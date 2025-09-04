Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
© commons.wikimedia.org by HHSgov is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:34

Дженнифер Энистон выбрала джинсы вместо Met Gala: почему актриса сломала голливудские правила

Дженнифер Энистон объяснила, почему никогда не посещала Met Gala

Мир светских мероприятий полон блеска, пафоса и тщательно продуманных образов, которые создают дизайнеры для знаменитостей. Но даже среди самых громких событий есть такие, от которых некоторые известные личности предпочитают держаться подальше. Одним из них стал знаменитый бал Met Gala, куда Дженнифер Энистон, несмотря на регулярные приглашения, так и не появилась ни разу.

Почему Энистон игнорирует главное светское событие

Met Gala — это ежегодное шоу в Метрополитен-музее Нью-Йорка, где каждый гость обязан придерживаться необычного дресс-кода, заданного кураторами. Именно эта часть, связанная с нарядами и подготовкой, пугает актрису больше всего. Дженнифер призналась, что сам процесс надевания сложных костюмов и часовое продумывание образа её утомляют.

"Меня все это ошеломляет — подготовка, надевание платьев… Понимаете в чем дело, всему этому я предпочитаю джинсы, шлепанцы и майку", — сказала актриса Дженнифер Энистон.

Энистон не скрывает: она любит комфорт и простоту в одежде. Для неё надеть джинсы и отправиться на прогулку куда приятнее, чем появляться на публике в нарядах высокой моды.

Двойственное отношение к нарядам

При этом актриса подчеркнула, что полностью отказаться от образов и макияжа она не готова. Иногда ей нравится примерять на себя другую роль — словно участвовать в небольшом спектакле.

"Для меня это своего рода ментальная игра: давай приоденемся, наденем маскарадный костюм, накрасимся, приведем твою прическу в порядок и пойдем посидим в большой комнате со сверстниками", — добавила Энистон.

Её слова показывают, что дело не в нелюбви к моде, а в слишком высоких требованиях мероприятия. Met Gala, по мнению звезды, требует большего эмоционального включения, чем обычные вечеринки.

Атмосфера, которая пугает

Met Gala давно стало больше, чем благотворительный бал. Это шоу, где каждый гость должен произвести впечатление, удивить и запомниться. Наряды обсуждаются в прессе неделями, а ошибки моментально становятся мемами. Энистон призналась, что сама атмосфера её напрягает: слишком много внимания, слишком много ожиданий и риск быть неправильно понятым.

"Все собираются, чтобы поздравить друг друга и повеселиться, но я нервничаю. Я всегда немного волнуюсь перед публичными выступлениями, особенно после того, как твои слова искажают и вырывают из контекста", — отметила Дженнифер Энистон.

Эти переживания делают её осторожной в любых публичных ситуациях.

Новая глава в личной жизни

Последнее время Энистон старается уделять внимание не только карьере, но и личной жизни. Недавно стало известно, что у актрисы появился роман с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. 49-летний мужчина сопровождает её на мероприятиях, хотя старается оставаться в тени.

На одном из недавних событий, где Энистон представляла сухой шампунь собственного бренда, Джим был рядом, но избегал камер. Это ещё раз подтверждает: актриса предпочитает комфорт и приватность публичному ажиотажу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за 12 миллионов долларов — The Post сегодня в 4:30

Голливудский холм вместо красной дорожки: куда ушли 12 миллионов долларов Брэда Питта

Брэд Питт сделал новую дорогую покупку в Голливуд-Хиллз. Почему актер выбрал именно этот особняк и что для него оказалось важнее роскоши?

Читать полностью » Деми Мур рассказала, как болезнь изменила Брюса Уиллиса сегодня в 3:26

Деми Мур нарушила молчание: что она рассказала о болезни Брюса Уиллиса

Деми Мур рассказала о своём личном опыте рядом с Брюсом Уиллисом, который борется с деменцией. Её слова раскрыли неожиданные детали семейной поддержки.

Читать полностью » Анджелина Джоли присоединилась к фильму сегодня в 2:57

Анджелина Джоли возвращается в Конго — ради истории, которую нельзя замолчать

Анджелина Джоли присоединилась к созданию фильма о враче Дени Муквеге. Лента обещает объединить искусство и активизм, затрагивая сложные темы.

Читать полностью » People: Сидни Суини после расставания с Джонатаном Давино начала видеться со Скутером Брауном сегодня в 0:51

Голливудский шок: Сидни Суини закрутила роман с бывшим мужем миллиардершим

Сидни Суини снова оказалась в центре внимания: после расставания с женихом актрисе приписывают новый роман, который удивил поклонников.

Читать полностью » Betsy заявила о желании записать совместный трек с Арианой Гранде вчера в 23:58

Между K-pop и мировой поп-иконой: кого выбрала бы Betsy для заветного дуэта

Юная звезда Betsy рассказала о своей любви к кей-попу, подготовке нового хита и заветной мечте — записать песню с мировой суперзвездой.

Читать полностью » Виктория Боня сообщила о попытке взлома аккаунтов и угрозах мошенников вчера в 22:57

Поддельная страница и угрозы: как аферисты пытались лишить Боню её имени

Виктория Боня столкнулась с угрозами от интернет-мошенников. Блогер рассказала, как злоумышленники пытались взломать её аккаунты и чего они добивались.

Читать полностью » Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале Prime Video по сценарию Фиби Уоллер-Бридж вчера в 21:57

Санса превращается в Лару: неожиданный поворот в карьере Софи Тернер

Софи Тернер готовится сыграть культовую Лару Крофт в новом сериале от Prime Video. Съемки стартуют в январе, а проект уже называют амбициозным.

Читать полностью » Суд в Калифорнии запретил снос дома, где умерла Мэрилин Монро вчера в 20:58

Война за стены: как владельцы и город не поделили дом Мэрилин Монро

Американский суд вмешался в спор вокруг особняка Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе. Почему дом оказался под угрозой и что решили власти?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Лучшее время для поездки на Камчатку: сезонные особенности
Еда

Как приготовить морковно-сметанный торт по рецепту кулинарных экспертов
Садоводство

3 факта огородной революции: забудьте про лопату ради богатого урожая
Красота и здоровье

Врач Ханмирзоева: гормональный имплант признан наиболее эффективным средством контрацепции
Еда

Рецепт жареных грибов с сыром: ингредиенты и шаги
Дом

Подборка комнатных растений, которые подойдут начинающим
Авто и мото

Минтранс Подмосковья предупредил водителей об опасности лосей на дорогах в брачный сезон
Садоводство

Вероника Теген: удаление бутонов помогает перцу быстрее созреть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet