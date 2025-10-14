Перелёт ворует энергию, а вернуть её можно без таблеток: движение как лекарство от усталости
Многие путешественники знают, что смена часовых поясов способна надолго выбить организм из привычного ритма. После перелёта может мучить усталость, бессонница, головные боли, апатия и даже тошнота. Всё это — проявления джетлага, или десинхроноза, когда внутренние часы тела не совпадают с местным временем. Однако есть способ, который помогает быстрее адаптироваться к новому часовому поясу: физическая активность. Умеренные тренировки снижают симптомы джетлага, улучшают сон и возвращают энергию.
Почему тренировка помогает организму после перелёта
Джетлаг — это не болезнь, а временное нарушение циркадных ритмов. Наш мозг ориентируется по солнечному свету, вырабатывая гормон мелатонин, регулирующий сон и бодрствование. Когда человек внезапно оказывается в другой временной зоне, организм теряет ориентир. На адаптацию уходит от одного до трёх дней, а у некоторых — неделя.
Физическая активность помогает ускорить этот процесс. Во время тренировок усиливается кровообращение, насыщаются кислородом мозг и мышцы, повышается уровень эндорфинов. Это снижает стресс, нормализует температуру тела и стабилизирует гормональный фон — ключевые параметры для восстановления биоритмов. Особенно полезны умеренные нагрузки: растяжка, йога, функциональные комплексы и лёгкое кардио.
Программа Sweatlag: энергия после перелёта
Американская авиакомпания Delta вместе с фитнес-компанией Equinox разработала программу Sweatlag — серию упражнений, специально созданных для борьбы с джетлагом. Она подходит для путешественников любого уровня подготовки и не требует тренажёров. Заниматься можно прямо в гостиничном номере или даже в холле аэропорта.
Тренировка длится 40 минут и включает три этапа:
-
3 минуты упражнений на мобильность суставов;
-
30 минут круговых нагрузок;
-
6 минут растяжки для расслабления мышц и восстановления дыхания.
Если времени мало, можно выполнить одну или две круговые серии, сократив занятие до 20-30 минут. Главное — двигаться и не позволять организму застыть после долгого сидения в самолёте.
Советы шаг за шагом: как использовать тренировку для борьбы с джетлагом
-
Сразу по прибытии сделайте лёгкую разминку. Это поможет "разбудить" мышцы и ускорить кровоток после перелёта.
-
Занимайтесь в правильное время. Если прилёт пришёлся на утро — тренируйтесь сразу после заселения. Если ночью — используйте комплекс как утреннюю зарядку.
-
Пейте воду. Обезвоживание усиливает симптомы десинхроноза, а тренировка помогает вернуть водный баланс.
-
Не переусердствуйте. Излишняя нагрузка может усугубить усталость. Начните с мягких упражнений и постепенно увеличивайте интенсивность.
-
Завершайте растяжкой. Она помогает снять спазмы, улучшить лимфоток и способствует расслаблению перед сном.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: полное бездействие после перелёта.
-
Последствие: мышцы забиваются, кровь циркулирует хуже, организм дольше адаптируется.
-
Альтернатива: короткая разминка прямо в номере — приседания, повороты корпуса, упражнения на стопы.
-
Ошибка: тяжёлая тренировка сразу после посадки.
-
Последствие: усиливается усталость, падает иммунитет.
-
Альтернатива: умеренная нагрузка в виде йоги, пилатеса или дыхательных практик.
-
Ошибка: игнорирование режима сна и питания.
-
Последствие: биоритмы не успевают перестроиться, появляется бессонница.
-
Альтернатива: ложитесь спать в местное время, ешьте лёгкую еду — фрукты, белок, продукты с магнием.
А что если нет сил на полноценную тренировку?
Не обязательно выполнять всё 40-минутное занятие. Даже 10 минут растяжки помогут почувствовать себя лучше. Сделайте несколько глубоких выпадов, потянитесь руками вверх, разомните шею и плечи. Можно использовать эспандер или массажный ролик: они помогут снять напряжение с мышц спины и ног после перелёта. Если вы чувствуете головокружение или тошноту, отложите физическую активность до следующего дня и сосредоточьтесь на дыхании и гидратации.
Плюсы и минусы тренировок при джетлаге
Плюсы
-
ускоряют адаптацию организма;
-
улучшают настроение и сон;
-
снижают уровень стресса и тревожности;
-
активируют обмен веществ;
-
укрепляют иммунитет.
Минусы
-
при чрезмерных нагрузках усиливают усталость;
-
требуют самодисциплины и времени;
-
не подходят при остром недомогании или заболеваниях суставов.
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать упражнения после перелёта?
Подойдут функциональные и растягивающие комплексы: планка, выпады, "кошечка", вращения плечами. Главное — плавность движений и отсутствие резких рывков.
Сколько стоит такая программа?
Программа Sweatlag доступна бесплатно на официальных ресурсах Delta и Equinox. Альтернативой может стать подписка на фитнес-приложения с адаптационными комплексами — от 400 ₽ в месяц.
Что делать, если болят мышцы после перелёта?
Используйте массажный валик или лёгкое самомассирование. Принимайте контрастный душ и пейте больше воды, чтобы вывести продукты обмена.
Можно ли тренироваться в самолёте?
Да, простые движения вроде подъёма на носки, вращения стопами и потягиваний помогут улучшить кровообращение во время полёта.
Мифы и правда
-
Миф: упражнения перед сном усиливают бессонницу.
-
Правда: лёгкая растяжка и дыхательные практики, наоборот, помогают уснуть быстрее.
-
Миф: джетлаг — это неизбежно, его нельзя облегчить.
-
Правда: регулярная активность и соблюдение режима сна уменьшают симптомы уже через день.
-
Миф: кофе помогает адаптироваться.
-
Правда: кофеин временно бодрит, но мешает выработке мелатонина, поэтому засыпать будет сложнее.
3 интересных факта
-
Даже 15 минут активности после перелёта сокращают восстановительный период почти вдвое.
-
Учёные отмечают, что тренировки вечером быстрее "переводят" организм на местное время.
-
У спортсменов, которые часто летают между континентами, симптомы джетлага выражены на 30 % слабее, чем у обычных людей.
Физическая активность — универсальный инструмент, который помогает не только вернуть энергию после перелёта, но и мягко перестроить внутренние часы. Главное — слушать своё тело и не заставлять его работать на износ. Тогда путешествия перестанут быть стрессом, а станут источником вдохновения и силы.
