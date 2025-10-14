Перелёт ворует энергию, а вернуть её можно без таблеток: движение как лекарство от усталости

Многие путешественники знают, что смена часовых поясов способна надолго выбить организм из привычного ритма. После перелёта может мучить усталость, бессонница, головные боли, апатия и даже тошнота. Всё это — проявления джетлага, или десинхроноза, когда внутренние часы тела не совпадают с местным временем. Однако есть способ, который помогает быстрее адаптироваться к новому часовому поясу: физическая активность. Умеренные тренировки снижают симптомы джетлага, улучшают сон и возвращают энергию.

Почему тренировка помогает организму после перелёта

Джетлаг — это не болезнь, а временное нарушение циркадных ритмов. Наш мозг ориентируется по солнечному свету, вырабатывая гормон мелатонин, регулирующий сон и бодрствование. Когда человек внезапно оказывается в другой временной зоне, организм теряет ориентир. На адаптацию уходит от одного до трёх дней, а у некоторых — неделя.

Физическая активность помогает ускорить этот процесс. Во время тренировок усиливается кровообращение, насыщаются кислородом мозг и мышцы, повышается уровень эндорфинов. Это снижает стресс, нормализует температуру тела и стабилизирует гормональный фон — ключевые параметры для восстановления биоритмов. Особенно полезны умеренные нагрузки: растяжка, йога, функциональные комплексы и лёгкое кардио.

Программа Sweatlag: энергия после перелёта

Американская авиакомпания Delta вместе с фитнес-компанией Equinox разработала программу Sweatlag — серию упражнений, специально созданных для борьбы с джетлагом. Она подходит для путешественников любого уровня подготовки и не требует тренажёров. Заниматься можно прямо в гостиничном номере или даже в холле аэропорта.

Тренировка длится 40 минут и включает три этапа:

3 минуты упражнений на мобильность суставов;

30 минут круговых нагрузок;

6 минут растяжки для расслабления мышц и восстановления дыхания.

Если времени мало, можно выполнить одну или две круговые серии, сократив занятие до 20-30 минут. Главное — двигаться и не позволять организму застыть после долгого сидения в самолёте.

Советы шаг за шагом: как использовать тренировку для борьбы с джетлагом

Сразу по прибытии сделайте лёгкую разминку. Это поможет "разбудить" мышцы и ускорить кровоток после перелёта. Занимайтесь в правильное время. Если прилёт пришёлся на утро — тренируйтесь сразу после заселения. Если ночью — используйте комплекс как утреннюю зарядку. Пейте воду. Обезвоживание усиливает симптомы десинхроноза, а тренировка помогает вернуть водный баланс. Не переусердствуйте. Излишняя нагрузка может усугубить усталость. Начните с мягких упражнений и постепенно увеличивайте интенсивность. Завершайте растяжкой. Она помогает снять спазмы, улучшить лимфоток и способствует расслаблению перед сном.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: полное бездействие после перелёта.

Последствие: мышцы забиваются, кровь циркулирует хуже, организм дольше адаптируется.

Альтернатива: короткая разминка прямо в номере — приседания, повороты корпуса, упражнения на стопы.

Ошибка: тяжёлая тренировка сразу после посадки.

Последствие: усиливается усталость, падает иммунитет.

Альтернатива: умеренная нагрузка в виде йоги, пилатеса или дыхательных практик.

Ошибка: игнорирование режима сна и питания.

Последствие: биоритмы не успевают перестроиться, появляется бессонница.

Альтернатива: ложитесь спать в местное время, ешьте лёгкую еду — фрукты, белок, продукты с магнием.

А что если нет сил на полноценную тренировку?

Не обязательно выполнять всё 40-минутное занятие. Даже 10 минут растяжки помогут почувствовать себя лучше. Сделайте несколько глубоких выпадов, потянитесь руками вверх, разомните шею и плечи. Можно использовать эспандер или массажный ролик: они помогут снять напряжение с мышц спины и ног после перелёта. Если вы чувствуете головокружение или тошноту, отложите физическую активность до следующего дня и сосредоточьтесь на дыхании и гидратации.

Плюсы и минусы тренировок при джетлаге

Плюсы

ускоряют адаптацию организма;

улучшают настроение и сон;

снижают уровень стресса и тревожности;

активируют обмен веществ;

укрепляют иммунитет.

Минусы

при чрезмерных нагрузках усиливают усталость;

требуют самодисциплины и времени;

не подходят при остром недомогании или заболеваниях суставов.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать упражнения после перелёта?

Подойдут функциональные и растягивающие комплексы: планка, выпады, "кошечка", вращения плечами. Главное — плавность движений и отсутствие резких рывков.

Сколько стоит такая программа?

Программа Sweatlag доступна бесплатно на официальных ресурсах Delta и Equinox. Альтернативой может стать подписка на фитнес-приложения с адаптационными комплексами — от 400 ₽ в месяц.

Что делать, если болят мышцы после перелёта?

Используйте массажный валик или лёгкое самомассирование. Принимайте контрастный душ и пейте больше воды, чтобы вывести продукты обмена.

Можно ли тренироваться в самолёте?

Да, простые движения вроде подъёма на носки, вращения стопами и потягиваний помогут улучшить кровообращение во время полёта.

Мифы и правда

Миф: упражнения перед сном усиливают бессонницу.

Правда: лёгкая растяжка и дыхательные практики, наоборот, помогают уснуть быстрее.

Миф: джетлаг — это неизбежно, его нельзя облегчить.

Правда: регулярная активность и соблюдение режима сна уменьшают симптомы уже через день.

Миф: кофе помогает адаптироваться.

Правда: кофеин временно бодрит, но мешает выработке мелатонина, поэтому засыпать будет сложнее.

3 интересных факта

Даже 15 минут активности после перелёта сокращают восстановительный период почти вдвое.

Учёные отмечают, что тренировки вечером быстрее "переводят" организм на местное время.

У спортсменов, которые часто летают между континентами, симптомы джетлага выражены на 30 % слабее, чем у обычных людей.

Физическая активность — универсальный инструмент, который помогает не только вернуть энергию после перелёта, но и мягко перестроить внутренние часы. Главное — слушать своё тело и не заставлять его работать на износ. Тогда путешествия перестанут быть стрессом, а станут источником вдохновения и силы.