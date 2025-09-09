Дженнифер Энистон ответила на слухи о пластике: неожиданное признание звезды

Голливудская актриса Дженнифер Энистон вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за новой роли, а благодаря откровенному разговору о своей внешности и уходе за собой. Поводом стали слухи о пластических операциях, которые в последнее время активно обсуждали пользователи социальных сетей.

Откровения актрисы

В интервью журналу Glamour Энистон призналась, что действительно прибегает к косметическим процедурам, однако её выбор связан не с желанием кардинально изменить внешность, а с заботой о себе и сохранением естественности. По словам актрисы, она делает некоторые бьюти-процедуры, включая лазерную эпиляцию.

"Я в хорошем состоянии. Я не собираюсь просто так идти и позволять этим седым волосам взять верх", — заявила Дженнифер Энистон.

Звезда подчеркнула, что для неё важно стареть достойно. Она считает, что красота начинается не с инъекций или операций, а с принятия себя и умения радоваться жизни.

Слухи о пластике

Причиной новой волны обсуждений стали кадры папарацци, сделанные на съёмках четвёртого сезона сериала "Утреннее шоу". В июле 2024 года фотографии актрисы вызвали бурную реакцию в интернете: многие комментаторы заподозрили её в чрезмерном увлечении пластикой.