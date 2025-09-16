Как опытные путешественники обманывают часы и побеждают джетлаг

Смена часовых поясов — испытание для организма. Даже самые радостные впечатления от путешествия меркнут, если первый день проходит в борьбе с усталостью и бессонницей. Симптомы джетлага знакомы многим: сонливость днём, бессонные ночи, головные боли и раздражительность. Но подготовка и правильные привычки способны значительно облегчить адаптацию.

Подготовка ещё дома

Эксперты советуют начинать готовиться к перелёту за несколько дней. Если разница во времени велика, можно постепенно смещать привычный режим сна и приём пищи на 30-60 минут в сторону нового часового пояса. Такой подход снижает стресс для организма.

Правильный сон

Главный помощник в борьбе с джетлагом — полноценный сон. Перед перелётом важно хорошо выспаться, чтобы тело легче переносило нагрузку. Во время полёта стоит использовать маску для глаз и беруши, чтобы заснуть даже в условиях шума и света.

Свет и движение

Доказано: естественный свет помогает быстрее перестроить биоритмы. Поэтому после прилёта полезно как можно больше времени проводить на улице. Физическая активность — прогулка или лёгкая зарядка — также ускоряет адаптацию.

Питание и вода

Обезвоживание усиливает симптомы джетлага, поэтому важно пить достаточно воды и ограничить кофеин и алкоголь. Лёгкие блюда с высоким содержанием белка и овощей помогут организму сохранить энергию.

Мелкие привычки, которые работают

Опытные туристы отмечают, что помогает даже смена часов на телефоне сразу после посадки. Психологический эффект ускоряет привыкание. А короткие дневные сны (не более 30 минут) помогают восстановить силы, не сбивая график ночного сна.

Главное — дать себе время

Невозможно полностью избежать влияния смены часовых поясов, но правильные действия снижают его проявления. Чем внимательнее человек относится к своему режиму, тем быстрее организм привыкает к новому ритму.