Паспорт РФ
Паспорт РФ
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба центров госуслуг «Мои документы» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:31

Боец, который не сдался: Джефф Монсон рассказал, почему не жалеет о своём выборе

Боец Джефф Монсон признался, что не может видеться с детьми после переезда из США

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон объяснил, почему принял решение отказаться от гражданства США. По словам спортсмена, этот шаг стал осознанным выбором — желанием поддержать Россию, которая, как он считает, стала для него настоящим домом.

"В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США", — отметил Монсон в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

"Россия стала моей семьёй"

54-летний ветеран ММА признался, что окончательно определился с решением несколько лет назад. После долгих лет путешествий и выступлений по всему миру он почувствовал, что именно в России нашёл то, чего не хватало — уважение, поддержку и чувство принадлежности.

Монсон не скрывает, что решение отказаться от американского гражданства далось ему непросто, однако считает, что оно отражает его убеждения и отношение к стране, где он живёт уже много лет.

"Я сделал это, чтобы поддерживать Россию. Здесь я чувствую себя нужным, но не смог бы делать то же самое, оставаясь гражданином США", — объяснил спортсмен.

Как развивались события

История смены гражданства у Монсона началась задолго до нынешнего заявления.

  • 2016 год - боец стал гражданином Луганской Народной Республики.

  • 2018 год - получил российское гражданство и стал депутатом в Подмосковье.

  • 2023 год - официально отказался от гражданства США.

Помимо этого, спортсмен был удостоен звания почётного гражданина Абхазии, активно участвовал в благотворительных и спортивных проектах, проводил мастер-классы для молодёжи.

Биографическая справка

Год Событие
1971 Родился в США, в штате Миннесота
1997 Дебютировал в профессиональных боях ММА
2000-е Выступал в Pride FC, UFC, M-1 Global
2016 Получил гражданство ЛНР
2018 Став гражданином России, начал работать в сфере спорта
2023 Отказался от гражданства США

Трудности после отказа

Монсон признался, что самым тяжёлым последствием его решения стала невозможность видеться с детьми, живущими в США. Несмотря на это, спортсмен утверждает, что не жалеет о своём выборе.

"Самое сложное — то, что я не могу встретиться с детьми. Но я сделал выбор осознанно", — сказал он.

По словам бойца, он поддерживает связь с ними и надеется, что когда-нибудь обстоятельства позволят восстановить личное общение.

Карьера и достижения

За более чем двадцатилетнюю карьеру Монсон провёл десятки поединков на крупнейших аренах мира. Он известен своим бойцовским духом, технической выучкой и уважением к соперникам.

На его счету — 60 побед, 26 поражений и несколько ничьих. Помимо ММА, он успешно выступал в грэпплинге и бразильском джиу-джитсу, где завоевал титулы чемпиона мира и Европы.

Таблица спортивных достижений

Категория Показатель
Победы в ММА 60
Поражения 26
Стиль Грэпплинг, джиу-джитсу
Организации UFC, Pride, M-1, Dream
Весовая категория Тяжёлый вес
Лучшее достижение Победитель ADCC World Championship

FAQ

Почему Монсон решил отказаться от американского гражданства?
По его словам, это шаг солидарности с Россией и возможность быть честным перед самим собой.

Какие трудности он испытал после этого решения?
Главная — невозможность видеться с детьми, живущими в США.

Продолжает ли он спортивную деятельность?
Да, проводит мастер-классы, благотворительные турниры и тренирует молодых бойцов.

Какое отношение у него к России сейчас?
Он считает Россию своим домом и говорит, что именно здесь нашёл внутренний покой.

