Когда офф-роуд превращается в настольную игру: как Jeep раздаёт значки за каждую пройденную трассу
Jeep давно стал символом автомобилей, созданных для свободы и приключений. Конечно, сегодня многие владельцы Grand Cherokee или Gladiator используют их в повседневной жизни — для поездок на работу или в магазин. Но остаются энтузиасты, для которых Jeep — это прежде всего испытание себя и техники в условиях настоящего офф-роуда. Именно для таких людей бренд развивает уникальную программу Badge of Honor. Она объединяет водителей, готовых проверить свои внедорожники на прочность и получить за это фирменные награды.
Как работает программа
Суть проекта проста: любой владелец Jeep может скачать бесплатное приложение Badge of Honor, зарегистрироваться и получить доступ к интерактивной карте. На ней собраны маршруты по всей Америке — от каменистых перевалов Калифорнии до песчаных дюн Нью-Мексико. Участники отмечают прохождение трассы и получают виртуальные значки, а за самые сложные маршруты полагаются настоящие металлические бейджи, которые можно закрепить прямо на кузове.
Система мотивации выстроена так, чтобы постоянно подталкивать водителей к новым достижениям. За регулярное участие присваиваются статусы: пройди одну трассу в месяц на протяжении полугода — и получишь звание участника месяца. Осиль 26 уникальных маршрутов — и станешь "марафонцем". А тот, кто пройдет все ключевые трассы, может гордиться титулом Trail Titan. Есть и тематические награды, например за маршруты в Моабе.
Сравнение Jeep моделей для Badge of Honor
|Модель
|Двигатель и мощность
|Трансмиссия
|Привод
|Экономичность
|Особенности для бездорожья
|Wrangler
|3.6 V6 Pentastar, 285 л. с.
|6-ступ. механика
|4х4
|до 23 миль/галлон
|Легендарная проходимость, модификации Rubicon
|Gladiator
|3.6 V6 Pentastar, 285 л. с.
|Механика/автомат
|4х4
|до 22 миль/галлон
|Пикап с повышенной грузоподъемностью
|Grand Cherokee
|3.6 V6 Pentastar, 293 л. с.
|Автомат
|Полный
|до 26 миль/галлон
|Комфорт + внедорожные версии Trailhawk
Советы шаг за шагом: как участвовать
-
Установите приложение Jeep Badge of Honor на смартфон.
-
Зарегистрируйтесь и включите геолокацию.
-
Выберите ближайший маршрут и изучите его описание: уровень сложности, тип покрытия, протяженность.
-
Подготовьте машину: проверьте шины, давление, уровень топлива и масла.
-
Возьмите с собой всё необходимое — аптечку, буксировочный трос, воду, навигацию.
-
Пройдите трассу и отметьте её в приложении.
-
Поделитесь фото и впечатлениями с сообществом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выйти на маршрут без проверки шин.
Последствие: проколы, потеря сцепления.
Альтернатива: использовать внедорожные шины BFGoodrich или Goodyear Wrangler.
-
Ошибка: полагаться только на смартфон без офлайн-карт.
Последствие: потеря связи и навигации в горах.
Альтернатива: установить оффлайн-приложения Gaia GPS или OsmAnd.
-
Ошибка: ехать в одиночку по сложным маршрутам.
Последствие: риск застрять без помощи.
Альтернатива: присоединиться к Jeep-клубу или выезжать с друзьями.
А что если…
А что если у вас нет Wrangler или Gladiator, но хочется поучаствовать? Программа официально ориентирована на владельцев Jeep, однако на практике карты маршрутов доступны для всех. Ничто не мешает прокатиться, даже если у вас Toyota Land Cruiser или Ford Bronco. Разумеется, значки вручат только владельцам Jeep, но сам опыт — бесценен.
FAQ
Как выбрать первый маршрут?
Начните с трасс низкой или средней сложности, например, в Аризоне или Мичигане. В приложении они отмечены зелёным или синим.
Сколько стоит участие в программе?
Абсолютно бесплатно. Единственные траты — это топливо, снаряжение и подготовка машины.
Что лучше для офф-роуда: Wrangler или Gladiator?
Wrangler считается эталоном проходимости, особенно в версии Rubicon. Gladiator подойдет тем, кто хочет совмещать бездорожье и возможность перевозить грузы.
Мифы и правда
-
Миф: участвовать могут только профессионалы.
Правда: многие маршруты рассчитаны на новичков, и пройти их можно без опыта.
-
Миф: значки выдают за любую поездку.
Правда: бейджи начисляются только за подтвержденное прохождение официальных маршрутов.
-
Миф: программа доступна только в США.
Правда: основной список трасс — в Америке, но Jeep постепенно добавляет международные направления.
Интересные факты
-
В Моабе (Юта) находятся самые популярные трассы программы, ежегодно туда приезжают тысячи владельцев Jeep.
-
Первые металлические бейджи начали вручать в 2013 году, и они сразу стали коллекционной ценностью.
-
Некоторые участники украшают весь кузов значками, превращая автомобиль в настоящую "доску почета".
Исторический контекст
Jeep Badge of Honor появился в начале 2010-х как цифровой эксперимент. Изначально в приложении было всего несколько маршрутов, но интерес оказался настолько высоким, что компания решила расширить географию. Вдохновением послужили армейские традиции: солдаты получали знаки отличия за выполненные задачи, и Jeep перенес эту идею в гражданский мир.
