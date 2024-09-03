Jeep запустил продажу своего нового электровнедорожника в Австралии

Новый электрический кроссовер Jeep Avenger появился на австралийском рынке. Производитель предлагает этот компактный кроссовер по стартовой цене 49 990 австралийских долларов, что эквивалентно примерно трём миллионам рублей.

Благодаря этому модель становится привлекательным вариантом для покупателей, которые ищут баланс между стоимостью и функциональностью.

Avenger оснащён электродвигателем мощностью 154 лошадиных силы и крутящим моментом 260 Нм. Это позволяет ему проехать до 396 километров по циклу WLTP.

Электромобиль представлен в трёх комплектациях: Longitude, Limited и Summit. Каждая из них имеет свои особенности и преимущества. Например, в базовой версии Longitude есть 17-дюймовые колёсные диски, два 10,25-дюймовых дисплея и комплекс систем помощи водителю.

Комплектация Limited предлагает кожаные элементы отделки салона, подогрев зеркал и беспроводную зарядку для смартфонов. А флагманская версия Summit порадует кожаными сиденьями с функцией массажа, панорамной крышей и передовой светодиодной оптикой.

Покупателям доступны семь вариантов окраски кузова, включая стильные двухцветные решения.

Созданный на платформе e-CMP2, Jeep Avenger предназначен для городских поездок и вылазок за город. Он сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и высокую энергоэффективность, обеспечивая комфорт и удобство в эксплуатации.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander-93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)