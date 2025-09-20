Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дженифер Энистон
Дженифер Энистон
© Instagram / jenniferaniston by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:33

56 лет — а выглядит на 30: что скрывает макияж Дженнифер Энистон

Секрет макияжа Дженнифер Энистон — сияющая кожа и минимум косметики

В мире бьюти-индустрии немногие звёзды могут похвастаться такой стабильной актуальностью, как Дженнифер Энистон. В свои 56 лет она продолжает оставаться символом естественной и непринуждённой красоты. Её образ сочетает лёгкость, свежесть и ту самую "отпускную" нотку, которая делает лицо сияющим и молодым.

Секрет её макияжа, по словам визажистов, в том, что он никогда не перегружен продуктами и всегда держится на грани ухода и декоративной косметики. Энистон умело объединяет базовый уход за кожей, деликатные техники и правильные оттенки, чтобы подчеркнуть своё лицо без эффекта маски.

В чём особенность макияжа Дженнифер Энистон

Главная идея её бьюти-рутины — кожа в центре внимания. Это не макияж ради макияжа, а способ подчеркнуть здоровье и свежесть лица.

"Её кожа всегда прохладная, без явных признаков старения, благодаря эффективным процедурам", — сказал визажист Хосе Лопес.

"Все дело в правильном увлажнении и уходе", — отметила визажист Паула Сороа.

А вот финальный штрих, который добавляет сияние и ощущение лёгкости, — это грамотная расстановка бликов и акцент на бровях и ресницах.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с тщательного увлажнения кожи с помощью сыворотки с гиалуроновой кислотой и лёгкого крема.
  2. Используйте тональную основу с эффектом сияния — лучше с SPF, чтобы защитить лицо.
  3. Нанесите консилер под глаза и на зоны, требующие лёгкого подсвечивания.
  4. Добавьте кремовый бронзатор и румяна, чтобы сохранить натуральный блеск.
  5. Аккуратно расчешите и уложите брови гелем, не перегружая форму.
  6. На ресницы нанесите тушь от корней, чтобы открыть взгляд.
  7. Завершите макияж нежно-розовой помадой и лёгким хайлайтером на губу "лук Купидона".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком плотный тон → лицо теряет естественность → лёгкая увлажняющая основа.
  • Сухой консилер → подчеркнёт морщины → кремовый формат.
  • Перегруженные брови → искусственный эффект → мягкий гель с лёгкой фиксацией.
  • Яркие тени → утяжеляют взгляд → нейтральные оттенки.

А что если…

Если кожа склонна к сухости, можно добавить маску с увлажняющим эффектом перед макияжем. А если планируется вечерний выход, вместо нейтральных теней можно выбрать сатиновые персиковые оттенки, которые также не перегружают лицо.

Плюсы и минусы

Подход Энистон

Плюсы

Минусы

Лёгкий макияж

Сияющий, естественный, свежий

Может не подойти для съёмки

Минимум средств

Экономия времени и продуктов

Требует ухоженной кожи

Нежные тона

Универсальны и гармоничны

Не создают "вау-эффекта"

FAQ

Как выбрать консилер?
Берите на тон светлее кожи и отдавайте предпочтение кремовым текстурам.

Сколько стоит макияж в стиле Энистон у визажиста?
В зависимости от города и мастера — от 3000 до 10 000 рублей.

Что лучше для сияния: хайлайтер или бронзатор?
Лучше использовать оба, но в минимальных количествах — хайлайтер для бликов, бронзатор для лёгкого загара.

Исторический контекст

Энистон стала иконой красоты ещё во времена "Друзей", когда её стрижка "Рэйчел" стала мировым трендом. С тех пор её стиль лишь совершенствовался: от более яркого макияжа 90-х она перешла к мягкому и естественному образу, который сегодня считается эталоном анти-эйдж подхода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Квадратные мысы вернулись из 90-х и стали универсальны для любого стиля сегодня в 15:14

Сапоги, пережившие эпохи: почему квадратный нос снова актуален

Квадратный мыс триумфально возвращается в моду! Узнайте, почему эта форма стала такой популярной, как выбрать идеальную пару и с чем ее носить в осеннем сезоне 2024.

Читать полностью » Онколог назвала пять тревожных симптомов родинок, которые могут указывать на риск развития меланомы кожи сегодня в 14:14

Метка судьбы оборачивается ловушкой: родинка может превратиться в смертельный сигнал организма

Родинки могут быть безобидными, но некоторые несут риск меланомы. Рассказываем, как вовремя распознать опасные признаки и защитить себя.

Читать полностью » Асият Абдуллаева: антисептики не заменяют мыло и могут ускорять развитие резистентных форм бактерий сегодня в 13:14

Антисептики рождают монстров: бактерии становятся устойчивыми и перестают реагировать на защиту

Антисептики не так безобидны, как кажется. Рассказываем, почему их нельзя использовать слишком часто и чем лучше заменить.

Читать полностью » Исследование JAMA Oncology: бактерии и грибки в слюне повышают риск развития рака поджелудочной железы сегодня в 12:14

Чистишь зубы ради улыбки, а спасаешь поджелудочную: микробы рта решают судьбу здоровья

Учёные выяснили, что микробы во рту могут влиять на развитие рака поджелудочной железы. Какие бактерии опасны, а какие защищают?

Читать полностью » Какие симптомы указывают на скрытую гипертонию: головные боли, отёки, бессонница и учащённое сердцебиение сегодня в 11:14

Давление любит маскировку: скрытая гипертония прячется под видом усталости и бессонницы

Скрытая гипертония коварна: её симптомы маскируются под усталость. Узнайте 10 признаков болезни, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Полезные пироги: гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала лучшие виды муки и начинок для здоровья сегодня в 10:05

Пирог вместо таблеток: эксперт раскрыла, какая мука укрепляет здоровье кишечника

Эксперт по питанию раскрыла секреты полезных пирогов: как цельная мука и овощные начинки превращают выпечку в источник клетчатки. Топ-3 ошибок в тесте и альтернатива сахару.

Читать полностью » Нарколог Алексей Казанцев предупреждает: алкоголь разрушает 200 органов сегодня в 9:05

Три мифа об алкоголе, которые медленно разрушают ваш мозг — даже пожилым стоит прочитать

Почему пиво и вино опасны не меньше водки? Нарколог Алексей Казанцев объяснил, как любой алкоголь разрушает мозг и приводит к необратимым последствиям для организма.

Читать полностью » Магнитные бури не влияют на здоровье — врач Алексей Хухрев объяснил причину недомоганий сегодня в 8:05

Таблетки, давление, паника: как не превратить бурю в катастрофу

Эксперты утверждают: ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с самовнушением. Как правильно реагировать на солнечную активность?

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Карелии аккредитовано лишь 288 гидов — вдвое меньше потребности рынка туризма
Питомцы

Хомяки, морские свинки и крысы остаются самыми популярными декоративными грызунами
Спорт и фитнес

Персональный тренер Жаннин Десмье назвала правильную технику выполнения планки
Еда

Ошибки при приготовлении картофельного пюре и как их избежать
Еда

Диетолог Саманта Кассетти: пребиотическая сода полезнее обычной газировки, но не заменяет овощи
Наука

В Накш-и-Ростаме обнаружена уникальная погребальная надпись позднесасанидского периода
Дом

Сантехники: ферментные растворы помогают предотвращать засоры в трубах
Наука

В Турции обнаружены 56 клинописных табличек и 22 печати хеттов в древнем городе Каялыпынар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet