Кто чуть не отобрал "Золотой глобус" у Мадонны: забытая история кастинга "Эвиты"

В середине 90-х Дженнифер Лопес только начинала путь к мировой славе. Она пробовалась в разные проекты, мечтая о громкой кинокарьерe. Одним из её самых амбициозных шагов стала попытка получить роль в экранизации легендарного мюзикла "Эвита". Именно тогда произошло её неожиданное соперничество с Мадонной, которая уже считалась иконой поп-сцены и обладала огромной армией поклонников.

Конкуренция за главную роль

Лопес рассказала, что готовилась к прослушиванию несколько недель. Она репетировала вокальные партии, старалась прожить образ Эвы Перон, жены аргентинского президента. По её словам, встреча с режиссёром Аланом Паркером была решающей.

"Я ходила на прослушивание на роль Эвиты к режиссеру Алану Паркеру", — сказала певица и актриса Дженнифер Лопес.

Она призналась, что отдала все силы на выступлении, пела искренне и старалась показать максимум. Однако после завершения прослушивания услышала от режиссёра неожиданный ответ: он назвал её потрясающей, но добавил, что роль уже получила Мадонна.

"Ты потрясающая. Ты же знаешь, что Мадонна заполучила эту роль, да?", — отметил режиссёр Алан Паркер.

Так, несмотря на усилия, Лопес вынуждена была уступить культовой певице.

Успех "Эвиты"

Фильм "Эвита" вышел в 1996 году и стал ярким событием. Картина, снятая по мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, принесла Мадонне "Золотой глобус" и закрепила её не только как певицу, но и как серьёзную актрису. Для Лопес это было болезненным напоминанием, что в тот момент голливудская судьба ещё не была к ней благосклонна.

Интересно, что в те же годы Дженнифер пробовалась и в другие мюзиклы. Она вспоминала о кастингах на фильмы "Чикаго" и "Девять", где в итоге роли достались другим знаменитым актрисам.

Трудный путь к успеху

Лопес подчёркивала, что часто оказывалась в шаге от больших возможностей. Например, в "Девять" с Пенелопой Крус и Николь Кидман она почти прошла отбор, но финальное решение оказалось не в её пользу.

"Я всегда надеялась, что смогу совершить прорыв, но тогда было не мое время", — сказала Дженнифер Лопес.

Тем не менее её настойчивость принесла результат: вскоре она получила роли, которые сделали её узнаваемой и открыли дорогу к мировой славе.

"Поцелуй женщины-паука" и сотрудничество с Аффлеком

Одним из проектов, где Дженнифер сумела реализовать свой талант, стал фильм "Поцелуй женщины-паука" — экранизация бродвейского мюзикла. В этой картине она исполнила главную роль и выступила продюсером вместе с бывшим мужем Беном Аффлеком.