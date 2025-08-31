Американский баскетболист в Краснодаре: как трудности с русским языком влияют на жизнь

Американский баскетболист Джеремайя Мартин, играющий за краснодарский "Локомотив-Кубань", рассказал о самой необычной для него вещи в России. Для него это — русский язык.

"Честно говоря, мне он совсем не дается. Я смог запомнить буквально несколько слов. Поэтому мой онлайн-переводчик всегда наготове", — признался Мартин.

Джеремайя перешел в "Локомотив-Кубань" в июле этого года. Ранее он играл в "Енисее", а в прошлом сезоне был частью екатеринбургского "Уралмаша".