Звезда Голливуда назвала самых красивых мужчин: что скрывает её список

Джессика Симпсон открыла список своих любимых знаменитостей на недавней церемонии MTV Video Music Awards 2025, прошедшей в эти выходные. Певица призналась, что сейчас она одинока, и все мужчины в Голливуде ей кажутся сексуальными, так как она снова свободна. Вопрос, кто же достоин звания самого сексуального мужчины, предложенный журналистами, дал ей возможность рассказать о тех звездах, которые ей нравятся.

Симпсон не удержалась и назвала трех мужчин, которые захватили её внимание. Её первым выбором стал Чарли Ханнэм, звезда знаменитого сериала "Сыны анархии". Далее она перечислила Джеймса Франко, актера, известного своими ролями в таких фильмах, как "127 часов" и "Лезвие", а также Джейми Дорнана, исполнившего одну из главных ролей в фильме "Пятьдесят оттенков серого". По словам Джессики, в Голливуде много привлекательных мужчин, и она в данный момент ощущает себя как "в поисках" идеального партнера.

"Голливуд полон сексуальных людей! Я одинока, так что все они привлекательны, везде полно красивых мужчин", — добавила она.

Этот откровенный разговор об идеалах красоты и романтических предпочтениях Джессики произошел спустя несколько месяцев после её развода с мужем Эриком Джонсоном в конце прошлого года. Несмотря на расставание, певица и её бывший муж воссоединились в этом месяце, чтобы поддержать сестру Джессики, Эшли Симпсон, на её концерте в Лас-Вегасе.

"Мы все большая счастливая семья, для нас важно быть вместе, особенно в такие моменты", — поделилась Джессика.

В июле 2025 года, отвечая на вопрос, готова ли она снова начать отношения, Джессика не скрыла свою готовность.