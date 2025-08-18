Хрустящее снаружи, нежное внутри: как простое печенье превратить в праздничный десерт

Хотите удивить гостей необычным десертом? Это печенье с желе выглядит как кондитерский шедевр, но готовится просто! Ароматное миндальное тесто и кисло-сладкое ягодное желе создают идеальный дуэт.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 200 г

Миндаль (или другая ореховая мука) — 150 г

Сахар — 80 г + 100 г для желе

Масло сливочное — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Желатин — 15 г

Ягодный сок/пюре (у автора — вишнёвый) — 200 мл

Как приготовить

Очистите миндаль, измельчите в крошку. Смешайте муку, сахар, масло, ванилин и соду в блендере до состояния крошки. Добавьте миндаль и яйцо, замесите эластичное тесто. Если нужно — подкорректируйте консистенцию водой или мукой. Охладите тесто 30 минут.

Замочите желатин в холодной воде. Сок/пюре доведите до кипения с сахаром, добавьте желатин, перемешайте. Остудите. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки. У половины удалите серединки. Выпекайте 20-25 минут при 180°C. Залейте углубления желе и охладите до застывания.

Подавайте с ягодами и мятой — вкусно и красиво.