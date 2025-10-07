Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джефф Безос
© www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:17

Пузырь, который должен лопнуть — чтобы осталась цивилизация: Безос объяснил, зачем нам ИИ-безумие

Джефф Безос назвал бум инвестиций в искусственный интеллект "хорошим пузырём"

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос назвал нынешний ажиотаж вокруг искусственного интеллекта "хорошим пузырём". В отличие от финансовых спекуляций, которые приводят к кризисам, технологические пузыри, по его мнению, движут прогресс - именно они создают инфраструктуру, которая остаётся, даже если часть стартапов исчезает.

"Хороший пузырь": почему ИИ — не мыльная история

По словам Безоса, всплеск инвестиций в ИИ, стартапы и модели вроде ChatGPT или Claude напоминает ему дотком-бум конца 1990-х. Тогда тысячи интернет-компаний рухнули, но их оптоволоконные сети, дата-центры и инженерные решения стали базой для современного интернета.

"Такие пузыри полезны. Они притягивают капитал и таланты, а то, что остаётся после, служит человечеству", — отметил Джефф Безос.

Миллиардер уверен: даже если рынок ИИ "остынет", инфраструктура, алгоритмы и вычислительные мощности продолжат развивать экономику, науку и образование.

Когда пузырь — катализатор, а не катастрофа

Безос напомнил и другие исторические примеры.

  • Биотехнологический бум 1990-х: многие проекты закрылись, но отрасль получила мощный импульс, приведший к появлению новых лекарств и методов терапии.

  • Интернет-пузырь 2000 года: после обвала осталась глобальная цифровая сеть, на которой выросли Amazon, Google и соцсети.

"Даже после краха доткомов в США осталась густая сеть оптоволоконных линий — то, на чём строится весь интернет сегодня", — подчеркнул предприниматель.

При этом он противопоставил этим случаям "плохие пузыри", такие как финансовый кризис 2008 года, когда за экономическим ростом не стояли реальные инновации.

"От плохих пузырей не остаётся ничего полезного — только убытки и потерянное доверие", — добавил Безос.

Взгляд в будущее: ИИ, космос и солнечные дата-центры

Безос также поделился видением того, как технологии изменят жизнь людей в ближайшие десятилетия. Он предсказал, что миллионы людей будут жить и работать в космосе - не как колонисты, а по собственному желанию, в орбитальных поселениях с автономной экосистемой.

Такие проекты станут логичным продолжением развития инфраструктуры, энергетики и искусственного интеллекта. По его словам, солнечные дата-центры для ИИ - следующий шаг технологической экспансии за пределы Земли.

"В космосе будет больше энергии и пространства. Это идеальное место для размещения вычислительных мощностей искусственного интеллекта", — пояснил Безос.

Аналогия с прошлым: как технологии растут на обломках пузырей

История технологических кризисов показывает, что инвестиционные перегревы часто становятся точками роста.

Период Пузырь Последствия
1995-2000 Интернет-компании Создание сетевой инфраструктуры, развитие облаков и e-commerce
1998-2005 Биотехнологии Прорывы в генетике, персонализированная медицина
2023-2025 Искусственный интеллект Масштабирование вычислений, новая ИИ-инфраструктура, рост edge-технологий

Согласно этой логике, текущий ИИ-бум — не спекуляция, а естественный цикл технологической эволюции.

Что делает "пузырь ИИ" полезным

  1. Инвестиции в инфраструктуру. Компании строят дата-центры, энергосети и облачные платформы.

  2. Развитие инструментов. Новые языки программирования, модели и интерфейсы останутся даже после ухода стартапов.

  3. Массовая подготовка специалистов. Возникают новые профессии — инженеры подсказок, аудиторы ИИ, дизайнеры моделей.

  4. Ускорение конкуренции. Технологические гиганты вынуждены делиться наработками, что приводит к открытым экосистемам.

"Каждый такой всплеск — это инвестиция в будущее, даже если он выглядит как безумие настоящего", — считает Безос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Рассматривать все технологические пузыри как угрозу.
    Последствие: Потеря инновационного импульса.
    Альтернатива: Различать "созидательные" и "спекулятивные" фазы рынка.

  • Ошибка: Игнорировать инфраструктурные следствия пузырей.
    Последствие: Недооценка долгосрочного эффекта.
    Альтернатива: Фокус на том, что останется после спада — сети, кадры, технологии.

  • Ошибка: Пытаться "остановить" пузырь.
    Последствие: Замедление прогресса и потери для инноваций.
    Альтернатива: Управление рисками при сохранении потока инвестиций.

А что если ИИ и космос объединятся?

Безос убеждён, что развитие ИИ и освоение космоса взаимосвязаны. Искусственный интеллект способен управлять сложными орбитальными инфраструктурами, автономными фабриками и станциями. В будущем ИИ-агенты могут стать первыми "жителями" внеземных дата-центров, обслуживая сети солнечных серверов и обеспечивая связь между Землёй и орбитой.

Такой сценарий объединяет мечту Безоса о космосе с его бизнес-философией: инвестировать в фундамент, который останется навсегда.

Плюсы и минусы технологических пузырей

Плюсы Минусы
Приток инвестиций и кадров Перегрев рынка, переоценка активов
Создание долгосрочной инфраструктуры Высокая смертность стартапов
Развитие новых отраслей Временные кризисы доверия
Технологические прорывы Потери для инвесторов
Социальные и культурные изменения Неравномерное распределение выгод

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему Безос считает ИИ-бум хорошим пузырём?
Потому что он создаёт реальную инфраструктуру и технологии, которые останутся после спада интереса.

Чем "хороший пузырь" отличается от "плохого"?
В первом случае инвестируются реальные технологии, во втором — пустые активы.

Действительно ли возможны дата-центры в космосе?
Теоретически да: солнечная энергия и низкие температуры орбиты делают это выгодным в долгосрочной перспективе.

Как это соотносится с миссией Blue Origin?
Компания Безоса разрабатывает технологии для орбитальных станций и грузовых платформ, которые могут стать частью будущей "солнечной" ИИ-инфраструктуры.

Можно ли считать нынешний ИИ-бум началом новой эпохи?
Да, если его энергия будет направлена в создание устойчивых технологий и образовательных экосистем.

Мифы и правда

  • Миф: Все пузыри вредны.
    Правда: Некоторые из них создают основу для будущего роста.

  • Миф: ИИ-пузырь лопнет, как доткомы.
    Правда: Даже если часть стартапов исчезнет, инфраструктура и знания останутся.

  • Миф: ИИ и космос — разные направления.
    Правда: Для Безоса они взаимосвязаны: ИИ поможет освоить орбиту, а космос — питать ИИ.

3 интересных факта

  1. Фраза "good bubble" уже стала мемом в венчурной среде — как новый термин для позитивных инвестиционных циклов.

  2. Blue Origin тестирует системы охлаждения для дата-центров, которые могут работать в вакууме.

  3. Безос был одним из первых, кто сравнил развитие ИИ с интернетом 1999 года - "хаосом, из которого вырастет новая цивилизация".

Исторический контекст

  • 1999: Пик дотком-пузыря и рост интернет-инфраструктуры.

  • 2008: Кризис "плохого пузыря" — ипотечного рынка.

  • 2023-2025: Бум инвестиций в ИИ и генеративные модели.

  • 2030+ (прогноз): Создание солнечных дата-центров за пределами Земли и массовое переселение людей на орбиту.

На конференции DevDay OpenAI представила визуальный конструктор ИИ-агентов AgentKit сегодня в 3:36
Сценарий вместо чата: OpenAI превращает интеллект в настоящего исполнителя

На DevDay OpenAI представила AgentKit — визуальный конструктор, который превращает создание ИИ-агентов в процесс без кода. Как он работает и кому будет полезен?

Читать полностью » OpenAI готовит к запуску платформу Agent Builder для создания ИИ-агентов без кода сегодня в 2:27
ИИ без программистов: OpenAI собирается отменить разработку как профессию

OpenAI создаёт платформу, где ИИ-агентов можно будет собирать без кода. Что это — эволюция ChatGPT или начало нового рынка автоматизации?

Читать полностью » В Австралии завершено строительство дата-центра радиотелескопа SKA сегодня в 1:18
Телескоп, который может услышать Вселенную: в Австралии построили зону абсолютной тишины

Австралия завершает строительство уникального дата-центра для радиотелескопа SKA. Рассказываем, зачем ему клетки Фарадея и когда начнутся первые наблюдения.

Читать полностью » Microsoft усилила безопасность Outlook, заблокировав встроенные SVG-файлы сегодня в 0:21
SVG приговорён: Microsoft вырезала "дыры" прямо из писем

Microsoft прекращает отображать встроенные SVG-изображения в Outlook. Разбираемся, почему эти «безобидные» картинки стали угрозой и как новое обновление защитит пользователей.

Читать полностью » Великобритания потребовала от Apple создать бэкдор для доступа к данным iCloud вчера в 23:23
Apple vs Великобритания: началась битва за личные данные всего мира

Великобритания вновь потребовала от Apple создать бэкдор в iCloud. Почему компания сопротивляется и какие риски это несёт пользователям по всему миру?

Читать полностью » Стоимость производства OLED-панелей упала на 40 % за четыре года — данные FlatpanelsHD вчера в 22:45
Экран тоньше мысли: как LG научилась делать OLED-дисплеи в полцены, не теряя качества

Себестоимость OLED-дисплеев стремительно падает, но ждать массовых скидок пока рано — производители решают другие задачи.

Читать полностью » В авиакомпании WestJet откидывание спинки станет привилегией премиум-пассажиров вчера в 21:17
Откинуться и разориться: как авиаперелёты превращаются в серию микроплатежей

WestJet вводит плату за возможность откидывать спинку кресла. Почему компания решилась на этот шаг и как это изменит полёты пассажиров?

Читать полностью » Исследование ВЦИОМ: главные цифровые страхи россиян — утечка данных и фейковые новости вчера в 20:30
Интернет стал зеркалом страха: россияне признались, чего боятся больше всего в сети

Россияне рассказали, чего опасаются в интернете в 2025 году: от утечек данных до искусственного интеллекта. Какие страхи оказались сильнее?

Читать полностью »

