Долголетие под вопросом: врач усомнился в реальном возрасте Жанны Кальман

Российский врач-гериатр, директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов поставил под сомнение достоверность официально признанного возраста француженки Жанны Кальман, которая считается старейшей долгожительницей в мире. В интервью телеканалу "Россия 24" учёный отметил, что данные о её жизни и состоянии здоровья вызывают серьёзные сомнения с точки зрения медицины.

Легендарная француженка и её загадка

Жанна Луиза Кальман — одна из самых известных персон в истории геронтологии. Согласно официальным данным, она родилась в 1875 году и умерла в 1997-м, прожив 122 года и 164 дня. Её имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгоживущее человека в истории.

Однако, как утверждает Валерий Новосёлов, в биографии Кальман есть множество нестыковок, а представленные факты и фотографии не подтверждают столь уникальный возраст.

"Женщина, которая называла себя Жанной Кальман, с 50 до 110 лет не изменилась в росте. Мы все видим наших бабушек и знаем, что к 90 годам уменьшается рост, изменяется осанка", — отметил врач-гериатр.

Расследование и сомнения

В 2018 году Валерий Новосёлов инициировал собственное расследование, основанное на клинических наблюдениях, анализе внешности и документальных свидетельств. Его команда изучила большое количество фото- и видеоматериалов, сделанных в разные периоды жизни Кальман.

Исследование показало, что женщина, фигурирующая на фотографиях, не демонстрировала типичных признаков старения: не уменьшалась в росте, сохраняла осанку и внешний облик гораздо дольше, чем это характерно для человека в столь преклонном возрасте.

Учёный также обратил внимание на то, что около 50 лет жизни Кальман остаются документально не подтверждёнными, а часть архивов, которые могли бы пролить свет на этот период, была уничтожена.

"Косвенный вывод — поскольку она знает хорошо историю семьи, скорее всего, это дочка, которая просто взяла и стала жить дальше по документам матери", — предположил Новосёлов.

Версия о подмене личности

Согласно гипотезе российского геронтолога, в какой-то момент дочь Жанны Кальман могла принять её личность, продолжив жизнь под именем матери. Эта версия объясняет многие несоответствия во внешности и биографических данных.

Хотя подобные предположения вызывают споры, некоторые зарубежные исследователи признают, что верификация возраста сверхдолгожителей - крайне сложная задача. В XIX-XX веках учёт населения и система регистрации рождений были несовершенны, что допускает ошибки и фальсификации.

Научный и демографический контекст

Тема долголетия интересует учёных не только с точки зрения уникальных случаев, но и как глобальный социальный феномен. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году впервые в истории число пожилых людей превысило количество детей младше пяти лет.

К 2050 году, по прогнозам, каждый пятый человек на планете будет старше 60 лет, а число долгожителей (старше 100 лет) достигнет 150 миллионов.

Эти тенденции требуют новых подходов к медицине старения, социальной поддержке и профилактике возрастных заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Безоговорочно принимать любые заявления о рекордной продолжительности жизни.

Последствие: Распространение мифов и искажённое представление о возможностях человеческого организма.

Альтернатива: Проверка фактов и биометрических данных независимыми экспертами.

Ошибка: Игнорировать научный анализ медицинских и генетических показателей.

Последствие: Потеря достоверности исследований в области геронтологии.

Альтернатива: Использовать современные методы ДНК-тестирования и архивной верификации.

Долголетие: где проходит граница возможного

Современные исследования показывают, что биологический предел человеческой жизни, вероятно, составляет около 115-120 лет. Зафиксированные случаи сверхдолгожительства, как у Кальман, пока остаются исключениями и требуют тщательной проверки.

В то же время учёные отмечают, что качество жизни и профилактика заболеваний играют куда большую роль, чем попытки продлить жизнь любой ценой.