Jeep убирает Renegade с карты Европы — что останется на его месте

Jeep сворачивает производство одной из своих самых доступных и популярных моделей, оставляя европейских фанатов в недоумении. Последняя версия Jeep Renegade 2025 года, вероятно, станет финальной в почти 11-летней истории этой модели. Хотя внедорожник уверенно держал позиции на рынке, особенно в Европе, в компании решили сделать ставку на другие проекты.

Почему Renegade уходит с арены

Одной из ключевых причин стала внутренняя конкуренция. Появление компактного кроссовера Avenger, близкого по размерам к Renegade, сыграло свою роль: два автомобиля начали бороться за одного и того же покупателя. Дополнительный удар нанес и новый Jeep Compass — он вышел на более современной платформе STLA Medium, но пока доступен только в электрической версии.

Renegade же остался на устаревшей архитектуре, которую концерн уже вывел из эксплуатации. Производство моделей на этой базе фактически завершено. Ситуацию усугубило снятие с конвейера Fiat 500X — машины, на платформе которой создавался Renegade.

Последствия для модельного ряда Jeep

Отказ от Renegade оставит ощутимую пустоту в линейке марки на европейском рынке. Компактный внедорожник был одним из немногих доступных вариантов для покупателей, желающих получить "ДНК Jeep" без переплаты за более крупные модели. Теперь эта ниша останется незакрытой, как минимум в ближайшее время.

Американский автопроизводитель уже официально заявил, что разработка преемника Renegade не планируется. Однако автопром знает случаи, когда компании меняли свои решения.