Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Jeep Renegade
Jeep Renegade
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:41

Эпоха бензиновых бунтарей закончилась: почему Renegade больше не вернётся

Stellantis прекращает выпуск Jeep Renegade: последняя версия выйдет в 2025 году

Когда в 2014 году Jeep представил Renegade, это стало настоящим экспериментом для марки, которая ассоциировалась с суровыми рамными внедорожниками. Американцы впервые решились выйти в сегмент компактных кроссоверов — и не прогадали. Модель моментально обрела популярность: стильный дизайн, внедорожный характер и демократичный размер сделали её любимцем как городских водителей, так и поклонников активного отдыха.

Но спустя одиннадцать лет история подходит к концу. Компания Stellantis официально подтвердила: Jeep Renegade 2025 станет последним в своём роду. Производство прекращается, а место культового "маленького Jeep" займут новые модели, уже адаптированные под курс концерна на электрификацию и обновлённые стандарты безопасности.

Почему Renegade уходит

Главная причина — устаревшая архитектура. Модель базировалась на платформе Small Wide 4x4, которая уже не удовлетворяет ни экологическим, ни технологическим требованиям рынка. Для Stellantis сегодня приоритетны новые модульные платформы, особенно семейство STLA, рассчитанное на гибридные и полностью электрические версии.

"Переход на современные архитектуры — не просто требование времени, это залог будущего Jeep", — отметил представитель Stellantis Europe.

Таким образом, Renegade уступает место поколению "умных" автомобилей, где гибридные силовые установки и цифровые сервисы становятся стандартом.

Между Avenger и Compass: пустота или шанс?

Уход Renegade создаёт своеобразный вакуум в линейке Jeep. Между компактным Avenger и более крупным Compass образуется заметный разрыв. Avenger уже получил признание в Европе, особенно в гибридной версии e-Hybrid, но он менее приспособлен к бездорожью. Compass, в свою очередь, ориентирован на комфорт и технологичность.

Пока неизвестно, появится ли прямой наследник Renegade. Ходят слухи, что в 2027 году Jeep может возродить имя на новой платформе Smart Car, которая используется в Citroën C3 Aircross. Это позволит сделать модель доступной и адаптированной под требования развивающихся рынков.

Сравнение: Renegade, Avenger и Compass

Модель Длина, мм Привод Силовая установка Особенности
Renegade (2025) 4236 Полный Бензин / дизель / гибрид Классический внедорожный характер
Avenger 4080 Передний Электро / гибрид Компактный городской кроссовер
Compass 4400 Полный / передний Гибрид / PHEV Комфорт, технологии, семейный формат

Как Jeep перестраивает производство

Завод в итальянском Мелфи, где выпускался Renegade, без дела не остался. На тех же линиях теперь собирают Compass, а также готовятся к запуску моделей DS и Lancia, созданных на платформе STLA Medium. Это шаг в будущее, где электромобили и гибриды станут основой европейского автопарка.

Советы шаг за шагом: как выбрать замену Renegade

  1. Любите компактность и городской стиль? Присмотритесь к Jeep Avenger — особенно к версии e-Hybrid.

  2. Нужна проходимость и универсальность? Альтернатива — Compass 4xe с подключаемым полным приводом.

  3. Рассматриваете кроссоверы других марок? Обратите внимание на Hyundai Kona, Mazda CX-30 и Toyota Yaris Cross — они предлагают схожие размеры и современные гибридные системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать переднеприводный гибрид, рассчитывая на проходимость Renegade.

  • Последствие: недостаточная тяга на бездорожье, ограниченная управляемость зимой.

  • Альтернатива: модели с системой e-AWD (например, Toyota RAV4 Hybrid AWD или Compass 4xe).

А что если Renegade вернётся?

Такой сценарий не исключён. Автоэксперты считают, что имя Renegade слишком узнаваемо, чтобы исчезнуть навсегда. Если Jeep решит возродить модель, то, скорее всего, она станет полностью электрической, получит модульную платформу Smart Car и выйдет в новых кузовных исполнениях — от классического SUV до кросс-купе.

Плюсы и минусы Renegade

Плюсы Минусы
Надёжный полный привод Устаревшая платформа
Компактность и манёвренность Повышенный расход топлива
Яркий дизайн Сложности с запчастями после 2025 года
Комфортная подвеска Ограниченное багажное пространство

FAQ

Как долго будут производить запчасти для Renegade?
Оригинальные комплектующие будут доступны минимум 10 лет после окончания производства.

Стоит ли покупать Renegade с пробегом?
Да, при условии регулярного обслуживания. Главное — проверить состояние полного привода и подвески.

Какой двигатель самый удачный?
Бензиновый 1.3 Turbo с 150 л. с. считается оптимальным по надёжности и расходу топлива.

Мифы и правда

  • Миф: Renegade — это "итальянский Jeep".
    Правда: хотя сборка велась в Италии, инженерные решения и платформа — продукт глобальной команды Jeep.

  • Миф: гибридные Jeep хуже едут по бездорожью.
    Правда: системы e-AWD обеспечивают даже лучшую управляемость на скользких покрытиях.

  • Миф: Renegade не выдерживает зиму.
    Правда: с зимними шинами и правильным обслуживанием автомобиль уверенно чувствует себя при -20°C и ниже.

Исторический контекст

Renegade стал первой моделью Jeep, производимой за пределами США — на заводе в Италии. Это был важный шаг для бренда, открывший двери в Европу и позволивший Jeep закрепиться в новом сегменте. За 11 лет модель продалась тиражом более 2 млн экземпляров и стала символом "маленького, но настоящего внедорожника".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость ремонта панорамной крыши в кроссоверах достигает 200 тысяч рублей сегодня в 19:10
Когда крыша даёт течь: скрытая опасность, о которой забывают владельцы авто с панорамой

Люк и панорама придают автомобилю стиль и комфорт, но спустя несколько лет превращаются в источник дорогостоящих проблем. Почему это происходит и как избежать ошибок?

Читать полностью » В 2025 году в России упростили получение водительских прав категории А для владельцев категории B сегодня в 10:31
Свобода на двух колёсах: как получить права категории А в 2025 году

Как получить права на мотоцикл в 2025 году: обучение, экзамены, стоимость и новые правила для автомобилистов, решивших пересесть на байк.

Читать полностью » Владелец Toyota Tundra проехал 1700 км с оригинальным ремнём ГРМ, установленным 24 года назад сегодня в 9:47
Миф о неубиваемых японцах треснул: как 24-летняя Tundra едва не погибла из-за одной ошибки

Пикап Toyota Tundra чудом преодолел 1700 километров, не зная, что внутри двигателя скрывается катастрофа. Как ремень выдержал 24 года и почему такое везение бывает раз в жизни?

Читать полностью » Автомеханик Кузнецов: тугой руль может указывать на износ рейки сегодня в 9:26
Руль живёт своей жизнью: как понять, что рулевая рейка уже на грани

Стук, люфт или тугой руль — всё это может сигнализировать о проблемах с рулевой рейкой. Разбираемся, какие поломки встречаются чаще всего и как их вовремя распознать.

Читать полностью » Автомеханики предупредили, что игнорирование скрипа тормозов может привести к аварии сегодня в 8:36
Скрипит, но не просит масла: что тормоза пытаются вам сказать

Скрип тормозов может появиться даже у новой машины. Разбираемся, когда это норма, а когда тревожный сигнал, и что нужно сделать, чтобы вернуть тишину на дороге.

Читать полностью » Обучение вождению зимой помогает быстрее освоить реакцию и контроль над машиной сегодня в 8:01
Зима не щадит даже асфальт: почему именно в морозы рождаются самые уверенные водители

Почему обучение вождению зимой — не наказание, а лучший способ стать уверенным за рулём? Разбираем, чему учат снежные дороги и как они делают из новичков асов.

Читать полностью » Компрессоры исчезли из массового автопрома из-за норм по экологии и расходу топлива сегодня в 7:57
Железные легенды задыхаются: куда исчезли двигатели, от которых мурашки по коже

Почему автопроизводители отказались от надёжных компрессорных двигателей, и смогут ли они вернуться в эру электрификации?

Читать полностью » Союз автосервисов России: аккумулятор теряет заряд через четыре месяца простоя сегодня в 7:26
Машина отдыхала, а не работала — и всё равно устала: почему простой убивает авто

Даже стоя в теплом гараже, машина медленно стареет. Масло расслаивается, топливо портится, аккумулятор слабеет. Как подготовить авто к жизни после простоя — разбираемся подробно.

Читать полностью »

Новости
Наука
В гробнице китайского чиновника нашли 800-летнее пиво
Питомцы
Застенчивым кошкам требуется отдельное пространство и время для адаптации после усыновления
Культура и шоу-бизнес
Индийские учёные: экстраверты чаще выбирают приключенческие фильмы и хорроры, а интроверты драмы и романтические фильмы
Наука
Океанолог Кураев: в Байкале обнаружена рыба без чешуи
Еда
Эксперты назвали виды мяса с наименьшим содержанием антибиотиков
Технологии
Андрей Карпати запустил школу Eureka Labs для практического обучения ИИ
Садоводство
При росте мышечной массы вес увеличивается, но объёмы уменьшаются — данные диетологов
Спорт и фитнес
Разнообразие беговой обуви помогает снизить нагрузку на суставы — объяснил тренер Джейсон Фицджеральд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet