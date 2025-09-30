Маленький гром среди джунглей: Jeep Avenger готов захватить Бразилию с локальным производством
Компактный внедорожник Jeep Avenger получил официальное подтверждение выхода на производство в Бразилии. Новая модель будет сходить с конвейера завода Stellantis в Королевской Гавани, штат Рио-де-Жанейро. Ранее предприятие специализировалось на выпуске Citroën, включая C3, Aircross и Basalt. Теперь завод ждет масштабная модернизация с инвестициями в размере 3 млрд реалов (около 46,95 млрд рублей) до 2030 года. Эти средства позволят расширить производство, укрепить технологическую базу и привлечь новых поставщиков.
План производства и расширение завода
Старт выпуска Avenger в Бразилии запланирован на 2025 год. Этот момент совпадает с десятилетием завода Stellantis в Гояне. Выбор площадки обусловлен применением платформы CMP, на которой уже выпускаются модели Peugeot и Citroën. Это значительно упрощает процесс локализации производства. В ближайшие годы штат завода пополнится примерно на три сотни сотрудников. К 2026 году планируется подключение пяти новых поставщиков, что создаст дополнительные рабочие места и усилит локальную экосистему.
Руководство Stellantis отмечает, что внедрение Avenger позволит бренду Jeep укрепить позиции в Южной Америке и предложить бразильским покупателям современные технологии и высокий уровень качества. За последние десять лет компания реализовала в стране более миллиона автомобилей, и новая модель станет важным дополнением линейки.
Компактные габариты и технические особенности
Бразильская версия Avenger будет адаптирована под местные потребности. Его размеры — 4,08 м в длину, 1,78 м в ширину, 1,53 м в высоту при колесной базе 2,56 м. Такие габариты делают его конкурентоспособным по отношению к VW Tera, Fiat Pulse и Renault Kardian. Объем багажника составляет 380 литров, что даже превосходит старшего брата, Renegade.
В моторной гамме, вероятно, появится уже знакомый 1,0-литровый турбомотор на три цилиндра. Кроме того, модель будет оснащена мягкой гибридной системой, применяемой на других автомобилях концерна. Эти технологии обеспечивают экономичность и современный уровень экологичности.
Сравнение компактных кроссоверов
|Модель
|Длина, м
|Ширина, м
|Высота, м
|Объем багажника, л
|Jeep Avenger
|4,08
|1,78
|1,53
|380
|VW Tera
|4,05
|1,77
|1,52
|360
|Fiat Pulse
|4,02
|1,76
|1,54
|350
|Renault Kardian
|4,03
|1,75
|1,53
|345
Как подготовиться к покупке
-
Ознакомьтесь с техническими характеристиками и комплектациями Avenger.
-
Сравните модель с конкурентами в вашем сегменте компактных SUV.
-
Планируйте тест-драйв, чтобы оценить удобство и управляемость.
-
Узнайте условия кредитования и доступные программы трейд-ин.
Потенциальные ошибки при выборе
-
Выбор автомобиля без тест-драйва → Риск неудобства в эксплуатации → Альтернатива: предварительный тест-драйв.
-
Игнорирование локальных условий обслуживания → Возможные сложности с ремонтом → Альтернатива: проверка дилерской сети.
-
Недооценка объема багажника → Недостаток места для семьи или поездок → Альтернатива: сравнить с другими моделями.
А что если…
Если Avenger окажется успешным в Бразилии, можно ожидать расширения линейки Jeep в Южной Америке и появления дополнительных гибридных и электрических моделей на местном рынке.
Плюсы и минусы модели
|Плюсы
|Минусы
|Компактные габариты
|Меньше пространства для задних пассажиров
|Вместительный багажник
|Ограниченные моторные опции
|Современные технологии
|Возможная разница с европейской версией
|Локальное производство
|Не все поставщики подключены к запуску
|Гибридная система
|Стоимость может быть выше базовых конкурентов
FAQ
Как выбрать правильную комплектацию Avenger?
Сравнивайте оснащение, ориентируясь на ваши ежедневные потребности и бюджет.
Сколько стоит автомобиль в Бразилии?
Цена будет зависеть от комплектации и выбранной версии гибридного или бензинового мотора.
Что лучше для города — Avenger или Fiat Pulse?
Avenger предлагает больше багажного пространства и современные технологии, Fiat Pulse может быть чуть экономичнее в базовой версии.
Исторический контекст
Завод Stellantis в Королевской Гавани работает более десяти лет. Ранее здесь выпускались только Citroën, а теперь предприятие проходит масштабную модернизацию с расширением производства и внедрением новых технологий.
