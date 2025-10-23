Миллион за серию — и стиралка в подарок: неожиданный выбор Дженнифер Энистон

В разгар 1990-х, когда ситком "Друзья" покорял миллионы зрителей по всему миру, его звезда Дженнифер Энистон решила воспользоваться моментом — но вовсе не ради роскоши. Как рассказала актриса в подкасте Armchair Expert with Dax Shepard, самым желанным подарком для неё в те годы оказалась… бытовая техника.

"И я не могла ничего придумать. Я сказала: "Мне нужны стиральная и сушильная машины”. И он записал это на салфетке", — вспомнила Энистон.

Когда звёзды "Друзей" получали автомобили

По словам актрисы, в 1990-е годы актёры, занятые в главных ролях, часто получали от телеканалов ценные подарки — нередко это были автомобили. Президент NBC Entertainment Уоррен Литтфилд лично интересовался у звёзд, чего бы им хотелось. Но Дженнифер, в отличие от коллег, решила выбрать практичную вещь, которая действительно пригодилась ей в быту.

Такой эпизод стал ещё одним штрихом к образу Энистон — актрисы, которая даже в разгар мировой славы остаётся простой и естественной.

История успеха сериала

Ситком "Друзья" выходил на канале NBC с 1994 по 2004 год и стал одной из самых популярных комедий в истории телевидения. За десять сезонов зрители увидели 236 серий, рассказывающих о шестерых друзьях, живущих в Нью-Йорке.

Энистон исполнила роль Рейчел Грин — избалованной девушки из состоятельной семьи, сбежавшей со своей свадьбы, чтобы начать новую жизнь. Она переезжает к подруге Монике, устраивается работать официанткой в кофейню и постепенно становится самостоятельной и уверенной женщиной.

Успех сериала был колоссальным: он получил десятки наград, а актёры — мировую известность. В финальные сезоны каждый из них зарабатывал около миллиона долларов за эпизод, но в начале пути всё было куда скромнее.

Как Энистон вспоминает коллег и Мэттью Перри

Недавно, в интервью журналу Vanity Fair, актриса откровенно рассказала о том, как команда "Друзей" переживала борьбу Мэттью Перри с зависимостью.

"Мы делали всё, что могли и когда могли. Но у меня было такое чувство, будто мы оплакивали Мэттью задолго до его смерти, потому что ему было очень сложно бороться с этой болезнью. Как бы тяжело это ни было для всех нас и для фанатов, где-то в глубине души я думаю, что всё к лучшему. Я рада, что он избавился от этой боли", — сказала Энистон.

Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга, умер в октябре 2023 года. Его смерть стала потрясением не только для коллег, но и для миллионов поклонников сериала.

Почему "Друзья" остаются актуальными

Прошло более двадцати лет с момента выхода последнего эпизода, но сериал по-прежнему привлекает молодую аудиторию. "Друзья" пересматривают на потоковых сервисах, фанаты разбирают реплики на цитаты, а актёров продолжают ассоциировать с их культовыми персонажами.

Секрет долголетия шоу кроется в простоте и человечности — истории о дружбе, любви, ошибках и взрослении, которые остаются близки зрителям любого поколения.

Интересные факты о "Друзьях"

Кастинг на роль Рейчел Грин проходили десятки актрис, включая Тиу Леони и Джейн Краковски. Кафе Central Perk, где герои проводили большую часть времени, стало символом целой эпохи — позже его копии появились в Нью-Йорке, Лондоне и даже в Дубае. В первой версии сценария Моника и Чендлер не должны были быть парой — идея появилась спонтанно, после положительной реакции зрителей на одну из сцен.

Что делает Энистон сегодня

После "Друзей" Дженнифер Энистон успешно продолжила карьеру — от романтических комедий до драматических ролей. Сегодня актриса продюсирует сериал "Утреннее шоу" (The Morning Show), где играет ведущую новостной программы. Проект получил признание критиков и несколько наград, включая "Эмми".

Несмотря на успех, Энистон часто подчёркивает, что годы работы над "Друзьями" стали для неё самыми важными.