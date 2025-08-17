Джетлаг в путешествии: как еда помогает быстрее привыкнуть к новому времени

После дальних перелётов у меня всегда возникал один и тот же сценарий: организм жил "по-старому", а голод и сон накатывали в самые неожиданные часы. Со временем я заметил, что питание может стать инструментом для адаптации — и это работает не хуже мелатонина или строгого режима.

Первое, чему я научился: лёгкая еда помогает пережить первые часы в новой стране. После перелёта в Азию я однажды позволил себе плотный ужин — мясо, рис, десерт. В итоге в девять вечера я уже не мог держать глаза открытыми и проспал до утра, окончательно сбив график. В другой раз я сделал наоборот: выбрал суп, салат и много воды. Это позволило дотянуть до местной полуночи и лечь спать "по расписанию".

Вода — отдельная история. В самолёте воздух сухой, и обезвоживание только усиливает джетлаг. Я стал пить чаще, но небольшими порциями. После этого утренние головные боли, которые раньше были обычным делом, почти исчезли.

Завтрак я стараюсь подстраивать под местное время. Даже если в моём "родном" биологическом ритме это ещё ночь, я беру что-то лёгкое: овсянку, йогурт, фрукты. Это сигнал организму: день начался. Один раз в Нью-Йорке я проснулся в 5 утра и пошёл завтракать с первыми утренними людьми в кафе — и это неожиданно помогло быстрее влиться в новый режим.

Кофе и алкоголь — самые спорные союзники. Раньше я часто пил кофе сразу по прилёту, чтобы взбодриться, но потом понял, что это работает только на час, а потом накатывает усталость. Теперь пью кофе не сразу, а ближе к полудню по местному времени. Алкоголь же я исключил совсем: один бокал вина в самолёте превращал адаптацию в настоящий марафон.

Вечером стараюсь выбирать белки и овощи, избегая тяжёлых углеводов. Лёгкий ужин помогает уснуть вовремя и не просыпаться среди ночи. Один раз я проверил это на перелёте в Токио: благодаря такому ужину смог уснуть около 23:00 и проснуться уже ближе к местному утру, а не в три часа ночи.

Сейчас для меня еда стала инструментом, как перестроить организм. Это не строгая диета, а набор привычек: лёгкий завтрак в новое время, правильный обед, вода, минимум кофе и никакого алкоголя. И тогда джетлаг проходит заметно мягче.