Jeep Avenger
Jeep Avenger
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:08

Маленький гром среди джунглей: Jeep Avenger готов захватить Бразилию с локальным производством

Jeep Avenger начнут выпускать на заводе Stellantis в Бразилии с 2025 года

Компактный внедорожник Jeep Avenger получил официальное подтверждение выхода на производство в Бразилии. Новая модель будет сходить с конвейера завода Stellantis в Королевской Гавани, штат Рио-де-Жанейро. Ранее предприятие специализировалось на выпуске Citroën, включая C3, Aircross и Basalt. Теперь завод ждет масштабная модернизация с инвестициями в размере 3 млрд реалов (около 46,95 млрд рублей) до 2030 года. Эти средства позволят расширить производство, укрепить технологическую базу и привлечь новых поставщиков.

План производства и расширение завода

Старт выпуска Avenger в Бразилии запланирован на 2025 год. Этот момент совпадает с десятилетием завода Stellantis в Гояне. Выбор площадки обусловлен применением платформы CMP, на которой уже выпускаются модели Peugeot и Citroën. Это значительно упрощает процесс локализации производства. В ближайшие годы штат завода пополнится примерно на три сотни сотрудников. К 2026 году планируется подключение пяти новых поставщиков, что создаст дополнительные рабочие места и усилит локальную экосистему.

Руководство Stellantis отмечает, что внедрение Avenger позволит бренду Jeep укрепить позиции в Южной Америке и предложить бразильским покупателям современные технологии и высокий уровень качества. За последние десять лет компания реализовала в стране более миллиона автомобилей, и новая модель станет важным дополнением линейки.

Компактные габариты и технические особенности

Бразильская версия Avenger будет адаптирована под местные потребности. Его размеры — 4,08 м в длину, 1,78 м в ширину, 1,53 м в высоту при колесной базе 2,56 м. Такие габариты делают его конкурентоспособным по отношению к VW Tera, Fiat Pulse и Renault Kardian. Объем багажника составляет 380 литров, что даже превосходит старшего брата, Renegade.

В моторной гамме, вероятно, появится уже знакомый 1,0-литровый турбомотор на три цилиндра. Кроме того, модель будет оснащена мягкой гибридной системой, применяемой на других автомобилях концерна. Эти технологии обеспечивают экономичность и современный уровень экологичности.

Сравнение компактных кроссоверов

Модель Длина, м Ширина, м Высота, м Объем багажника, л
Jeep Avenger 4,08 1,78 1,53 380
VW Tera 4,05 1,77 1,52 360
Fiat Pulse 4,02 1,76 1,54 350
Renault Kardian 4,03 1,75 1,53 345

Как подготовиться к покупке

  1. Ознакомьтесь с техническими характеристиками и комплектациями Avenger.

  2. Сравните модель с конкурентами в вашем сегменте компактных SUV.

  3. Планируйте тест-драйв, чтобы оценить удобство и управляемость.

  4. Узнайте условия кредитования и доступные программы трейд-ин.

Потенциальные ошибки при выборе

  • Выбор автомобиля без тест-драйва → Риск неудобства в эксплуатации → Альтернатива: предварительный тест-драйв.

  • Игнорирование локальных условий обслуживания → Возможные сложности с ремонтом → Альтернатива: проверка дилерской сети.

  • Недооценка объема багажника → Недостаток места для семьи или поездок → Альтернатива: сравнить с другими моделями.

А что если…

Если Avenger окажется успешным в Бразилии, можно ожидать расширения линейки Jeep в Южной Америке и появления дополнительных гибридных и электрических моделей на местном рынке.

Плюсы и минусы модели

Плюсы Минусы
Компактные габариты Меньше пространства для задних пассажиров
Вместительный багажник Ограниченные моторные опции
Современные технологии Возможная разница с европейской версией
Локальное производство Не все поставщики подключены к запуску
Гибридная система Стоимость может быть выше базовых конкурентов

FAQ

Как выбрать правильную комплектацию Avenger?
Сравнивайте оснащение, ориентируясь на ваши ежедневные потребности и бюджет.

Сколько стоит автомобиль в Бразилии?
Цена будет зависеть от комплектации и выбранной версии гибридного или бензинового мотора.

Что лучше для города — Avenger или Fiat Pulse?
Avenger предлагает больше багажного пространства и современные технологии, Fiat Pulse может быть чуть экономичнее в базовой версии.

Исторический контекст

Завод Stellantis в Королевской Гавани работает более десяти лет. Ранее здесь выпускались только Citroën, а теперь предприятие проходит масштабную модернизацию с расширением производства и внедрением новых технологий.

