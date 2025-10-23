Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дженифер Энистон
Дженифер Энистон
© Instagram / jenniferaniston by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:18

Миллион за серию — и стиралка в подарок: неожиданный выбор Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон рассказала, что во время съёмок "Друзей" попросила стиральную машину вместо машины

В разгар 1990-х, когда ситком "Друзья" покорял миллионы зрителей по всему миру, его звезда Дженнифер Энистон решила воспользоваться моментом — но вовсе не ради роскоши. Как рассказала актриса в подкасте Armchair Expert with Dax Shepard, самым желанным подарком для неё в те годы оказалась… бытовая техника.

"И я не могла ничего придумать. Я сказала: "Мне нужны стиральная и сушильная машины”. И он записал это на салфетке", — вспомнила Энистон.

Когда звёзды "Друзей" получали автомобили

По словам актрисы, в 1990-е годы актёры, занятые в главных ролях, часто получали от телеканалов ценные подарки — нередко это были автомобили. Президент NBC Entertainment Уоррен Литтфилд лично интересовался у звёзд, чего бы им хотелось. Но Дженнифер, в отличие от коллег, решила выбрать практичную вещь, которая действительно пригодилась ей в быту.

Такой эпизод стал ещё одним штрихом к образу Энистон — актрисы, которая даже в разгар мировой славы остаётся простой и естественной.

История успеха сериала

Ситком "Друзья" выходил на канале NBC с 1994 по 2004 год и стал одной из самых популярных комедий в истории телевидения. За десять сезонов зрители увидели 236 серий, рассказывающих о шестерых друзьях, живущих в Нью-Йорке.

Энистон исполнила роль Рейчел Грин — избалованной девушки из состоятельной семьи, сбежавшей со своей свадьбы, чтобы начать новую жизнь. Она переезжает к подруге Монике, устраивается работать официанткой в кофейню и постепенно становится самостоятельной и уверенной женщиной.

Успех сериала был колоссальным: он получил десятки наград, а актёры — мировую известность. В финальные сезоны каждый из них зарабатывал около миллиона долларов за эпизод, но в начале пути всё было куда скромнее.

Как Энистон вспоминает коллег и Мэттью Перри

Недавно, в интервью журналу Vanity Fair, актриса откровенно рассказала о том, как команда "Друзей" переживала борьбу Мэттью Перри с зависимостью.

"Мы делали всё, что могли и когда могли. Но у меня было такое чувство, будто мы оплакивали Мэттью задолго до его смерти, потому что ему было очень сложно бороться с этой болезнью. Как бы тяжело это ни было для всех нас и для фанатов, где-то в глубине души я думаю, что всё к лучшему. Я рада, что он избавился от этой боли", — сказала Энистон.

Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга, умер в октябре 2023 года. Его смерть стала потрясением не только для коллег, но и для миллионов поклонников сериала.

Почему "Друзья" остаются актуальными

Прошло более двадцати лет с момента выхода последнего эпизода, но сериал по-прежнему привлекает молодую аудиторию. "Друзья" пересматривают на потоковых сервисах, фанаты разбирают реплики на цитаты, а актёров продолжают ассоциировать с их культовыми персонажами.

Секрет долголетия шоу кроется в простоте и человечности — истории о дружбе, любви, ошибках и взрослении, которые остаются близки зрителям любого поколения.

Интересные факты о "Друзьях"

  1. Кастинг на роль Рейчел Грин проходили десятки актрис, включая Тиу Леони и Джейн Краковски.

  2. Кафе Central Perk, где герои проводили большую часть времени, стало символом целой эпохи — позже его копии появились в Нью-Йорке, Лондоне и даже в Дубае.

  3. В первой версии сценария Моника и Чендлер не должны были быть парой — идея появилась спонтанно, после положительной реакции зрителей на одну из сцен.

Что делает Энистон сегодня

После "Друзей" Дженнифер Энистон успешно продолжила карьеру — от романтических комедий до драматических ролей. Сегодня актриса продюсирует сериал "Утреннее шоу" (The Morning Show), где играет ведущую новостной программы. Проект получил признание критиков и несколько наград, включая "Эмми".

Несмотря на успех, Энистон часто подчёркивает, что годы работы над "Друзьями" стали для неё самыми важными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дакота Джонсон дебютирует как режиссёр с фильмом сегодня в 8:44
От "50 оттенков" к режиссёрскому креслу: Дакота Джонсон обещает трогательную и музыкально яркую историю

Дакота Джонсон впервые попробует себя в роли режиссёра, создавая фильм о взрослении и самостоятельности молодой женщины с аутизмом.

Читать полностью » Дочь Алека Болдуина рассказала о чувстве одиночества в детстве и влиянии развода родителей сегодня в 7:39
Одинокий трон Голливуда: что пережила дочь Алека Болдуина в детстве

Айрленд Болдуин рассказала о своем одиночном детстве и том, как смогла освободиться от эмоционального груза, формируя собственную модель семьи.

Читать полностью » Актер Кристиан Бейл назвал сегодня в 6:33
Темный рыцарь в мире магии: какой фильм Кристиан Бейл советует смотреть детям

Кристиан Бейл неожиданно советует детям смотреть "Ходячий замок" — аниме, полное магии, приключений и важных жизненных уроков.

Читать полностью » Редкая карточка Майкла Джордана 1986 года с автографом ушла с молотка за 2,7 млн долларов сегодня в 5:25
Шок на аукционе: фанаты не поверили, что подпись Майкла Джордана стоит как дом

Редкая коллекционная карточка Майкла Джордана ушла с молотка за рекордную сумму, подтверждая ценность автографов и уникальность спортивных артефактов.

Читать полностью » Лора Линни и Рис Иванс сыграют в драме о болезни Паркинсона сегодня в 4:18
Танцы, которые лечат: как болезнь Паркинсон стала вдохновением для нового фильма

Лора Линни и Рис Иванс объединяются в драме о танцах, юморе и силе духа перед лицом болезни Паркинсона.

Читать полностью » Министерство культуры не допустило отставки директора Лувра Лоранс де Кар после кражи в музее — Le Figaro сегодня в 3:10
Отставка заблокирована: почему директор Лувра осталась в должности после кражи

Ограбление Лувра потрясло Францию: драгоценности Наполеона похищены за семь минут, а попытка отставки президента музея осталась безуспешной.

Читать полностью » Кристен Белл подверглась критике за шутку о домашнем насилии в годовщину свадьбы сегодня в 2:03
Интернет в огне: почему годовщина свадьбы голливудской звезды обернулась критикой и обвинениями

Кристен Белл подверглась критике за шутку о домашнем насилии в годовщину свадьбы, что вызвало бурю комментариев и реакцию правозащитников.

Читать полностью » Американские кинематографисты готовят документальный фильм о Джоне Хьюзе — Deadline сегодня в 1:55
Было бы смешно, если бы не было так важно: как Джон Хьюз изменил американское кино

Американские кинематографисты готовят документальный фильм о Джоне Хьюзе, создателе культовых фильмов 80-х и 90-х, который определил стиль целого поколения.

Читать полностью »

Новости
Наука
Чантрахот: под 1300-летней статуей Будды обнаружены 33 артефакта
Садоводство
Бобовые культуры улучшают плодородие и укрепляют здоровье человека — специалисты НГСХА
Спорт и фитнес
Плавание помогает сжигать до 600 калорий в час и укрепляет мышцы всего тела
Еда
Диетолог Гончарова объяснила разницу во влиянии черного и зеленого чая на организм
Туризм
Путешественница назвала маяк Анива и мыс Великан главными достопримечательностями Сахалина
Дом
Трейси Лав: для ухода за шерстяным ковром нельзя использовать вращающуюся щётку пылесоса
Спорт и фитнес
Психология медленного бега и важность самопринятия
Авто и мото
Кондиционер в автомобиле без чистки за год становится источником бактерий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet