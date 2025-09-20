56 лет — а выглядит на 30: что скрывает макияж Дженнифер Энистон
В мире бьюти-индустрии немногие звёзды могут похвастаться такой стабильной актуальностью, как Дженнифер Энистон. В свои 56 лет она продолжает оставаться символом естественной и непринуждённой красоты. Её образ сочетает лёгкость, свежесть и ту самую "отпускную" нотку, которая делает лицо сияющим и молодым.
Секрет её макияжа, по словам визажистов, в том, что он никогда не перегружен продуктами и всегда держится на грани ухода и декоративной косметики. Энистон умело объединяет базовый уход за кожей, деликатные техники и правильные оттенки, чтобы подчеркнуть своё лицо без эффекта маски.
В чём особенность макияжа Дженнифер Энистон
Главная идея её бьюти-рутины — кожа в центре внимания. Это не макияж ради макияжа, а способ подчеркнуть здоровье и свежесть лица.
"Её кожа всегда прохладная, без явных признаков старения, благодаря эффективным процедурам", — сказал визажист Хосе Лопес.
"Все дело в правильном увлажнении и уходе", — отметила визажист Паула Сороа.
А вот финальный штрих, который добавляет сияние и ощущение лёгкости, — это грамотная расстановка бликов и акцент на бровях и ресницах.
Советы шаг за шагом
- Начните с тщательного увлажнения кожи с помощью сыворотки с гиалуроновой кислотой и лёгкого крема.
- Используйте тональную основу с эффектом сияния — лучше с SPF, чтобы защитить лицо.
- Нанесите консилер под глаза и на зоны, требующие лёгкого подсвечивания.
- Добавьте кремовый бронзатор и румяна, чтобы сохранить натуральный блеск.
- Аккуратно расчешите и уложите брови гелем, не перегружая форму.
- На ресницы нанесите тушь от корней, чтобы открыть взгляд.
- Завершите макияж нежно-розовой помадой и лёгким хайлайтером на губу "лук Купидона".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Слишком плотный тон → лицо теряет естественность → лёгкая увлажняющая основа.
- Сухой консилер → подчеркнёт морщины → кремовый формат.
- Перегруженные брови → искусственный эффект → мягкий гель с лёгкой фиксацией.
- Яркие тени → утяжеляют взгляд → нейтральные оттенки.
А что если…
Если кожа склонна к сухости, можно добавить маску с увлажняющим эффектом перед макияжем. А если планируется вечерний выход, вместо нейтральных теней можно выбрать сатиновые персиковые оттенки, которые также не перегружают лицо.
Плюсы и минусы
|
Подход Энистон
|
Плюсы
|
Минусы
|
Лёгкий макияж
|
Сияющий, естественный, свежий
|
Может не подойти для съёмки
|
Минимум средств
|
Экономия времени и продуктов
|
Требует ухоженной кожи
|
Нежные тона
|
Универсальны и гармоничны
|
Не создают "вау-эффекта"
FAQ
Как выбрать консилер?
Берите на тон светлее кожи и отдавайте предпочтение кремовым текстурам.
Сколько стоит макияж в стиле Энистон у визажиста?
В зависимости от города и мастера — от 3000 до 10 000 рублей.
Что лучше для сияния: хайлайтер или бронзатор?
Лучше использовать оба, но в минимальных количествах — хайлайтер для бликов, бронзатор для лёгкого загара.
Исторический контекст
Энистон стала иконой красоты ещё во времена "Друзей", когда её стрижка "Рэйчел" стала мировым трендом. С тех пор её стиль лишь совершенствовался: от более яркого макияжа 90-х она перешла к мягкому и естественному образу, который сегодня считается эталоном анти-эйдж подхода.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru