Андрис Спрудс считает, что добровольная служба в армии лучший вариант, но в случае необходимости поддержал бы идею призыва женщин

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи обязательного призыва женщин на военную службу. Он отметил, что этот вопрос требует широкого обсуждения как в правительстве и парламенте, так и в обществе в целом.
В настоящее время в Латвии действует обязательная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В следующем году планируется призвать около тысячи человек, а в дальнейшем довести число призывников до четырех тысяч ежегодно. Однако, по словам командующего Вооруженными силами Латвии Леонида Калныньша, демографическая ситуация в стране вызывает опасения относительно возможности достижения этих показателей.
Калныньш выразил предпочтение добровольной службе в армии, но признал, что в случае необходимости поддержал бы идею призыва женщин. Он считает, что это послужило бы дополнительным стимулом для мужчин оставаться в стране и выполнять свой гражданский долг. Кроме того, по мнению командующего, присутствие женщин в армейских подразделениях положительно сказывается на дисциплине и эффективности службы.
Напомним, что обязательная военная служба была возвращена в Латвии в 2023 году после 16-летнего перерыва. Призывники могут выбрать службу в регулярных войсках или в Национальной гвардии. Наличие высшего образования не освобождает от призыва.
Таким образом, дискуссия о расширении обязательной военной службы в Латвии продолжается, и возможность призыва женщин в армию становится все более актуальной темой.
Фото: From Wikimedia Commons/ Saeima (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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