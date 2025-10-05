Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:43

598 лошадей против всех стереотипов: гибрид Jetour T1 показал, что китайцы умеют делать спорткары

Jetour готовит выпуск в России гибридной версии кроссовера T1 мощностью до 598 л. с.

Jetour готовит для российского рынка гибридную версию кроссовера T1 — процесс сертификации уже стартовал. Об этом 3 октября сообщил портал "Китайские автомобили", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

В Китае гибридный вариант T1 представлен в двух конфигурациях. Первая — переднеприводная, с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л. с. и 204-сильным электродвигателем. Вторая — полноприводная установка, где под капотом работают два электромотора суммарной отдачей 598 л. с. Такой запас мощности делает T1 одним из самых динамичных кроссоверов своего класса.

Аккумуляторная батарея рассчитана на пробег порядка 220 км исключительно на электротяге, что позволит передвигаться по городу без расхода топлива. В условиях смешанного цикла заявлен минимальный расход при высокой динамике — благодаря синхронной работе ДВС и электромоторов.

Присутствие на российском рынке

Jetour T1 уже официально продаётся в России. Продажи стартовали 16 сентября — покупателям предложены две комплектации стоимостью 3,77 и 3,95 млн рублей. Сейчас в продаже доступна версия с двухлитровым турбомотором на 245 л. с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Позже появится модификация с 1,5-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач.

Габариты кроссовера составляют 4705 мм в длину и 2800 мм по колёсной базе. Для сравнения: Jetour T2 длиннее всего на 80 мм, при этом обе модели разделяют одинаковую платформу.

Сравнение с другими моделями

Параметр Jetour T1 Jetour T2 Chery Tiggo 8 Pro
Длина, мм 4705 4785 4722
База, мм 2800 2800 2710
Мощность, л. с. 245 (ДВС) / 598 (гибрид) 254 197
Привод полный / передний полный передний
Разгон до 100 км/ч, с ≈ 6,0 (гибрид) ≈ 8,5 ≈ 9,0

Советы шаг за шагом: как выбрать версию Jetour T1

  1. Определите стиль эксплуатации. Для города подойдёт переднеприводный гибрид с запасом хода на электричестве до 220 км.

  2. Если часто ездите по бездорожью, выбирайте полноприводную модификацию — мощность и крутящий момент обеспечат уверенное поведение на скользких поверхностях.

  3. Учитывайте стоимость обслуживания. Гибридная версия дороже в обслуживании, но экономит на топливе.

  4. Проверяйте зарядную инфраструктуру. Перед покупкой убедитесь, что поблизости есть станции быстрой зарядки — Jetour поддерживает зарядку постоянным током.

  5. Планируйте страхование. Для гибридов рекомендуется расширенная страховка с учётом аккумуляторного блока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать гибрид, не рассчитав пробег.
→ Последствие: батарея не окупится, экономии не будет.
→ Альтернатива: выбрать бензиновую версию с меньшим расходом.

• Ошибка: игнорировать обновления ПО гибридной системы.
→ Последствие: ухудшение динамики и ошибки в электронике.
→ Альтернатива: проходить сервис у официального дилера, где обновления бесплатны.

• Ошибка: использовать неподходящее масло для турбомотора.
→ Последствие: повышенный износ и риск перегрева.
→ Альтернатива: синтетическое масло с допуском API SP и допуском производителя Jetour.

А что если Jetour сделает электрическую версию?

Jetour уже развивает линейку электротранспорта. Если T1 получит полностью электрическую модификацию, она может составить конкуренцию кроссоверам Changan Deepal S07 и BYD Song Plus EV. Вероятнее всего, запас хода составит не менее 500 км, а время зарядки сократится до 30 минут на 80 %.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая мощность гибридной версии (до 598 л. с.) Высокая цена по сравнению с бензиновыми аналогами
Современная мультимедиа и адаптивный круиз Неразвитая сеть зарядных станций
Качественная сборка и шумоизоляция Сложность обслуживания вне дилерской сети
Просторный салон Большой вес — влияет на расход и управляемость

FAQ

Сколько стоит Jetour T1 в России?
От 3,77 млн рублей за базовую комплектацию с 2-литровым мотором.

Когда появится гибридная версия?
После завершения сертификации — предположительно в первом квартале 2026 года.

Какой запас хода у гибрида?
На чистой электротяге — до 220 км.

Можно ли заряжать T1 от обычной розетки?
Да, но полная зарядка займёт до 9 часов. Для быстрой зарядки подходит станция DC.

Что лучше — T1 или T2?
T1 компактнее и технологичнее, а T2 более ориентирован на внедорожные поездки.

Мифы и правда

Миф: гибриды не подходят для России.
Правда: современные установки Jetour адаптированы к морозам до -30 °C, а батарея имеет подогрев.

Миф: обслуживание гибридов дороже в разы.
Правда: плановое ТО стоит примерно на 20-25 % выше, чем у бензиновых версий, но компенсируется экономией топлива.

Миф: такие кроссоверы не тянут прицеп.
Правда: T1 способен буксировать до 1,8 т — вполне достаточно для легкого прицепа или гидроцикла.

Исторический контекст

Марка Jetour, принадлежащая концерну Chery Holding, появилась в 2018 году. За шесть лет бренд превратился из экспериментального подразделения в самостоятельного производителя с линейкой кроссоверов T-серии. Модели Jetour активно выходят на зарубежные рынки, включая Ближний Восток, Африку и Европу. Российский рынок стал для компании одним из ключевых направлений, а T1 — одним из флагманов новой стратегии.

3 интересных факта

  1. Jetour T1 оснащается панорамной крышей площадью почти 1,5 м².

  2. Система полного привода имеет пять режимов — включая "песок" и "снег".

  3. В мультимедиа установлена ОС Jetour OS 3.0 с голосовым управлением на русском языке.

