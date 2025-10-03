Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Jeep Grand Cherokee L
Jeep Grand Cherokee L
© commons.wikimedia.org by Benespit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:03

Когда офф-роуд превращается в настольную игру: как Jeep раздаёт значки за каждую пройденную трассу

В США расширили приложение Jeep Badge of Honor для владельцев внедорожников

Jeep давно стал символом автомобилей, созданных для свободы и приключений. Конечно, сегодня многие владельцы Grand Cherokee или Gladiator используют их в повседневной жизни — для поездок на работу или в магазин. Но остаются энтузиасты, для которых Jeep — это прежде всего испытание себя и техники в условиях настоящего офф-роуда. Именно для таких людей бренд развивает уникальную программу Badge of Honor. Она объединяет водителей, готовых проверить свои внедорожники на прочность и получить за это фирменные награды.

Как работает программа

Суть проекта проста: любой владелец Jeep может скачать бесплатное приложение Badge of Honor, зарегистрироваться и получить доступ к интерактивной карте. На ней собраны маршруты по всей Америке — от каменистых перевалов Калифорнии до песчаных дюн Нью-Мексико. Участники отмечают прохождение трассы и получают виртуальные значки, а за самые сложные маршруты полагаются настоящие металлические бейджи, которые можно закрепить прямо на кузове.

Система мотивации выстроена так, чтобы постоянно подталкивать водителей к новым достижениям. За регулярное участие присваиваются статусы: пройди одну трассу в месяц на протяжении полугода — и получишь звание участника месяца. Осиль 26 уникальных маршрутов — и станешь "марафонцем". А тот, кто пройдет все ключевые трассы, может гордиться титулом Trail Titan. Есть и тематические награды, например за маршруты в Моабе.

Сравнение Jeep моделей для Badge of Honor

Модель Двигатель и мощность Трансмиссия Привод Экономичность Особенности для бездорожья
Wrangler 3.6 V6 Pentastar, 285 л. с. 6-ступ. механика 4х4 до 23 миль/галлон Легендарная проходимость, модификации Rubicon
Gladiator 3.6 V6 Pentastar, 285 л. с. Механика/автомат 4х4 до 22 миль/галлон Пикап с повышенной грузоподъемностью
Grand Cherokee 3.6 V6 Pentastar, 293 л. с. Автомат Полный до 26 миль/галлон Комфорт + внедорожные версии Trailhawk

Советы шаг за шагом: как участвовать

  1. Установите приложение Jeep Badge of Honor на смартфон.

  2. Зарегистрируйтесь и включите геолокацию.

  3. Выберите ближайший маршрут и изучите его описание: уровень сложности, тип покрытия, протяженность.

  4. Подготовьте машину: проверьте шины, давление, уровень топлива и масла.

  5. Возьмите с собой всё необходимое — аптечку, буксировочный трос, воду, навигацию.

  6. Пройдите трассу и отметьте её в приложении.

  7. Поделитесь фото и впечатлениями с сообществом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выйти на маршрут без проверки шин.
    Последствие: проколы, потеря сцепления.
    Альтернатива: использовать внедорожные шины BFGoodrich или Goodyear Wrangler.

  • Ошибка: полагаться только на смартфон без офлайн-карт.
    Последствие: потеря связи и навигации в горах.
    Альтернатива: установить оффлайн-приложения Gaia GPS или OsmAnd.

  • Ошибка: ехать в одиночку по сложным маршрутам.
    Последствие: риск застрять без помощи.
    Альтернатива: присоединиться к Jeep-клубу или выезжать с друзьями.

А что если…

А что если у вас нет Wrangler или Gladiator, но хочется поучаствовать? Программа официально ориентирована на владельцев Jeep, однако на практике карты маршрутов доступны для всех. Ничто не мешает прокатиться, даже если у вас Toyota Land Cruiser или Ford Bronco. Разумеется, значки вручат только владельцам Jeep, но сам опыт — бесценен.

FAQ

Как выбрать первый маршрут?
Начните с трасс низкой или средней сложности, например, в Аризоне или Мичигане. В приложении они отмечены зелёным или синим.

Сколько стоит участие в программе?
Абсолютно бесплатно. Единственные траты — это топливо, снаряжение и подготовка машины.

Что лучше для офф-роуда: Wrangler или Gladiator?
Wrangler считается эталоном проходимости, особенно в версии Rubicon. Gladiator подойдет тем, кто хочет совмещать бездорожье и возможность перевозить грузы.

Мифы и правда

  • Миф: участвовать могут только профессионалы.
    Правда: многие маршруты рассчитаны на новичков, и пройти их можно без опыта.

  • Миф: значки выдают за любую поездку.
    Правда: бейджи начисляются только за подтвержденное прохождение официальных маршрутов.

  • Миф: программа доступна только в США.
    Правда: основной список трасс — в Америке, но Jeep постепенно добавляет международные направления.

Интересные факты

  1. В Моабе (Юта) находятся самые популярные трассы программы, ежегодно туда приезжают тысячи владельцев Jeep.

  2. Первые металлические бейджи начали вручать в 2013 году, и они сразу стали коллекционной ценностью.

  3. Некоторые участники украшают весь кузов значками, превращая автомобиль в настоящую "доску почета".

Исторический контекст

Jeep Badge of Honor появился в начале 2010-х как цифровой эксперимент. Изначально в приложении было всего несколько маршрутов, но интерес оказался настолько высоким, что компания решила расширить географию. Вдохновением послужили армейские традиции: солдаты получали знаки отличия за выполненные задачи, и Jeep перенес эту идею в гражданский мир.

