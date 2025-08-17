Боремся с джетлагом: как спасти первые дни отпуска после перелёта

Перелёт через несколько часовых поясов — это всегда испытание. После десяти часов в самолёте кажется, что мир вокруг живёт в другом ритме: день превращается в ночь, а сон приходит в самые неподходящие моменты.

Мой первый дальний перелёт закончился тем, что три дня подряд я просыпался в четыре утра и засыпал после обеда, теряя половину путешествия. Со временем я научился смягчать эти ощущения и теперь планирую поездки иначе.

Главное правило — готовиться ещё до полёта. Если лечу на восток, стараюсь ложиться спать чуть раньше за несколько дней до вылета. Если на запад, наоборот, позволяю себе бодрствовать дольше. Это помогает организму не воспринимать смену времени как шок.

В самолёте я стараюсь подстроиться под время страны назначения. Если там ночь, надеваю маску, беру беруши и хотя бы дремлю, даже если в салоне светло. Если день — держу себя в тонусе, пью воду и читаю книгу. Однажды именно это позволило мне приземлиться в Нью-Йорке без ощущения, что тело осталось в Москве.

По приезде важно не поддаваться искушению лечь спать сразу. Один раз я сделал такую ошибку и проспал до следующего утра, в итоге весь цикл сбился. Теперь я стараюсь хотя бы выйти на прогулку. Солнечный свет помогает мозгу понять, что день действительно начался, и постепенно синхронизирует биоритмы.

Питание тоже играет роль. Тяжёлые блюда усиливают сонливость, поэтому после прилёта я выбираю лёгкую еду. Один раз я проверил это на себе: после плотного ужина в Токио я едва мог держать глаза открытыми в восемь вечера, хотя хотел продержаться дольше.

И ещё одна деталь — вода. В самолёте воздух сухой, и организм обезвоживается быстрее. Я стал носить с собой бутылку и пить небольшими глотками весь полёт. Это не панацея, но просыпаться без головной боли после долгого рейса стало гораздо приятнее.

Сегодня джетлаг для меня не исчез совсем, но перестал быть врагом. Теперь это скорее переходный этап, который можно пройти мягко, если слушать свой организм и заранее подумать, как встретить новый день в другой точке мира.