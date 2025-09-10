Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
© commons.wikimedia.org by LawrenceFung is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:39

Звезда Голливуда назвала самых красивых мужчин: что скрывает её список

Джессика Симпсон назвала своих любимых мужчин на церемонии MTV Video Music Awards 2025

Джессика Симпсон открыла список своих любимых знаменитостей на недавней церемонии MTV Video Music Awards 2025, прошедшей в эти выходные. Певица призналась, что сейчас она одинока, и все мужчины в Голливуде ей кажутся сексуальными, так как она снова свободна. Вопрос, кто же достоин звания самого сексуального мужчины, предложенный журналистами, дал ей возможность рассказать о тех звездах, которые ей нравятся.

Симпсон не удержалась и назвала трех мужчин, которые захватили её внимание. Её первым выбором стал Чарли Ханнэм, звезда знаменитого сериала "Сыны анархии". Далее она перечислила Джеймса Франко, актера, известного своими ролями в таких фильмах, как "127 часов" и "Лезвие", а также Джейми Дорнана, исполнившего одну из главных ролей в фильме "Пятьдесят оттенков серого". По словам Джессики, в Голливуде много привлекательных мужчин, и она в данный момент ощущает себя как "в поисках" идеального партнера.

"Голливуд полон сексуальных людей! Я одинока, так что все они привлекательны, везде полно красивых мужчин", — добавила она.

Этот откровенный разговор об идеалах красоты и романтических предпочтениях Джессики произошел спустя несколько месяцев после её развода с мужем Эриком Джонсоном в конце прошлого года. Несмотря на расставание, певица и её бывший муж воссоединились в этом месяце, чтобы поддержать сестру Джессики, Эшли Симпсон, на её концерте в Лас-Вегасе.

"Мы все большая счастливая семья, для нас важно быть вместе, особенно в такие моменты", — поделилась Джессика.

В июле 2025 года, отвечая на вопрос, готова ли она снова начать отношения, Джессика не скрыла свою готовность.

"Я бы с радостью согласилась. Да, я свободна. Я готова к новым встречам", — сказала она.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дочь Гвинет Пэлтроу подписала контракт с Self-Portrait сегодня в 16:32

Дочь Гвинет Пэлтроу в 21 год подписала контракт, который может изменить её карьеру

Эппл Мартин подписала первый крупный модный контракт с английским брендом Self-Portrait. Это важный шаг в её карьере, который предсказывает ей большое будущее в модной индустрии.

Читать полностью » Регина Тодоренко поделилась переживаниями на последнем месяце беременности сегодня в 15:28

Что скрывает Регина Тодоренко: неожиданные переживания в последние недели беременности

Регина Тодоренко раскрыла, как ночные пробуждения и физический дискомфорт на последних неделях беременности влияют на её жизнь, особенно на отношения с мужем.

Читать полностью » Анастасия Ширвиндт рассказала о разводе с Михаилом и объяснила причины разрыва сегодня в 14:22

Зачем продолжать, если любовь ушла? Ширвиндт и его жена нашли ответ

После долгих лет брака Михаил Ширвиндт и Анастасия решили развестись. Женщина рассказала, как менялись её чувства к супругу и почему пришло время расставания.

Читать полностью » Алсу поделилась, как изменилась ее жизнь после развода с Яном Абрамовым сегодня в 13:12

18 лет брака и трое детей: как развод с мужем Алсу открыл для неё новую жизнь

Алсу откровенно рассказала о том, как изменилась за год после развода, поделившись важными выводами и практиками для поддержания гармонии и здоровья.

Читать полностью » Новый фильм с Джоном Траволтой сегодня в 12:17

Джон Траволта против искусственного интеллекта: что скрывает новый хоррор

Джон Траволта сыграет в хорроре "Эд", который расскажет о роботе-водителе с искусственным интеллектом, сбежавшем из лаборатории и начавшем убивать ради общественной безопасности.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Нурия Дианова: диета Ларисы Долиной может привести к расстройствам пищевого поведения сегодня в 11:58

Певица на грани: как диета Ларисы Долиной может навредить её здоровью

Лариса Долина раскрыла секрет своей диеты, но эксперты предупреждают о серьезных последствиях для здоровья. Диета может привести к расстройствам пищевого поведения.

Читать полностью » Чарли Шин рассказал о своей жизни в целибате сегодня в 10:50

Секреты личной жизни Чарли Шина: как десятилетие воздержания изменило его взгляд на отношения

Чарли Шин рассказывает о своей жизни без секса и о том, как отказ от алкоголя повлиял на его личные отношения. Как актёр воспринимает будущее?

Читать полностью » Анастасия Волочкова объяснила, почему не хочет, чтобы мать и дочь претендовали на имущество её отца сегодня в 9:43

Кто получит квартиру отца Волочковой: семейные тайны и откровенные обвинения

Волочкова публично заявила, что не позволит матери претендовать на имущество отца

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперт РСТ Абасов: россиян ждут новые ограничения при получении шенгенских виз
Авто и мото

Судебная практика подтверждает запрет въезда иностранцам за нарушение ПДД — РИА Новости
Красота и здоровье

Медицинские наблюдения подтвердили влияние ромашкового чая на улучшение качества сна
Дом

Переплата за бытовую технику: какие функции действительно важны, а какие — маркетинговые уловки
Общество

Психолог дала рекомендации россиянам, столкнувшимся с осенней хандрой
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасны зимние оттепели для садовых растений
Дом

Художник-декоратор Оксана Свиридова рассказала, как правильно перекрасить деревянный стул
Красота и здоровье

Эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн: с возрастом снижается сила, координация и равновесие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet