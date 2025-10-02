Самолёт крадёт здоровье: что происходит с телом на высоте

Длительные авиаперелёты часто становятся настоящим испытанием для организма. Сухой воздух в салоне, перепады давления, ограниченное пространство и смена часовых поясов — всё это приводит к усталости, обезвоживанию и нарушению биоритмов. В результате многие чувствуют себя разбитыми и раздражительными, а восстановление занимает несколько дней.

"В первые сутки после полета следует перейти на местное время: есть и ложиться спать по новому графику, обязательно включить в рацион легкие и питательные продукты", — советует кандидат медицинских наук, врач-эксперт Ольга Уланкина.

Почему перелёты так утомляют

На самочувствие во время полёта влияют несколько факторов:

сухой воздух снижает уровень влаги в организме, вызывая жажду и сухость кожи;

перепады давления влияют на сосуды и внутренние органы;

ограниченная подвижность провоцирует застой крови в ногах;

смена часовых поясов сбивает биологические часы, вызывая джетлаг.

Сравнение: что происходит во время перелёта и после