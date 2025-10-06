Боец, который не сдался: Джефф Монсон рассказал, почему не жалеет о своём выборе
Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон объяснил, почему принял решение отказаться от гражданства США. По словам спортсмена, этот шаг стал осознанным выбором — желанием поддержать Россию, которая, как он считает, стала для него настоящим домом.
"В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США", — отметил Монсон в беседе с телеканалом "Матч ТВ".
"Россия стала моей семьёй"
54-летний ветеран ММА признался, что окончательно определился с решением несколько лет назад. После долгих лет путешествий и выступлений по всему миру он почувствовал, что именно в России нашёл то, чего не хватало — уважение, поддержку и чувство принадлежности.
Монсон не скрывает, что решение отказаться от американского гражданства далось ему непросто, однако считает, что оно отражает его убеждения и отношение к стране, где он живёт уже много лет.
"Я сделал это, чтобы поддерживать Россию. Здесь я чувствую себя нужным, но не смог бы делать то же самое, оставаясь гражданином США", — объяснил спортсмен.
Как развивались события
История смены гражданства у Монсона началась задолго до нынешнего заявления.
-
2016 год - боец стал гражданином Луганской Народной Республики.
-
2018 год - получил российское гражданство и стал депутатом в Подмосковье.
-
2023 год - официально отказался от гражданства США.
Помимо этого, спортсмен был удостоен звания почётного гражданина Абхазии, активно участвовал в благотворительных и спортивных проектах, проводил мастер-классы для молодёжи.
Биографическая справка
|Год
|Событие
|1971
|Родился в США, в штате Миннесота
|1997
|Дебютировал в профессиональных боях ММА
|2000-е
|Выступал в Pride FC, UFC, M-1 Global
|2016
|Получил гражданство ЛНР
|2018
|Став гражданином России, начал работать в сфере спорта
|2023
|Отказался от гражданства США
Трудности после отказа
Монсон признался, что самым тяжёлым последствием его решения стала невозможность видеться с детьми, живущими в США. Несмотря на это, спортсмен утверждает, что не жалеет о своём выборе.
"Самое сложное — то, что я не могу встретиться с детьми. Но я сделал выбор осознанно", — сказал он.
По словам бойца, он поддерживает связь с ними и надеется, что когда-нибудь обстоятельства позволят восстановить личное общение.
Карьера и достижения
За более чем двадцатилетнюю карьеру Монсон провёл десятки поединков на крупнейших аренах мира. Он известен своим бойцовским духом, технической выучкой и уважением к соперникам.
На его счету — 60 побед, 26 поражений и несколько ничьих. Помимо ММА, он успешно выступал в грэпплинге и бразильском джиу-джитсу, где завоевал титулы чемпиона мира и Европы.
Таблица спортивных достижений
|Категория
|Показатель
|Победы в ММА
|60
|Поражения
|26
|Стиль
|Грэпплинг, джиу-джитсу
|Организации
|UFC, Pride, M-1, Dream
|Весовая категория
|Тяжёлый вес
|Лучшее достижение
|Победитель ADCC World Championship
FAQ
Почему Монсон решил отказаться от американского гражданства?
По его словам, это шаг солидарности с Россией и возможность быть честным перед самим собой.
Какие трудности он испытал после этого решения?
Главная — невозможность видеться с детьми, живущими в США.
Продолжает ли он спортивную деятельность?
Да, проводит мастер-классы, благотворительные турниры и тренирует молодых бойцов.
Какое отношение у него к России сейчас?
Он считает Россию своим домом и говорит, что именно здесь нашёл внутренний покой.
