Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
еда в самолете
еда в самолете
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:25

Джетлаг в путешествии: как еда помогает быстрее привыкнуть к новому времени

Как регулировать джетлаг с помощью правильного рациона

После дальних перелётов у меня всегда возникал один и тот же сценарий: организм жил "по-старому", а голод и сон накатывали в самые неожиданные часы. Со временем я заметил, что питание может стать инструментом для адаптации — и это работает не хуже мелатонина или строгого режима.

Первое, чему я научился: лёгкая еда помогает пережить первые часы в новой стране. После перелёта в Азию я однажды позволил себе плотный ужин — мясо, рис, десерт. В итоге в девять вечера я уже не мог держать глаза открытыми и проспал до утра, окончательно сбив график. В другой раз я сделал наоборот: выбрал суп, салат и много воды. Это позволило дотянуть до местной полуночи и лечь спать "по расписанию".

Вода — отдельная история. В самолёте воздух сухой, и обезвоживание только усиливает джетлаг. Я стал пить чаще, но небольшими порциями. После этого утренние головные боли, которые раньше были обычным делом, почти исчезли.

Завтрак я стараюсь подстраивать под местное время. Даже если в моём "родном" биологическом ритме это ещё ночь, я беру что-то лёгкое: овсянку, йогурт, фрукты. Это сигнал организму: день начался. Один раз в Нью-Йорке я проснулся в 5 утра и пошёл завтракать с первыми утренними людьми в кафе — и это неожиданно помогло быстрее влиться в новый режим.

Кофе и алкоголь — самые спорные союзники. Раньше я часто пил кофе сразу по прилёту, чтобы взбодриться, но потом понял, что это работает только на час, а потом накатывает усталость. Теперь пью кофе не сразу, а ближе к полудню по местному времени. Алкоголь же я исключил совсем: один бокал вина в самолёте превращал адаптацию в настоящий марафон.

Вечером стараюсь выбирать белки и овощи, избегая тяжёлых углеводов. Лёгкий ужин помогает уснуть вовремя и не просыпаться среди ночи. Один раз я проверил это на перелёте в Токио: благодаря такому ужину смог уснуть около 23:00 и проснуться уже ближе к местному утру, а не в три часа ночи.

Сейчас для меня еда стала инструментом, как перестроить организм. Это не строгая диета, а набор привычек: лёгкий завтрак в новое время, правильный обед, вода, минимум кофе и никакого алкоголя. И тогда джетлаг проходит заметно мягче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи сегодня в 1:26

Термальное озеро в Венгрии удивило туристов — вода остаётся тёплой даже зимой

Хевиз — венгерский курорт с крупнейшим термальным озером Европы. Почему чехи выбирают его для отдыха и лечения круглый год?

Читать полностью » Парати в Бразилии: фестивали, кухня и достопримечательности города-музея сегодня в 0:26

Узкие улочки Парати манят туристов — что скрывает город среди зелёных холмов Рио-де-Жанейро

Парати в Бразилии поражает своей колониальной архитектурой, культурой и природой: от Золотой тропы до литературных фестивалей и морских приключений.

Читать полностью » Янтарный и Суздаль вошли в топ-3 самых дорогих курортов России в августе 2025 года вчера в 23:23

Юг по цене Европы, но без шенгена: где в России самый дорогой отдых

В августе 2025 года Абрау-Дюрсо признан самым дорогим курортом России — ночь отдыха обойдётся в 12,5 тыс. рублей. Кто ещё попал в топ-10 дорогих направлений?

Читать полностью » Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово вчера в 22:26

Как дома, только громче: как китайские туристы выводят Владивосток из себя

Летом пляжи Владивостока переполняют туристы из Китая — до 350 человек за раз. Местные жители просят навести порядок: мешают и автобусами, и шумом.

Читать полностью » Путешественница развенчала мифы о России — от географии до стереотипов о водке вчера в 21:16

Берёза, медведь, водка: какие вопросы иностранцев сбивают русских с толку

Российская блогерша рассказала, какие вопросы о России чаще всего слышит от иностранцев. Среди них — мифы про водку и незнание других городов, кроме столицы.

Читать полностью » Автотуристы из Китая назвали Россию комфортной страной на фоне ограблений в Европе вчера в 20:17

Где безопаснее, чем в Европе? Почему китайские путешественники выбрали Москву

Супруги из Китая объехали 50 стран на трейлере и добрались до Москвы. Почему им здесь спокойнее, чем в Европе, и как выглядит дом, который колесит по планете?

Читать полностью » В Северной Корее туристам запрещены шорты и кеды — действует строгий дресс-код вчера в 19:11

Купаться можно, шорты — нельзя: главный курорт КНДР с необычными правилами

В КНДР появился новый курорт — Вонсан-Кальма. Но отдыхающим придётся забыть о шортах и взять с собой доллары: что ещё нужно знать перед поездкой?

Читать полностью » 7 причин посетить Одинцово: от зеленых парков до исторических усадеб вчера в 18:26

Природа и культура в Одинцово: узнайте, что скрывает этот подмосковный город

Одинцово предлагает идеальные условия для отдыха: парки, исторические усадьбы и уютные кафе. Узнайте, как провести один день с максимальным удовольствием.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: старые кошки спят больше, двигаются меньше и нуждаются в мягком корме
Садоводство

Садовые организации: надземный контейнерный пруд подходит для климата Коми
Дом

Почему важно правильно выбрать высоту установки телевизора
Красота и здоровье

Курение и мозг: как никотин разрушает когнитивные функции – мнение врача
Наука и технологии

"Космический виноград": структура древней галактики ставит вопросы перед астрофизиками
Туризм

Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса в аэропорту
Авто и мото

Алекс Блэк: покупатели отдают свыше $35 тыс. за подержанный Toyota Tacoma
Еда

Картофель с грибами в сметане: рецепт приготовления в духовке за 40 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru