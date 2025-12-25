Jetour меняет стратегию в России: ставка на премиальные гибриды и полный привод уже обозначена на 2026 год

В 2026 году Jetour намерен заметно укрепить позиции в России за счёт расширения линейки и выхода в более дорогой сегмент. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на пресс-службу "Джетур Мотор Рус". Компания готовит к запуску сразу две новинки, причём одна из них ориентирована на покупателей, рассматривающих гибридные премиальные внедорожники.

По данным пресс-службы бренда, точные сроки появления новых моделей будут объявлены позднее. При этом уже обозначены ключевые ориентиры по старту продаж. Раскрытие технических характеристик и комплектаций отложено до момента, когда каждая из моделей приблизится к выходу на рынок.

Премиальный гибридный внедорожник Jetour G700

Главным событием 2026 года для Jetour станет вывод на российский рынок премиального гибридного внедорожника Jetour G700. В компании подтвердили планы по запуску, отметив, что дополнительная информация о сроках будет опубликована позже. Новинка стала первой моделью бренда в серии G и должна открыть марке дорогу в сегмент премиальных рамных внедорожников.

Мировая премьера Jetour G700 состоялась в Дубае (ОАЭ) в ноябре этого года. Автомобиль построен на платформе GAIA и оснащён гибридной системой Super Hybrid iDM-O общей мощностью 665 кВт. Внедорожник получил интеллектуальный полный привод XWD с семью режимами движения и отдельным режимом X, а также автоматический режим блокировок, предназначенный для сложных условий.

Полный привод для X90 Plus и развитие модельного ряда

Помимо G700, Jetour рассчитывает расширить предложение за счёт обновления уже знакомых моделей. В первом квартале 2026 года планируется запуск кроссовера X90 Plus в новой версии с полным приводом. В пресс-службе подчеркнули, что подробности по характеристикам и комплектациям будут раскрыты ближе к старту продаж.

Сейчас Jetour представлен в России несколькими моделями, закрывающими разные ценовые и размерные ниши. В линейку входят флагманский X90 Plus, среднеразмерный X70 Plus, компактные кроссоверы X50 и Dashing, а также полноприводные внедорожники Jetour T2 и T1. Новый запуск в 2026 году должен дополнить этот ряд и усилить присутствие бренда как среди массовых покупателей, так и в более премиальном сегменте.