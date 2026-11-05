Один кроссовер, два совершенно разных ценника: что изменили в доступном Jetour для Китая

Обновление Jetour Freedom 7 на домашнем рынке Китая демонстрирует, насколько разным может быть позиционирование одного и того же продукта. С учетом всех скидок минимальный ценник модели опустился до 89 900 юаней — это примерно 1,1 млн рублей. Для сравнения: российский аналог, Jetour T1, стоит от 2,9 млн рублей. Такая разница в цене становится возможной благодаря пересмотру модельного ряда в пользу более доступных технических решений.

Главным изменением стал ввод в линейку "входного" двигателя. Теперь Freedom 7 можно купить с 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л. с. (290 Нм), который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Здесь нет полного привода, что делает машину скорее городским кроссовером, чем внедорожником. Ранее модель предлагалась только с 2,0-литровым агрегатом на 251 л. с. и 390 Нм с 8-ступенчатым "автоматом", который фактически повторяет спецификации российского T1, хотя в России мощность последнего немного снижена — до 245 л. с. и 375 Нм.

Гибридная стратегия и цифры автономности

Особый интерес представляет гибридная версия с 1,5-литровым ДВС (154 л. с.), одноступенчатой трансмиссией и батареей на 26,6 кВтч. Jetour заявляет о запасе хода на электричестве до 150 км и общем пробеге без дозаправки до 1300 км при расходе топлива чуть более 1 литра. Примечательно, что компания предпочла не раскрывать характеристики самих электродвигателей в этой связке.

Если сравнить этот вариант с гибридным Jetour T1 PHEV, доступным в России, обнаруживается любопытный разрыв в эффективности. Российский T1, имея ДВС на 143 л. с. и совокупную мощность системы в 347 л. с., проезжает на электричестве чуть меньше (145 км), но зато его общий запас хода выше — до 1400 км. Получается, что экспортная версия оказалась дальнобойнее китайского оригинала.

Габариты автомобиля остались неизменными: длина 4749 мм, ширина 1967 мм и высота 1840 мм. Клиренс варьируется от 185 до 200 мм в зависимости от исполнения. При этом китайский Freedom 7 получил технологический пакет, который пока не доехал до российского рынка: комплекс помощи Falcon 500 с автопарковщиком и системой управления на трассе, а также мультимедийную систему с интегрированным искусственным интеллектом для взаимодействия с водителем.