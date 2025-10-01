Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 4:09

Jeep завоёвывает Бразилию: компактный кроссовер подружится с городами и дорогами страны

Jeep запускает производство компактного внедорожника Avenger в Бразилии на заводе Stellantis

Jeep готовится усилить своё присутствие на южноамериканском рынке. На заводе Stellantis в Порту-Реале (Бразилия) стартует производство компактного внедорожника Avenger, что станет важным этапом стратегии компании. Вложенные средства — 3 миллиарда реалов (примерно 46,4 млрд рублей) — направлены на модернизацию завода, укрепление технологической базы и расширение цепочки поставок. Уже в начале 2025 года предприятие пополнится тремя сотнями новых сотрудников, а к сотрудничеству будут привлечены пять новых поставщиков.

Локальная сборка и мультибрендовый подход

Сборка Avenger начнется в 2026 году, и модель войдёт в линейку Jeep, где уже представлены Renegade, Compass и Commander. Кроме того, на этом же заводе производятся Citroen C3, C3 Aircross и Basalt, что подчёркивает мультибрендовый подход Stellantis. Для Jeep это не просто расширение ассортимента: компания намерена завоевать крупнейший рынок Южной Америки, где конкуренция среди компактных кроссоверов особенно высокая.

Дизайн и размеры

Бразильский Avenger, скорее всего, получит отличия от европейской версии. Внешний вид адаптируют под вкусы местных покупателей, а длина кузова в 4084 мм позволит модели конкурировать с VW Tera, Fiat Pulse и Renault Kardian. В салоне ожидаются уникальные решения, ориентированные на предпочтения региона, с акцентом на комфорт и практичность.

Техническая часть и мотор

Главные изменения коснутся моторной гаммы. Вместо привычного для Европы 1,2-литрового турбомотора бразильская версия, вероятно, получит 1,0-литровый двигатель Fiat с турбонаддувом, гибридной системой на 12 В и возможностью работы на этаноле. Этот подход уже применяется на Peugeot 208 и 2008, что подтверждает гибкость платформы CMP.

Конкурентные преимущества

  1. Локальная сборка снижает стоимость и обеспечивает быстрый доступ к запчастям.

  2. Адаптированный дизайн повышает привлекательность для бразильских покупателей.

  3. Мотор с гибридной системой и поддержкой этанола отвечает региональным потребностям.

Советы шаг за шагом

  1. Подумайте о комплектации с турбированным мотором, если планируете активную эксплуатацию в городских условиях.

  2. Рассмотрите версии с гибридной системой для оптимизации расхода топлива.

  3. Следите за локальными предложениями дилеров для получения лучших условий на старт продаж.

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию Avenger в Бразилии?
Ориентируйтесь на тип двигателя и набор опций, учитывая городскую или загородную эксплуатацию.

Сколько стоит базовая версия?
Точные цены будут объявлены ближе к старту продаж, ожидается конкурентный уровень для рынка компактных кроссоверов.

Что лучше для бразильских условий — бензиновая или гибридная версия?
Для городских поездок и оптимизации расходов на топливо предпочтительнее гибридная версия с поддержкой этанола.

А что если…

Avenger получит полный электромотор в будущем? Это откроет новые возможности для экономии и экологичности, особенно в крупных городах с развивающейся инфраструктурой зарядных станций.

Интересные факты

  1. Завод Stellantis в Порту-Реале уже выпускает несколько брендов одновременно, включая Citroen и Jeep.

  2. Платформа CMP позволяет легко интегрировать гибридные системы и альтернативные топлива.

  3. Автомобильная индустрия Бразилии активно поддерживает локальное производство через налоговые льготы.

Исторический контекст

Jeep давно присутствует на бразильском рынке, начиная с Renegade и Compass, завоевав репутацию надёжного бренда среди компактных и среднеразмерных внедорожников. Появление Avenger продолжает эту традицию и укрепляет позиции компании.

