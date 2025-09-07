Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Benespit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:04

Ошибка в мозгах машины: почему тысячи владельцев Jeep рискуют за рулём

Chrysler Stellantis отзывает 92 тысячи Jeep Grand Cherokee в США из-за ошибки ПО — NHTSA

Компания Chrysler Stellantis объявила об отзыве почти 92 тысяч автомобилей Jeep Grand Cherokee в США. Причина — ошибка в программном обеспечении, отвечающем за работу гибридной системы. Информацию подтвердило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причина масштабного отзыва

Ошибки в ПО затрагивают процессор, управляющий гибридной установкой. Такие неисправности могут повлиять на стабильность работы автомобиля, поэтому производитель принял решение не откладывать кампанию и предупредить владельцев. Под отзыв попали модели Jeep Grand Cherokee последних лет выпуска, реализованные именно на американском рынке.

"Владелец Chrysler Stellantis отзывает 91,7 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee в США из-за ошибки программного обеспечения в процессоре управления гибридом", — сообщает NHTSA.

Для компании это серьёзный шаг, поскольку Jeep Grand Cherokee — одна из ключевых моделей бренда. Американские эксперты отмечают, что отзывные кампании хоть и бьют по имиджу автопроизводителей, но помогают избежать куда более серьёзных последствий, если неисправности проявятся на дороге.

Фон: волна отзывов в США

Индустрия в целом переживает период, когда количество отзывов бьёт рекорды. Особенно выделяется концерн Ford, который только с начала 2025 года превысил отметку в 100 отзывных кампаний. Для сравнения: FCA (американское подразделение Stellantis) за тот же период инициировало лишь 21 отзыв.

Таким образом, Ford удерживает лидерство не только по числу кампаний, но и по количеству отозванных машин. Причём, как подчёркивают аналитики, этот показатель превышает совокупные результаты Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Honda и Hyundai.

Что ждёт владельцев Jeep Grand Cherokee

Владельцам отозванных автомобилей предложат бесплатное обновление программного обеспечения в официальных сервисных центрах. Как правило, такие процедуры занимают минимум времени и не требуют серьёзного вмешательства в конструкцию машины.

В США отзывные кампании тщательно контролируются NHTSA, а информация о них публикуется в открытом доступе. Владельцы получают уведомления напрямую, а также могут проверить статус своей машины на сайте ведомства.

