей.

