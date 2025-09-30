Двери срываются на ходу: Jeep Wagoneer массово отправляют в сервис

Владельцы внедорожников Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer последних лет выпуска столкнулись с потенциальной проблемой, которая может оказаться опасной на дороге. Оказалось, что оконная обшивка дверей этих моделей способна отсоединяться прямо во время движения. Для автомобилей вроде Wrangler или Gladiator частично съёмные двери — это конструктивная особенность, но для Wagoneer такой сценарий явно не предусмотрен. В связи с этим концерн FCA US (Stellantis) объявил о масштабной сервисной кампании, охватывающей 123 396 автомобилей, произведённых с марта 2021 по февраль 2024 года.

Причины проблемы

Главная причина отзыва — возможный дефект крепления обшивки стекол водительской и пассажирской дверей. Если элемент обшивки оторвётся, он может упасть на дорогу, создавая риск для других участников движения и повышая вероятность аварии. По данным производителя, дефект затронул около 9% всех выпущенных Wagoneer и Grand Wagoneer за указанный период: 91 202 единицы Wagoneer и 32 194 Grand Wagoneer.

На текущий момент специалисты Stellantis разрабатывают метод устранения проблемы. Первые уведомления владельцы получат уже в ноябре 2025 года. После того как будет найдено решение, ремонт автомобилей проведут бесплатно. В компании подчёркивают, что пока нет оснований прекращать эксплуатацию машин, однако владельцам рекомендуется следить за обновлениями и при необходимости обращаться в сервис.

В документации указано более 1700 гарантийных обращений и несколько десятков сервисных случаев, связанных с дефектом обшивки, при этом информации о пострадавших или авариях нет.

Масштабы отзывов и рынок

Стоит отметить, что 2025 год для Jeep стал очередным с крупными отзывами автомобилей. Компания Stellantis продолжает лидировать по количеству сервисных кампаний среди своих брендов. Тем не менее абсолютный рекорд по числу отзывов удерживает Ford, чьи проблемы порой более серьёзные. Недавно, например, отзывали автомобили из-за риска отсоединения рулевой колонки, что создаёт прямую угрозу безопасности.

Сравнение по моделям и числу дефектов

Модель Количество автомобилей, попавших под отзыв Доля затронутых авто Jeep Wagoneer 91 202 ~9% Jeep Grand Wagoneer 32 194 ~9%

Если элемент обшивки всё же оторвётся во время движения, специалисты рекомендуют немедленно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и по возможности переместиться на обочину. Дальнейшие действия должны происходить с учётом безопасности всех участников движения.

Исторический контекст

Jeep давно известен своими крупными внедорожниками, но серия Wagoneer дебютировала относительно недавно. Несмотря на популярность и высокие продажи, именно эти модели стали объектом крупного отзыва, показывая, что даже премиальные внедорожники не застрахованы от производственных дефектов.

