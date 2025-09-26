Фигура без марафонов: секрет стройности Дженнифер Энистон после 50

Фигура Дженнифер Энистон уже много лет вызывает восхищение поклонников. Актрисе удаётся сохранять подтянутость и энергию без изнурительных марафонов в спортзале. Секрет кроется в системном подходе и правильной стратегии тренировок, о которой рассказала её персональный тренер Дэни Коулман в беседе с Men Today.

Тренер подчеркнула, что главное — это не количество часов, проведённых на тренировках, а сочетание правильной техники, баланса, силовых упражнений и здорового образа жизни.

Четыре столпа системы Энистон

Коулман выделила четыре ключевых направления, на которых строится фитнес-рутина актрисы:

Техника. От правильного выполнения движений зависит безопасность суставов и позвоночника, а также эффективность нагрузки. Баланс и стабильность. С возрастом мышцы естественным образом теряют тонус, поэтому тренировки включают упражнения на равновесие. Силовые тренировки. Используется прогрессивная нагрузка, которая помогает менять состав тела, укреплять кости и ускорять обмен веществ. Образ жизни. Правильный сон, питание и поддержка водного баланса дополняют тренировочный процесс.

Упражнения на баланс: простая практика

По словам эксперта, даже элементарное стояние на одной ноге по 10 секунд способно улучшать стабильность и координацию. Такие упражнения помогают не только укрепить мышцы, но и снизить риск падений в будущем.

Силовые тренировки и их скрытые преимущества

Силовые упражнения для Энистон — это не только работа с гантелями, но и доведение каждого движения до предела техники. Такой подход меняет состав тела, увеличивает мышечную массу и плотность костей, а также облегчает проявления менопаузы.

Кроме того, силовые тренировки поддерживают гормональный баланс и заметно ускоряют метаболизм, что особенно важно после 40 лет.

Мини-кардио и растяжка в повседневности

Чтобы поддерживать активность даже в дни без зала, актриса практикует короткие 10-минутные занятия: лёгкое кардио, растяжку или упражнения на мобильность суставов. Такой подход помогает оставаться в тонусе без риска перегрузки организма.

Сравнение подходов