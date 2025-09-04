Дженнифер Энистон выбрала джинсы вместо Met Gala: почему актриса сломала голливудские правила

Мир светских мероприятий полон блеска, пафоса и тщательно продуманных образов, которые создают дизайнеры для знаменитостей. Но даже среди самых громких событий есть такие, от которых некоторые известные личности предпочитают держаться подальше. Одним из них стал знаменитый бал Met Gala, куда Дженнифер Энистон, несмотря на регулярные приглашения, так и не появилась ни разу.

Почему Энистон игнорирует главное светское событие

Met Gala — это ежегодное шоу в Метрополитен-музее Нью-Йорка, где каждый гость обязан придерживаться необычного дресс-кода, заданного кураторами. Именно эта часть, связанная с нарядами и подготовкой, пугает актрису больше всего. Дженнифер призналась, что сам процесс надевания сложных костюмов и часовое продумывание образа её утомляют.

"Меня все это ошеломляет — подготовка, надевание платьев… Понимаете в чем дело, всему этому я предпочитаю джинсы, шлепанцы и майку", — сказала актриса Дженнифер Энистон.

Энистон не скрывает: она любит комфорт и простоту в одежде. Для неё надеть джинсы и отправиться на прогулку куда приятнее, чем появляться на публике в нарядах высокой моды.

Двойственное отношение к нарядам

При этом актриса подчеркнула, что полностью отказаться от образов и макияжа она не готова. Иногда ей нравится примерять на себя другую роль — словно участвовать в небольшом спектакле.

"Для меня это своего рода ментальная игра: давай приоденемся, наденем маскарадный костюм, накрасимся, приведем твою прическу в порядок и пойдем посидим в большой комнате со сверстниками", — добавила Энистон.

Её слова показывают, что дело не в нелюбви к моде, а в слишком высоких требованиях мероприятия. Met Gala, по мнению звезды, требует большего эмоционального включения, чем обычные вечеринки.

Атмосфера, которая пугает

Met Gala давно стало больше, чем благотворительный бал. Это шоу, где каждый гость должен произвести впечатление, удивить и запомниться. Наряды обсуждаются в прессе неделями, а ошибки моментально становятся мемами. Энистон призналась, что сама атмосфера её напрягает: слишком много внимания, слишком много ожиданий и риск быть неправильно понятым.

"Все собираются, чтобы поздравить друг друга и повеселиться, но я нервничаю. Я всегда немного волнуюсь перед публичными выступлениями, особенно после того, как твои слова искажают и вырывают из контекста", — отметила Дженнифер Энистон.

Эти переживания делают её осторожной в любых публичных ситуациях.

Новая глава в личной жизни

Последнее время Энистон старается уделять внимание не только карьере, но и личной жизни. Недавно стало известно, что у актрисы появился роман с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. 49-летний мужчина сопровождает её на мероприятиях, хотя старается оставаться в тени.

На одном из недавних событий, где Энистон представляла сухой шампунь собственного бренда, Джим был рядом, но избегал камер. Это ещё раз подтверждает: актриса предпочитает комфорт и приватность публичному ажиотажу.