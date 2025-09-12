Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:18

Американский боец сделал неожиданное предложение российскому форварду

Боец ММА Джефф Монсон предложил провести бой с Артёмом Дзюбой

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон сделал неожиданное предложение форварду тольяттинского "Акрона" Артему Дзюбе. Легенда ММА выразил желание провести с футболистом поединок, отметив его спортивные качества.

Что сказал Монсон

Опытный боец подчеркнул, что Дзюба мог бы попробовать силы в поп-MMA, где зрелищность и шоу играют важную роль.

"Он мог бы добиться успехов в поп-MMA. Для профессиональной карьеры в ММА у него уже большой возраст, слишком поздно. И мне было бы интересно с ним подраться", — заявил Монсон.

Предыстория

Интерес к теме боёв у Дзюбы появился ранее. В апреле форвард рассуждал о гипотетическом поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, оценив свои шансы довольно смело.

"При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно", — говорил футболист.

Итог

Предложение Монсона может стать любопытным событием в мире поп-MMA, где на ринге всё чаще встречаются представители разных видов спорта. Пока неизвестно, как сам Дзюба отреагирует на вызов, но интерес публики к подобному бою наверняка будет высоким.

