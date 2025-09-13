Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мадонна
Мадонна
© commons.wikimedia.org by chrisweger is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:56

Кто чуть не отобрал "Золотой глобус" у Мадонны: забытая история кастинга "Эвиты"

Дженнифер Лопес пробовалась на главную роль в "Эвите", но её сыграла Мадонна

В середине 90-х Дженнифер Лопес только начинала путь к мировой славе. Она пробовалась в разные проекты, мечтая о громкой кинокарьерe. Одним из её самых амбициозных шагов стала попытка получить роль в экранизации легендарного мюзикла "Эвита". Именно тогда произошло её неожиданное соперничество с Мадонной, которая уже считалась иконой поп-сцены и обладала огромной армией поклонников.

Конкуренция за главную роль

Лопес рассказала, что готовилась к прослушиванию несколько недель. Она репетировала вокальные партии, старалась прожить образ Эвы Перон, жены аргентинского президента. По её словам, встреча с режиссёром Аланом Паркером была решающей.

"Я ходила на прослушивание на роль Эвиты к режиссеру Алану Паркеру", — сказала певица и актриса Дженнифер Лопес.

Она призналась, что отдала все силы на выступлении, пела искренне и старалась показать максимум. Однако после завершения прослушивания услышала от режиссёра неожиданный ответ: он назвал её потрясающей, но добавил, что роль уже получила Мадонна.

"Ты потрясающая. Ты же знаешь, что Мадонна заполучила эту роль, да?", — отметил режиссёр Алан Паркер.

Так, несмотря на усилия, Лопес вынуждена была уступить культовой певице.

Успех "Эвиты"

Фильм "Эвита" вышел в 1996 году и стал ярким событием. Картина, снятая по мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, принесла Мадонне "Золотой глобус" и закрепила её не только как певицу, но и как серьёзную актрису. Для Лопес это было болезненным напоминанием, что в тот момент голливудская судьба ещё не была к ней благосклонна.

Интересно, что в те же годы Дженнифер пробовалась и в другие мюзиклы. Она вспоминала о кастингах на фильмы "Чикаго" и "Девять", где в итоге роли достались другим знаменитым актрисам.

Трудный путь к успеху

Лопес подчёркивала, что часто оказывалась в шаге от больших возможностей. Например, в "Девять" с Пенелопой Крус и Николь Кидман она почти прошла отбор, но финальное решение оказалось не в её пользу.

"Я всегда надеялась, что смогу совершить прорыв, но тогда было не мое время", — сказала Дженнифер Лопес.

Тем не менее её настойчивость принесла результат: вскоре она получила роли, которые сделали её узнаваемой и открыли дорогу к мировой славе.

"Поцелуй женщины-паука" и сотрудничество с Аффлеком

Одним из проектов, где Дженнифер сумела реализовать свой талант, стал фильм "Поцелуй женщины-паука" — экранизация бродвейского мюзикла. В этой картине она исполнила главную роль и выступила продюсером вместе с бывшим мужем Беном Аффлеком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Певец Ваня Дмитриенко назвал главные сегодня в 4:17

Красные флажки Дмитриенко: что певец считает предательством в любви

19-летний певец Ваня Дмитриенко составил рейтинг запретных для него поступков в отношениях. Его возлюбленная Анна Пересильд отреагировала с юмором.

Читать полностью » Тина Канделаки сравнила эффект косметологии и пластической операции сегодня в 3:11

Тина Канделаки раскрыла цену красоты — и это не пластика

Тина Канделаки поделилась мнением о том, почему уход за собой не всегда может заменить хирургию и во что на самом деле обходится молодость.

Читать полностью » Лиам Хемсворт и модель Габриэлла Брукс объявили о помолвке сегодня в 2:06

После Майли — тишина, а теперь кольцо: как Лиам снова поверил в любовь

Лиам Хемсворт сделал предложение Габриэлле Брукс. Как пара прошла путь от скрытного романа до помолвки и чем этот союз отличается от брака с Майли Сайрус?

Читать полностью » Участник драки с Фёдором Смоловым сообщил, что ждёт вызова на допрос сегодня в 1:04

Уголовное дело против Смолова: пострадавшие ждут первого шага полиции

Футболист Федор Смолов оказался в центре громкого скандала после драки в московском кафе. Что известно о деле и чем оно может обернуться?

Читать полностью » Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж сегодня в 0:49

Штамп в паспорте больше не нужен: неожиданный выбор Ларисы Долиной

Лариса Долина откровенно рассказала, почему больше не хочет замуж, и объяснила, что для неё значит любовь и поддержка близких.

Читать полностью » Том Холланд пошутил о частой замене костюма Человека-паука на съёмках вчера в 23:53

Костюм на замену, как носки: Том Холланд пошутил о трудностях супергеройской жизни

Том Холланд рассказал с юмором о частой замене костюма Человека-паука. Почему это важно для съемок и что ждет зрителей в новом фильме?

Читать полностью » Мама Алексея Воробьёва заявила, что довольна выбором сына и его женой Аидой Гарифуллиной вчера в 21:02

Радость и гордость: мама Алексея Воробьёва впервые высказалась о свадьбе сына

Мама Алексея Воробьёва впервые прокомментировала выбор сына. Почему свадьба с Аидой Гарифуллиной оказалась тайной — и как семья приняла новую невестку?

Читать полностью » Читатели вчера в 20:46

От Булгакова до "Гарри Поттера": героини каких книг стали лицом TikTok-поколения

Современные читатели увидели в классических и современных героинях отражение трендов TikTok-культуры: от сигма-вумен до clean girl.

Читать полностью »

Новости
Еда

Картофель с мясным фаршем в духовке приобретает хрустящую корочку и сочную начинку
Питомцы

Ветеринары советуют выбирать наполнитель для кошачьего лотка по типу шерсти
Садоводство

Азот и хлор в огороде: почему опасна дозировка 20 г/кв.м и как её контролировать
Еда

Жареный кролик с луком и чесноком после приготовления сохраняет полезные микроэлементы
ЦФО

Синоптик Тишковец: в Москве менять резину стоит при +5 °C
Красота и здоровье

Паразиты под маской: врачи рассказали, как распознать скрытую угрозу здоровью
Питомцы

Учёные выяснили предпочтение попугаев к правой лапе
Спорт и фитнес

Transfermarkt: трансфер Александера Джику оценивается в 2,5 млн евро
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet