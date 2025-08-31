Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
баскетбол
баскетбол
© Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:14

Американский баскетболист в Краснодаре: как трудности с русским языком влияют на жизнь

Баскетболист Джеремайя Мартин признался, что не может освоить русский язык

Американский баскетболист Джеремайя Мартин, играющий за краснодарский "Локомотив-Кубань", рассказал о самой необычной для него вещи в России. Для него это — русский язык.

"Честно говоря, мне он совсем не дается. Я смог запомнить буквально несколько слов. Поэтому мой онлайн-переводчик всегда наготове", — признался Мартин.

Джеремайя перешел в "Локомотив-Кубань" в июле этого года. Ранее он играл в "Енисее", а в прошлом сезоне был частью екатеринбургского "Уралмаша".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Восстановление после тренировки требует 48 часов отдыха — American Council on Exercise сегодня в 8:50

Усталость после тренировки: сигнал силы или тревожный знак для организма

После сложной тренировки часто ощущается усталость и боль в мышцах. Узнайте, что помогает телу быстрее восстановиться и избежать выгорания.

Читать полностью » Физиотерапевт Карли Канo объяснила, как сделать Детскую позу более комфортной сегодня в 8:30

Детская поза в йоге: почему она может причинить боль и что с этим делать

Детская поза — это простое и полезное упражнение, но она может быть не так легка, как кажется. Как улучшить её выполнение и избежать дискомфорта — читайте в статье.

Читать полностью » Физиотерапевты объяснили, почему бёрпи и скручивания могут быть вредны сегодня в 8:10

Безопасные аналоги: чем заменить самые вредные упражнения

Некоторые привычные упражнения в спортзале могут быть опасны и вовсе не так полезны, как кажется. Узнайте, какие движения лучше исключить.

Читать полностью » Ходьба 2 мили в день помогает снизить вес — врачи назвали условия сегодня в 7:50

Ходьба против ожирения: что скрывают всего 40 минут движения

Ходьба на 2 мили в день может помочь снизить вес и улучшить здоровье. Но всё зависит от того, как именно встроить её в образ жизни.

Читать полностью » Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы сегодня в 7:30

Как тренироваться по методике Navy SEALs, чтобы добиться невероятных результатов за месяц

Узнайте, как тренироваться как настоящий Navy SEAL, увеличивая выносливость и развивая силу с помощью пирамидальных упражнений и тренировки с подвесными устройствами.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала степпер эффективной кардиотренировкой сегодня в 7:10

Каждая ступень — как бой: почему этот тренажёр пугает и манит

Степпер кажется пыткой? На самом деле это один из самых эффективных способов укрепить сердце, кости и мышцы. Вот как превратить его в мощную тренировку.

Читать полностью » Врачи объяснили, как силовые тренировки укрепляют кости у женщин старше 40 сегодня в 6:50

Что скрывает остеопороз: как привычные движения превращаются в опасность

После 40 лет организм меняется, и силовые тренировки становятся особенно важными. Узнайте, как начать правильно и без травм.

Читать полностью » Лорен Пауэлл и Николь Томпсон о длительности силовых тренировок в зависимости от частоты занятий сегодня в 6:30

Не всегда больше — значит лучше: что по-настоящему важно для роста мышц при силовых тренировках

Как долго должна длиться силовая тренировка в неделю и от чего зависит её продолжительность? Узнайте, как правильно организовать свои тренировки в зависимости от целей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Боль в рёбрах после упражнений на пресс объяснили врачи
Дом

Какие материалы лучше всего подходят для постельного белья — рекомендации специалиста
Еда

Заготовьте сливовое варенье на зиму: рецепт из 1 кг слив и 500 г сахара
Красота и здоровье

Медики: употребление воды из нагретых в машине бутылок повышает риск обезвоживания и проблем с ЖКТ
Красота и здоровье

Лондонские учёные: висцеральный жир ускоряет старение сердца
Садоводство

Зачем опытные дачники подсыпают кофейную гущу под растения: 3 секрета богатого урожая
Спорт и фитнес

Учёные из США показали, что йога с гантелями эффективнее для укрепления мышц
Авто и мото

Средняя поездка на каршеринге в Москве достигла 63 минут и 23 км — департамент транспорта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru