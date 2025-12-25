Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Jetour
Jetour
© Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:37

Jetour меняет стратегию в России: ставка на премиальные гибриды и полный привод уже обозначена на 2026 год

Jetour запланировал вывод премиального гибридного G700 в России в 2026 — АВТОСТАТ

В 2026 году Jetour намерен заметно укрепить позиции в России за счёт расширения линейки и выхода в более дорогой сегмент. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на пресс-службу "Джетур Мотор Рус". Компания готовит к запуску сразу две новинки, причём одна из них ориентирована на покупателей, рассматривающих гибридные премиальные внедорожники.

По данным пресс-службы бренда, точные сроки появления новых моделей будут объявлены позднее. При этом уже обозначены ключевые ориентиры по старту продаж. Раскрытие технических характеристик и комплектаций отложено до момента, когда каждая из моделей приблизится к выходу на рынок.

Премиальный гибридный внедорожник Jetour G700

Главным событием 2026 года для Jetour станет вывод на российский рынок премиального гибридного внедорожника Jetour G700. В компании подтвердили планы по запуску, отметив, что дополнительная информация о сроках будет опубликована позже. Новинка стала первой моделью бренда в серии G и должна открыть марке дорогу в сегмент премиальных рамных внедорожников.

Мировая премьера Jetour G700 состоялась в Дубае (ОАЭ) в ноябре этого года. Автомобиль построен на платформе GAIA и оснащён гибридной системой Super Hybrid iDM-O общей мощностью 665 кВт. Внедорожник получил интеллектуальный полный привод XWD с семью режимами движения и отдельным режимом X, а также автоматический режим блокировок, предназначенный для сложных условий.

Полный привод для X90 Plus и развитие модельного ряда

Помимо G700, Jetour рассчитывает расширить предложение за счёт обновления уже знакомых моделей. В первом квартале 2026 года планируется запуск кроссовера X90 Plus в новой версии с полным приводом. В пресс-службе подчеркнули, что подробности по характеристикам и комплектациям будут раскрыты ближе к старту продаж.

Сейчас Jetour представлен в России несколькими моделями, закрывающими разные ценовые и размерные ниши. В линейку входят флагманский X90 Plus, среднеразмерный X70 Plus, компактные кроссоверы X50 и Dashing, а также полноприводные внедорожники Jetour T2 и T1. Новый запуск в 2026 году должен дополнить этот ряд и усилить присутствие бренда как среди массовых покупателей, так и в более премиальном сегменте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запас хода электромобилей по паспортным данным может не совпадать с реальностью — автоэксперты вчера в 7:07
Паспорт врёт не напрямую: вот считают запас хода электрокаров на самом деле

Запас хода электромобиля редко совпадает с паспортными данными. Какие методики используются в мире и почему реальные цифры почти всегда ниже заявленных.

Читать полностью » Водителям без ОСАГО грозит штраф 5000 рублей за повторное нарушение — ГИБДД вчера в 3:17
Дату в договоре подправил — и попал: как одна хитрость оборачивается тоннами чужих штрафов

Покупка авто дает небольшой запас времени на оформление документов, но на дороге есть нюансы. Разбираемся, где грань между законом и штрафом по ОСАГО.

Читать полностью » Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки обязательны в автомобиле — автоэксперты 23.12.2025 в 22:59
Автомобиль подводит не сразу: вещи, которые спасают в последний момент

Что обязательно должно быть в автомобиле по закону и по опыту водителей: минимальные требования ПДД, полезные дополнения и подготовка к дальним поездкам без лишнего.

Читать полностью » Механическую КПП выбирают для экономии на обслуживании — автоэксперты 23.12.2025 в 18:03
Неожиданное возрождение: простая причина, по которой все больше водителей возвращаются к механике

Почему МКПП до сих пор выбирают, несмотря на "автоматы"? Автодилер назвал плюсы "механики": обслуживание, практичность, экономия и меньше ограничений в эксплуатации.

Читать полностью » Продажи подержанных электромобилей в России упали на 27% в ноябре — Автостат 23.12.2025 в 16:58
Продажи растут год к году, но падают месяц к месяцу: тревожный сигнал для электрокаров

Продажи подержанных электромобилей в России резко снизились за месяц, несмотря на рост по сравнению с прошлым годом.

Читать полностью » BMW X5 стал лидером кредитных заявок на премиум авто 5–8 млн — Авито Авто 23.12.2025 в 15:46
Кредит стал нормой для премиума: какие BMW, Toyota и Lexus лидируют на вторичном рынке

Россияне выбирают премиум автомобили на вторичном рынке, используя кредиты. Какие модели в цене и почему удобнее брать в рассрочку?

Читать полностью » Спрос на неисправные двигатели вырос на фоне дефицита запчастей — автоэксперт Ладушкин 23.12.2025 в 15:32
Сломанные моторы внезапно стали золотом: что происходит на рынке автозапчастей

В России растет спрос на неисправные двигатели: дефицит новых моторов толкает рынок к восстановленным агрегатам с непредсказуемым ресурсом.

Читать полностью » Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты 23.12.2025 в 14:12
Не спорт и не экстрим: как обычная поездка может закончиться разрывом шины

Перегрев шин может случиться не только в жару и не только на трассе. Почему он опасен, как его распознать и что делать водителю, чтобы избежать риска.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Покупательница квартиры Долиной отказалась давать время на сборы — Свириденко
Россия
В 2025 году объёмы дорожных работ в России выросли на 14% — Марат Хуснуллин
Красота и здоровье
Засыпание за 10–20 минут признано нормой для здорового сна — The Indian Express
Наука
Ученые впервые обнаружили электрические искры в пылевых вихрях Марса — Nature
Питомцы
Кошки мяукают на мужчин вдвое чаще чем на женщин — The New York Times
Еда
Мутное игристое указывает на нарушения хранения — товаровед Рыбакова
Дом
Быстрая стирка хуже удаляет грязь, чем другие режимы — Мэри Гальярди
Туризм
Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet