Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Jeep Renegade
Jeep Renegade
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:53

Jeep убирает Renegade с карты Европы — что останется на его месте

Jeep прекращает выпуск модели Renegade в Европе после 11 лет производства

Jeep сворачивает производство одной из своих самых доступных и популярных моделей, оставляя европейских фанатов в недоумении. Последняя версия Jeep Renegade 2025 года, вероятно, станет финальной в почти 11-летней истории этой модели. Хотя внедорожник уверенно держал позиции на рынке, особенно в Европе, в компании решили сделать ставку на другие проекты.

Почему Renegade уходит с арены

Одной из ключевых причин стала внутренняя конкуренция. Появление компактного кроссовера Avenger, близкого по размерам к Renegade, сыграло свою роль: два автомобиля начали бороться за одного и того же покупателя. Дополнительный удар нанес и новый Jeep Compass — он вышел на более современной платформе STLA Medium, но пока доступен только в электрической версии.

Renegade же остался на устаревшей архитектуре, которую концерн уже вывел из эксплуатации. Производство моделей на этой базе фактически завершено. Ситуацию усугубило снятие с конвейера Fiat 500X — машины, на платформе которой создавался Renegade.

Последствия для модельного ряда Jeep

Отказ от Renegade оставит ощутимую пустоту в линейке марки на европейском рынке. Компактный внедорожник был одним из немногих доступных вариантов для покупателей, желающих получить "ДНК Jeep" без переплаты за более крупные модели. Теперь эта ниша останется незакрытой, как минимум в ближайшее время.

Американский автопроизводитель уже официально заявил, что разработка преемника Renegade не планируется. Однако автопром знает случаи, когда компании меняли свои решения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ксеноновые фары: как они работают и почему их установка нештатных комплектов запрещена сегодня в 12:52

Штраф за нештатный ксенон: как избежать проблем с законом и сохранить свою безопасность

Можно ли установить ксеноновые фары на автомобиль в России? Узнайте, что говорят о ксеноне в законе, как он отличается от галогена и какие штрафы вас могут ожидать.

Читать полностью » Как изменились цены на ОСАГО и выплаты по полисам в 2025 году — данные РСА сегодня в 11:46

Стоимость ОСАГО упала, но выплаты по авариям выросли: стоит ли радоваться

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за первое полугодие 2025 года снизилась на 5%, но выплаты по полисам увеличились. Узнайте больше о динамике цен и выплат.

Читать полностью » Самые аварийные китайские автомобили в России сегодня в 10:41

Китайские автомобили становятся лидерами по "тотальным" ДТП в России: что происходит

Страховщики назвали китайские автомобили, которые чаще других попадают в тотальные ДТП. Узнайте, какие модели в зоне риска и в каких регионах чаще всего происходят такие аварии.

Читать полностью » Признаки износа амортизаторов и срок их замены по данным автопроизводителей сегодня в 9:46

Эти незаметные детали убивают подвеску и бьют по кошельку — проверьте их вовремя

Амортизаторы изнашиваются медленно, но последствия могут быть опасны. Как вовремя распознать поломку и избежать дорогостоящего ремонта?

Читать полностью » Tesla предложила водителям $33,6 в час за тестирование роботакси в Нью-Йорке сегодня в 9:37

Полмиллиона в месяц за руль Tesla: что скрывается за "работой мечты" в Нью-Йорке

Tesla набирает водителей-испытателей роботакси в Нью-Йорке с зарплатой до 450 тыс. рублей в месяц, хотя разрешение на тесты пока не получено.

Читать полностью » BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году сегодня в 8:33

Легенде G-класса бросили перчатку: что известно о грозном проекте BMW Rugger

BMW готовит новый внедорожник Rugger, который должен бросить вызов легендарному G-классу, сочетая премиум-комфорт и серьёзные внедорожные возможности.

Читать полностью » ТОП-9 надёжных авто с пробегом по версии GOBankingRates — цены и модели сегодня в 8:11

ТОП-9 машин, которые почти не дешевеют даже после сотен тысяч километров

Эксперты назвали 9 подержанных авто, которые спустя годы остаются надёжными, востребованными и выгодными для покупки на вторичном рынке.

Читать полностью » Changan, JAC и Omoda сократили скидки на автомобили в России в августе сегодня в 7:35

Август перевернул цены на машины в России — новые прайсы удивят даже бывалых

Август принес вторую волну подорожания машин в России: автопроизводители сократили скидки и пересмотрели цены на популярные модели.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Крым переходит на крематоры для уничтожения биологических отходов
Питомцы

Эти породы собак отличаются чистоплотностью и не имеют сильного запаха
Дом

Белый уксус уничтожает до 99% бактерий и вирусов на поверхностях
Наука и технологии

Археологи обнаружили бумеранг из бивня мамонта возрастом 42 000 лет в Польше
Красота и здоровье

Как семена чиа и льна поддерживают здоровье: секреты диетологов
Авто и мото

JAC T9 с дизельным двигателем выйдет в России 19 августа по цене от 3,76 млн рублей
Наука и технологии

Археологи нашли ракушку возрастом 6000 лет в неолитической могиле ребёнка в Сибири
Еда

Как распознать арбуз с нитратами — советы по выбору безопасного плода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru