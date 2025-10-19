Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дженифер Энистон
Дженифер Энистон
© Instagram / jenniferaniston by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:00

56 лет — и тело мечты: как Дженнифер Энистон обошла время

Дженнифер Энистон заявила, что больше не считает интенсивные тренировки единственным способом быть в форме

В свои 56 лет Дженнифер Энистон — одна из тех, кто не просто вдохновляет на здоровый образ жизни, а делает это с искренностью и теплотой. Звезда "Утреннего шоу" всегда славилась дисциплиной и любовью к фитнесу, но теперь, по её словам, она иначе смотрит на движение, силу и заботу о себе.

"Вы должны действительно уважать то, где находится ваше тело", — сказала актриса Дженнифер Энистон.

Осознанный подход к тренировкам

Если раньше Энистон считала, что результат требует изнурительных часов на беговой дорожке, то сегодня она больше полагается на осознанность. Актриса признаётся, что учится слушать тело и принимать его сигналы. Когда-то она воспринимала пропуск тренировки как провал, а сейчас — как часть баланса.

"Нет ничего плохого в том, чтобы дать телу то, что ему нужно, а не заставлять его работать, когда оно этого не хочет", — отметила актриса.

Теперь её философия проста: движение должно приносить радость, а не боль. И в этом ей помогли новые подходы к фитнесу, особенно программа Pvolve, с которой Энистон сотрудничает с 2023 года. Этот бренд специализируется на функциональных тренировках низкой ударной нагрузки — идеальных для тех, кто хочет быть в форме, не перегружая суставы.

Что изменилось после 20 лет

В молодости Энистон, как и многие, считала, что "правильная" тренировка — это обязательно пот и максимум усилий. Сегодня она улыбается, вспоминая те времена.

"Раньше я думала, что тренировка означает час кардио, иначе это бесполезно. Я просто так благодарна, что это неправда", — призналась актриса.

С годами Дженнифер стала не только физически сильнее, но и эмоционально устойчивее. Её отношение к телу стало гораздо нежнее. "Теперь мы любим друг друга", — шутит она, подчеркивая, что внутренний комфорт и принятие себя важнее цифр на весах.

Новая фитнес-философия

Энистон стала лицом новой кампании Pvolve — Longevity Bundle. Это набор, вдохновлённый её собственной рутиной: компактный браслет Body Band и серия упражнений, направленных на выносливость и долголетие. Важный акцент — на естественном движении и осознанной силе.

"По мере того, как я становилась всё более осведомлённой о своём теле, я смогла стать сильнее, чем когда-либо думала", — добавила актриса.

Преимущества программы Pvolve

По словам Энистон, 30-минутная тренировка по системе Pvolve способна заменить час кардио без риска для суставов и позвоночника. Основные плюсы:

  1. Низкая ударная нагрузка — минимальный риск травм.
  2. Внимание к осанке и внутренним мышцам.
  3. Возможность тренироваться где угодно, даже в путешествии.
  4. Эффектная форма без перетренированности.

Сила поддержки и мотивации

Энистон подчёркивает, что ей близка идея сообщества — она предпочитает групповые занятия индивидуальным. По её словам, тренировки с друзьями создают особую атмосферу, где легко вдохновляться и не сдаваться.

"Когда ко мне присоединяются подруги, нам так весело — мы вдохновляем друг друга", — сказала Дженнифер Энистон.

Но даже в одиночестве актриса находит способ оставаться мотивированной. Её личное правило простое: если трудно начать, делай хотя бы 20 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: переусердствовать на тренировке, думая, что только боль даёт результат.
Последствие: выгорание, травмы, потеря интереса к спорту.
Альтернатива: функциональные тренировки с элементами растяжки и контроля дыхания, как в Pvolve, Barre или Pilates. Они развивают силу, но сохраняют гибкость.

А что если вы не спортсмен?

Если спорт никогда не был частью вашей жизни, начать можно с простых шагов — прогулок, йоги, лёгких растяжек. Современные технологии позволяют заниматься дома: фитнес-ленты, мини-бэнд, баланс-платформа, фитнес-приложения — всё это делает движение доступным и приятным.

Плюсы и минусы мягкого фитнеса

Плюсы

Минусы

Подходит для любого возраста

Требует регулярности

Улучшает осанку и гибкость

Результаты не мгновенные

Минимизирует травмы

Может показаться "слишком лёгким"

Поддерживает психоэмоциональный баланс

Нужна концентрация и контроль движений

FAQ

Как выбрать мягкий фитнес?
Ориентируйтесь на программы без прыжков и резких движений: пилатес, функциональный фитнес, йога.

Что лучше — кардио или силовые тренировки?
Оба вида важны, но силовые с низкой нагрузкой эффективнее поддерживают мышцы и суставы после 40 лет.

Мифы и правда

Миф: Чтобы быть в форме, нужно тренироваться каждый день.
Правда: Достаточно 3-4 сбалансированных занятий в неделю с акцентом на восстановление.

Миф: Без боли нет прогресса.
Правда: Боль — сигнал, что вы перегрузили тело. Энистон подтверждает: тренировка может быть эффективной и комфортной.

Миф: После 50 тело уже не меняется.
Правда: Мышцы адаптируются в любом возрасте — главное, подобрать метод и не спешить.

3 интересных факта

  • Энистон предпочитает утренние тренировки, чтобы зарядиться энергией на день.
  • Она сочетает фитнес с медитацией и дыхательными практиками.
  • Её рацион основан на белках, овощах и полезных жирах, без строгих диет.

Исторический контекст

Ещё в 90-х Дженнифер Энистон стала иконой стиля и фитнеса — во многом благодаря роли Рэйчел Грин. Тогда идеалом считались жёсткие диеты и бесконечные пробежки. Сейчас, спустя три десятилетия, актриса показывает, что настоящее здоровье — это баланс между телом и разумом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Саратове напомнили о рисках гиподинамии и важности диспансеризации сегодня в 13:04
Комфорт делает нас больными: врачи назвали главный риск XXI века

Главный врач Римма Яхина рассказала, почему технологии делают людей малоподвижными, как избежать последствий «прогресса» и зачем каждому россиянину нужен портал "Так здорово".

Читать полностью » Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции сегодня в 12:49
Любовь Успенская перенесла сложную операцию: врачи были шокированы её рентгеном

Любовь Успенская впервые рассказала правду о переломе, который потряс даже врачей. Как прошла операция, что говорят медики и когда певица вернётся к работе — читайте в материале.

Читать полностью » В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек сегодня в 12:35
Без скальпеля и швов: в Самаре врачи разрушили камни в почках за несколько минут

В клинике СамГМУ успешно удалили почечные камни с помощью лазера. Новая малоинвазивная методика помогает избавляться даже от самых плотных образований без осложнений и длительного восстановления.

Читать полностью » Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи сегодня в 12:31
Не только у бабушек: почему гипертония всё чаще выбирает молодых

Гипертония не приговор — с ней можно жить активно и долго. Узнайте, как распознать болезнь, держать давление под контролем и избежать осложнений.

Читать полностью » Врач из России заявил, что Жанна Кальман могла быть не самой долгоживущей сегодня в 12:10
Долголетие под вопросом: врач усомнился в реальном возрасте Жанны Кальман

Российский геронтолог Валерий Новосёлов поставил под сомнение рекорд долголетия Жанны Кальман. Почему учёный считает, что вместо матери жила дочь, и как это меняет взгляды на предел человеческой жизни — в материале.

Читать полностью » В Воронежской области врачи успешно довели сложную беременность с хориоангиомой плаценты до безопасного срока сегодня в 11:45
Редчайшая беременность закончилась чудом: врачи Перми спасли мать и ребёнка

Совместная работа врачей ВОКБ №1 и специалистов НМИЦ имени В. И. Кулакова спасла жизнь матери и ребёнка. Беременность с редкой сосудистой патологией плаценты удалось довести до безопасного срока и завершить без осложнений.

Читать полностью » Уролог Риназ Камалетдинов рассказал, почему мужчины боятся обращаться к врачу сегодня в 11:34
Мужчины боятся уролога: врачи рассказали, чем заканчивается ложный стыд

Большинство россиян обращаются к врачу только в крайнем случае. Уролог Риназ Камалетдинов рассказал, почему мужчины стесняются идти к специалисту, чем опасно самолечение и как сохранить мужское здоровье.

Читать полностью » Назальная вакцина FluMist формирует естественный иммунитет против гриппа — иммунолог Анна Моррисон сегодня в 11:31
Уколам — прощай, насморку — здравствуй: что нужно знать о новом спреи FluMist

FDA впервые разрешило самостоятельное применение назальной вакцины от гриппа FluMist. Как она работает, кому подходит и почему этот шаг может изменить подход к вакцинации.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Силовые тренировки после 60 лет помогают наращивать мышцы — подтвердили учёные Университета Алабамы
Еда
Домашний рецепт картошки с курицей в горшочках: запекайте при 200 °C в течение часа
Туризм
Российский тревел-блогер рассказал о шокирующей поездке на египетском такси: аттракцион похлеще американских горок
Садоводство
Экзакум легко размножается черенками и быстро укореняется в тепле — флорист Елена Дубровская
Наука
Археологи обнаружили тайник с золотом и ритуальными артефактами в Таиланде — Супавади Тангсук
Технологии
Журналисты обвинили OnePlus в копировании интерфейса Apple
Авто и мото
Changan начала локальную сборку автомобилей в России на заводе "Автотор"
Красота и здоровье
Исследования показали, что дыхательные упражнения снижают кортизол и уменьшают абдоминальный жир
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet