Боец, который не сдался: Джефф Монсон рассказал, почему не жалеет о своём выборе

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон объяснил, почему принял решение отказаться от гражданства США. По словам спортсмена, этот шаг стал осознанным выбором — желанием поддержать Россию, которая, как он считает, стала для него настоящим домом.

"В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США", — отметил Монсон в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

"Россия стала моей семьёй"

54-летний ветеран ММА признался, что окончательно определился с решением несколько лет назад. После долгих лет путешествий и выступлений по всему миру он почувствовал, что именно в России нашёл то, чего не хватало — уважение, поддержку и чувство принадлежности.

Монсон не скрывает, что решение отказаться от американского гражданства далось ему непросто, однако считает, что оно отражает его убеждения и отношение к стране, где он живёт уже много лет.

"Я сделал это, чтобы поддерживать Россию. Здесь я чувствую себя нужным, но не смог бы делать то же самое, оставаясь гражданином США", — объяснил спортсмен.

Как развивались события

История смены гражданства у Монсона началась задолго до нынешнего заявления.

2016 год - боец стал гражданином Луганской Народной Республики.

2018 год - получил российское гражданство и стал депутатом в Подмосковье.

2023 год - официально отказался от гражданства США.

Помимо этого, спортсмен был удостоен звания почётного гражданина Абхазии, активно участвовал в благотворительных и спортивных проектах, проводил мастер-классы для молодёжи.

Биографическая справка