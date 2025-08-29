Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чеджудо, Южная Корея
© commons.wikimedia.org by song songroov is licensed under CC BY 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:06

Рай превратился в кошмар: почему "корейские Гавайи" больше не радуют местных жителей

Южнокорейский остров Чеджу столкнулся с рекордным наплывом туристов и жалобами жителей

Можно ли райский уголок превратить в источник раздражения для местных жителей? Остров Чеджу, прозванный "Гавайями Южной Кореи", оказался перед этой дилеммой. Поток туристов после пандемии вырос до рекордных показателей, и вместе с ним — количество инцидентов, вызывающих возмущение у жителей.

Остров мечты и его испытания

В 2024 году Чеджу посетили почти 13 миллионов человек. Только рейс Сеул-Чеджу стал самым загруженным авиамаршрутом в мире — свыше 13 миллионов пассажиров за год. Сам остров манит кристально чистыми водами, плантациями зелёного чая и величественным вулканом Халла-сан, но параллельно сталкивается с последствиями массового туризма.

После снятия ковидных ограничений число иностранных туристов на острове выросло почти в четыре раза — до 1,9 миллиона. Именно они чаще всего попадают в заголовки новостей. Видео с иностранцем, курящим прямо в автобусе, облетело соцсети и вызвало шквал комментариев. "Депортировать и оштрафовать прямо сейчас!" — писали пользователи. Другой случай, когда ребёнок-турист справлял нужду на улице, также стал вирусным и вызвал волну негодования.

Новые правила игры

Чтобы снизить градус напряжения, власти Чеджу выпустили 8 тысяч экземпляров многоязычного руководства для иностранных гостей. В нём собраны основные запреты и штрафы:

  • курение в неположенных местах,
  • переход дороги вне "зебры",
  • мусор или порча природы.

За такие проступки полагается штраф до 50 тысяч вон (примерно 36 долларов), а в некоторых случаях — даже кратковременный арест. Буклеты переведены на корейский, английский и китайский языки, ведь именно эти группы туристов приезжают чаще всего.

Глобальная проблема

Чеджу далеко не единственный регион, где жители устали от "туристического нашествия". В Киото пришлось ограничить доступ к улицам района Гион, чтобы защитить гейш от навязчивых фото. Бали уже несколько лет ведёт кампанию против хулиганства со стороны иностранцев. В Европе тема стала политической: в Барселоне местные жители даже стреляли по туристам из водяных пистолетов, а в Венеции и Париже проходили массовые протесты и забастовки сотрудников музеев.

Баланс между гостеприимством и уважением

Эксперты уверены: дело не только в толпах, но и в отношении к местным жителям. Рубен Сантопьетро, глава Visit Italy, подчёркивает:

"Город, в котором жители недовольны, — это город, который не работает. Он полностью теряет свою идентичность".

Чеджу пока ищет свою формулу сосуществования. С одной стороны — миллионы туристов, приносящие прибыль. С другой — жители, желающие сохранить привычный ритм жизни. Возможно, именно такие правила и станут первым шагом к балансу.

