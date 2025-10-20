Эпоха бензиновых бунтарей закончилась: почему Renegade больше не вернётся

Когда в 2014 году Jeep представил Renegade, это стало настоящим экспериментом для марки, которая ассоциировалась с суровыми рамными внедорожниками. Американцы впервые решились выйти в сегмент компактных кроссоверов — и не прогадали. Модель моментально обрела популярность: стильный дизайн, внедорожный характер и демократичный размер сделали её любимцем как городских водителей, так и поклонников активного отдыха.

Но спустя одиннадцать лет история подходит к концу. Компания Stellantis официально подтвердила: Jeep Renegade 2025 станет последним в своём роду. Производство прекращается, а место культового "маленького Jeep" займут новые модели, уже адаптированные под курс концерна на электрификацию и обновлённые стандарты безопасности.

Почему Renegade уходит

Главная причина — устаревшая архитектура. Модель базировалась на платформе Small Wide 4x4, которая уже не удовлетворяет ни экологическим, ни технологическим требованиям рынка. Для Stellantis сегодня приоритетны новые модульные платформы, особенно семейство STLA, рассчитанное на гибридные и полностью электрические версии.

"Переход на современные архитектуры — не просто требование времени, это залог будущего Jeep", — отметил представитель Stellantis Europe.

Таким образом, Renegade уступает место поколению "умных" автомобилей, где гибридные силовые установки и цифровые сервисы становятся стандартом.

Между Avenger и Compass: пустота или шанс?

Уход Renegade создаёт своеобразный вакуум в линейке Jeep. Между компактным Avenger и более крупным Compass образуется заметный разрыв. Avenger уже получил признание в Европе, особенно в гибридной версии e-Hybrid, но он менее приспособлен к бездорожью. Compass, в свою очередь, ориентирован на комфорт и технологичность.

Пока неизвестно, появится ли прямой наследник Renegade. Ходят слухи, что в 2027 году Jeep может возродить имя на новой платформе Smart Car, которая используется в Citroën C3 Aircross. Это позволит сделать модель доступной и адаптированной под требования развивающихся рынков.

Сравнение: Renegade, Avenger и Compass

Модель Длина, мм Привод Силовая установка Особенности Renegade (2025) 4236 Полный Бензин / дизель / гибрид Классический внедорожный характер Avenger 4080 Передний Электро / гибрид Компактный городской кроссовер Compass 4400 Полный / передний Гибрид / PHEV Комфорт, технологии, семейный формат

Как Jeep перестраивает производство

Завод в итальянском Мелфи, где выпускался Renegade, без дела не остался. На тех же линиях теперь собирают Compass, а также готовятся к запуску моделей DS и Lancia, созданных на платформе STLA Medium. Это шаг в будущее, где электромобили и гибриды станут основой европейского автопарка.

Советы шаг за шагом: как выбрать замену Renegade

Любите компактность и городской стиль? Присмотритесь к Jeep Avenger — особенно к версии e-Hybrid. Нужна проходимость и универсальность? Альтернатива — Compass 4xe с подключаемым полным приводом. Рассматриваете кроссоверы других марок? Обратите внимание на Hyundai Kona, Mazda CX-30 и Toyota Yaris Cross — они предлагают схожие размеры и современные гибридные системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать переднеприводный гибрид, рассчитывая на проходимость Renegade.

Последствие: недостаточная тяга на бездорожье, ограниченная управляемость зимой.

Альтернатива: модели с системой e-AWD (например, Toyota RAV4 Hybrid AWD или Compass 4xe).

А что если Renegade вернётся?

Такой сценарий не исключён. Автоэксперты считают, что имя Renegade слишком узнаваемо, чтобы исчезнуть навсегда. Если Jeep решит возродить модель, то, скорее всего, она станет полностью электрической, получит модульную платформу Smart Car и выйдет в новых кузовных исполнениях — от классического SUV до кросс-купе.

Плюсы и минусы Renegade

Плюсы Минусы Надёжный полный привод Устаревшая платформа Компактность и манёвренность Повышенный расход топлива Яркий дизайн Сложности с запчастями после 2025 года Комфортная подвеска Ограниченное багажное пространство

FAQ

Как долго будут производить запчасти для Renegade?

Оригинальные комплектующие будут доступны минимум 10 лет после окончания производства.

Стоит ли покупать Renegade с пробегом?

Да, при условии регулярного обслуживания. Главное — проверить состояние полного привода и подвески.

Какой двигатель самый удачный?

Бензиновый 1.3 Turbo с 150 л. с. считается оптимальным по надёжности и расходу топлива.

Мифы и правда

Миф: Renegade — это "итальянский Jeep".

Правда: хотя сборка велась в Италии, инженерные решения и платформа — продукт глобальной команды Jeep.

Миф: гибридные Jeep хуже едут по бездорожью.

Правда: системы e-AWD обеспечивают даже лучшую управляемость на скользких покрытиях.

Миф: Renegade не выдерживает зиму.

Правда: с зимними шинами и правильным обслуживанием автомобиль уверенно чувствует себя при -20°C и ниже.

Исторический контекст

Renegade стал первой моделью Jeep, производимой за пределами США — на заводе в Италии. Это был важный шаг для бренда, открывший двери в Европу и позволивший Jeep закрепиться в новом сегменте. За 11 лет модель продалась тиражом более 2 млн экземпляров и стала символом "маленького, но настоящего внедорожника".