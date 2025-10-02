Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с телефоном в самолете
Девушка с телефоном в самолете
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:19

Самолёт крадёт здоровье: что происходит с телом на высоте

Врач назвала обезвоживание и джетлаг главными последствиями авиаперелётов

Длительные авиаперелёты часто становятся настоящим испытанием для организма. Сухой воздух в салоне, перепады давления, ограниченное пространство и смена часовых поясов — всё это приводит к усталости, обезвоживанию и нарушению биоритмов. В результате многие чувствуют себя разбитыми и раздражительными, а восстановление занимает несколько дней.

"В первые сутки после полета следует перейти на местное время: есть и ложиться спать по новому графику, обязательно включить в рацион легкие и питательные продукты", — советует кандидат медицинских наук, врач-эксперт Ольга Уланкина.

Почему перелёты так утомляют

На самочувствие во время полёта влияют несколько факторов:

  • сухой воздух снижает уровень влаги в организме, вызывая жажду и сухость кожи;

  • перепады давления влияют на сосуды и внутренние органы;

  • ограниченная подвижность провоцирует застой крови в ногах;

  • смена часовых поясов сбивает биологические часы, вызывая джетлаг.

Сравнение: что происходит во время перелёта и после

Фактор Во время полёта После приземления
Влага в организме Потеря жидкости, обезвоживание Жажда, сухость кожи
Подвижность Ограничена креслом Риск отёков и тромбоза
Биоритмы Нарушаются из-за смены часовых поясов Сонливость, сбой режима сна
Давление Перепады в салоне Головные боли, слабость

Советы шаг за шагом

  1. Пейте воду небольшими порциями — 200-250 мл каждый час.

  2. Откажитесь от алкоголя и кофеина перед полётом и в его ходе.

  3. Старайтесь двигаться: делайте разминку ног и небольшие прогулки по салону.

  4. Используйте увлажняющий крем и капли для глаз.

  5. После посадки выпейте воду или травяной чай.

  6. Проводите время на дневном свету, чтобы быстрее адаптироваться.

  7. Переключитесь на местное время уже в первые сутки: ешьте и ложитесь спать по новому графику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать питьевой режим → обезвоживание и головные боли → пить воду небольшими порциями.

  • Засыпать сразу после перелёта по "старому времени" → тяжёлый джетлаг → перестроиться под местное расписание.

  • Употреблять алкоголь или кофе → усиление обезвоживания → травяной чай или простая вода.

А что если…

А что если перелёт длится больше 10 часов? В таком случае особенно важно делать упражнения для ног прямо в кресле, носить компрессионные чулки, а также использовать беруши и маску для сна, чтобы минимизировать стресс для организма.

FAQ

Сколько воды нужно выпить во время длительного перелёта?
Примерно по стакану в час, не дожидаясь жажды.

Как быстрее адаптироваться к новому времени?
Сразу перейти на местный режим сна и питания.

Нужно ли принимать снотворное в самолёте?
Желательно избегать — они мешают естественной адаптации организма.

