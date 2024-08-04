Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин на военную службу
  1. Главная
  2. Мир

Андрис Спрудс считает, что добровольная служба в армии лучший вариант, но в случае необходимости поддержал бы идею призыва женщин

Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин на военную службу

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи обязательного призыва женщин на военную службу. Он отметил, что этот вопрос требует широкого обсуждения как в правительстве и парламенте, так и в обществе в целом.

В настоящее время в Латвии действует обязательная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В следующем году планируется призвать около тысячи человек, а в дальнейшем довести число призывников до четырех тысяч ежегодно. Однако, по словам командующего Вооруженными силами Латвии Леонида Калныньша, демографическая ситуация в стране вызывает опасения относительно возможности достижения этих показателей.

Калныньш выразил предпочтение добровольной службе в армии, но признал, что в случае необходимости поддержал бы идею призыва женщин. Он считает, что это послужило бы дополнительным стимулом для мужчин оставаться в стране и выполнять свой гражданский долг. Кроме того, по мнению командующего, присутствие женщин в армейских подразделениях положительно сказывается на дисциплине и эффективности службы.

Напомним, что обязательная военная служба была возвращена в Латвии в 2023 году после 16-летнего перерыва. Призывники могут выбрать службу в регулярных войсках или в Национальной гвардии. Наличие высшего образования не освобождает от призыва.

Таким образом, дискуссия о расширении обязательной военной службы в Латвии продолжается, и возможность призыва женщин в армию становится все более актуальной темой.

Фото: From Wikimedia Commons/ Saeima (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час

Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час

В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.

Читать полностью
В Британии митингующие против мигрантов, ворвались в их отель и устроили дебош

В Британии митингующие против мигрантов, ворвались в их отель и устроили дебош

В Великобритании продолжаются массовые беспорядки, спровоцированные трагическим инцидентом в Саутпорте, где в результате нападения на танцевальную студию погибли три девочки. Волнения охватили множество городов, включая Ротерем, где группа радикально настроенных лиц атаковала отель Holiday Inn, в котором проживали мигранты.

Читать полностью

Общество

Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева:

Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева: "Дудь* — всё"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.

Читать полностью
Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт

Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт "орангутанг"

Дочка рэпера Тимати Алиса устроила забавное шоу на рынке в экзотической стране, чем позабавила местных торговцев.

Читать полностью

Новости