Самолёт крадёт здоровье: что происходит с телом на высоте
Длительные авиаперелёты часто становятся настоящим испытанием для организма. Сухой воздух в салоне, перепады давления, ограниченное пространство и смена часовых поясов — всё это приводит к усталости, обезвоживанию и нарушению биоритмов. В результате многие чувствуют себя разбитыми и раздражительными, а восстановление занимает несколько дней.
"В первые сутки после полета следует перейти на местное время: есть и ложиться спать по новому графику, обязательно включить в рацион легкие и питательные продукты", — советует кандидат медицинских наук, врач-эксперт Ольга Уланкина.
Почему перелёты так утомляют
На самочувствие во время полёта влияют несколько факторов:
-
сухой воздух снижает уровень влаги в организме, вызывая жажду и сухость кожи;
-
перепады давления влияют на сосуды и внутренние органы;
-
ограниченная подвижность провоцирует застой крови в ногах;
-
смена часовых поясов сбивает биологические часы, вызывая джетлаг.
Сравнение: что происходит во время перелёта и после
|Фактор
|Во время полёта
|После приземления
|Влага в организме
|Потеря жидкости, обезвоживание
|Жажда, сухость кожи
|Подвижность
|Ограничена креслом
|Риск отёков и тромбоза
|Биоритмы
|Нарушаются из-за смены часовых поясов
|Сонливость, сбой режима сна
|Давление
|Перепады в салоне
|Головные боли, слабость
Советы шаг за шагом
-
Пейте воду небольшими порциями — 200-250 мл каждый час.
-
Откажитесь от алкоголя и кофеина перед полётом и в его ходе.
-
Старайтесь двигаться: делайте разминку ног и небольшие прогулки по салону.
-
Используйте увлажняющий крем и капли для глаз.
-
После посадки выпейте воду или травяной чай.
-
Проводите время на дневном свету, чтобы быстрее адаптироваться.
-
Переключитесь на местное время уже в первые сутки: ешьте и ложитесь спать по новому графику.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать питьевой режим → обезвоживание и головные боли → пить воду небольшими порциями.
-
Засыпать сразу после перелёта по "старому времени" → тяжёлый джетлаг → перестроиться под местное расписание.
-
Употреблять алкоголь или кофе → усиление обезвоживания → травяной чай или простая вода.
А что если…
А что если перелёт длится больше 10 часов? В таком случае особенно важно делать упражнения для ног прямо в кресле, носить компрессионные чулки, а также использовать беруши и маску для сна, чтобы минимизировать стресс для организма.
FAQ
Сколько воды нужно выпить во время длительного перелёта?
Примерно по стакану в час, не дожидаясь жажды.
Как быстрее адаптироваться к новому времени?
Сразу перейти на местный режим сна и питания.
Нужно ли принимать снотворное в самолёте?
Желательно избегать — они мешают естественной адаптации организма.
