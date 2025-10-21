Когда “звёздная” еда пахнет мусором: Дженнифер Лоуренс рассмешила весь интернет историей про Паттинсона

Когда кажется, что звезды живут исключительно в роскоши, истории вроде этой возвращают их на землю. Дженнифер Лоуренс в очередной раз доказала: даже обладательница "Оскара" может попасть в комичный бытовой переполох.

Актриса рассказала, как однажды угостила Роберта Паттинсона ужином, который… уже побывал в мусорке. История прозвучала в популярном британском ток-шоу "Шоу Грэма Нортона" и мгновенно разлетелась по соцсетям.

Вечеринка, пижамы и голодный гость

Это случилось, когда Лоуренс устраивала девичник у себя дома. Ничего роскошного — уютный вечер, подруги, пижамы, кино и горячий шоколад.

"Ко мне пришли подруги. Мы были в пижамах и смотрели 'Маленьких женщин'. Был декабрь", — рассказала актриса Дженнифер Лоуренс.

В самый разгар спокойного вечера ей неожиданно позвонил Роберт Паттинсон — коллега по съемкам фильма "Умри, моя любовь". Он сообщил, что находится неподалеку, и поинтересовался, можно ли заглянуть.

"Конечно, приходи!" — ответила она не раздумывала.

Обед из мусорного ведра

Когда актер пришёл, первое, что он сказал, — что ужасно голоден. Однако угощение к тому моменту уже отправилось в мусорное ведро — вечеринка подходила к концу. Лоуренс не растерялась: пока Паттинсон ненадолго вышел, она достала еду обратно.

"Пока он отлучился в туалет, я просто достала еду из мусорки", — поделилась Дженнифер Лоуренс.

Паттинсон, ничего не подозревая, с аппетитом поел и… попросил добавки. Тогда актриса честно призналась, что еда из мусорного ведра. Роберт, к ее удивлению, лишь пожал плечами и спокойно доел.

По словам Лоуренс, эта ситуация теперь вызывает у нее только смех. Она призналась, что к Паттинсону испытывает почти материнское чувство.

"Он отличный отец, профессионал, всегда приходит вовремя, но я бы не поверила, что он, например, не забывает надеть пальто", — добавила актриса.

Партнеры и друзья

Совместная работа на съемках фильма "Умри, моя любовь" сблизила актеров. В драме режиссера Линн Рэмси они сыграли семейную пару, переехавшую из шумного города в деревню. После рождения ребенка героиня Дженнифер сталкивается с психологическим кризисом, а герой Паттинсона пытается поддержать ее, но не всегда справляется.

Российская премьера картины запланирована на 27 ноября — зрители смогут увидеть дуэт, который, судя по их дружбе, получился искренним и теплым.

Сравнение: реальная дружба и экранная химия

Аспект В жизни В фильме Отношения Друзья, часто подшучивают друг над другом Супруги, переживающие кризис Настроение Легкость и ирония Напряжение и внутренний конфликт Роли Поддержка, доверие Боль, сомнение, поиск выхода Энергия дуэта Теплая, дружеская Глубокая, драматическая

А что если Роберт знал?

Возможно, Паттинсон всё понял, но решил не смущать подругу. Актер известен своим спокойным характером и чувством юмора. Поклонники отмечают, что он не из тех, кто сделает проблему из мелочи. К тому же, дружба на съемках часто рождается из таких маленьких искренних эпизодов.

FAQ

— Когда выйдет фильм "Умри, моя любовь"?

Российская премьера назначена на 27 ноября этого года.

— О чем сюжет картины?

Это психологическая драма о женщине, которая сталкивается с внутренним кризисом после рождения ребенка, и о мужчине, который пытается помочь ей не утонуть в депрессии.

— Где снимали фильм?

Основные съемки проходили в сельской местности во Франции и Великобритании.

— Это первая совместная работа актеров?

Да, но, по словам Лоуренс, на площадке между ними быстро возникло взаимопонимание.

Исторический контекст

Сотрудничество двух звезд стало одним из самых ожидаемых актерских дуэтов последних лет. После "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс сделала паузу в карьере, сосредоточившись на семье и продюсировании. Роберт Паттинсон, напротив, активно снимался в авторском кино — от "Маяка" до "Бэтмена". Совместный проект с режиссером Линн Рэмси стал для обоих своего рода экспериментом и возвращением к серьезной драматической форме.