Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Долгожители Японии
Долгожители Японии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:10

Долголетие под вопросом: врач усомнился в реальном возрасте Жанны Кальман

Врач из России заявил, что Жанна Кальман могла быть не самой долгоживущей

Российский врач-гериатр, директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов поставил под сомнение достоверность официально признанного возраста француженки Жанны Кальман, которая считается старейшей долгожительницей в мире. В интервью телеканалу "Россия 24" учёный отметил, что данные о её жизни и состоянии здоровья вызывают серьёзные сомнения с точки зрения медицины.

Легендарная француженка и её загадка

Жанна Луиза Кальман — одна из самых известных персон в истории геронтологии. Согласно официальным данным, она родилась в 1875 году и умерла в 1997-м, прожив 122 года и 164 дня. Её имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгоживущее человека в истории.

Однако, как утверждает Валерий Новосёлов, в биографии Кальман есть множество нестыковок, а представленные факты и фотографии не подтверждают столь уникальный возраст.

"Женщина, которая называла себя Жанной Кальман, с 50 до 110 лет не изменилась в росте. Мы все видим наших бабушек и знаем, что к 90 годам уменьшается рост, изменяется осанка", — отметил врач-гериатр.

Расследование и сомнения

В 2018 году Валерий Новосёлов инициировал собственное расследование, основанное на клинических наблюдениях, анализе внешности и документальных свидетельств. Его команда изучила большое количество фото- и видеоматериалов, сделанных в разные периоды жизни Кальман.

Исследование показало, что женщина, фигурирующая на фотографиях, не демонстрировала типичных признаков старения: не уменьшалась в росте, сохраняла осанку и внешний облик гораздо дольше, чем это характерно для человека в столь преклонном возрасте.

Учёный также обратил внимание на то, что около 50 лет жизни Кальман остаются документально не подтверждёнными, а часть архивов, которые могли бы пролить свет на этот период, была уничтожена.

"Косвенный вывод — поскольку она знает хорошо историю семьи, скорее всего, это дочка, которая просто взяла и стала жить дальше по документам матери", — предположил Новосёлов.

Версия о подмене личности

Согласно гипотезе российского геронтолога, в какой-то момент дочь Жанны Кальман могла принять её личность, продолжив жизнь под именем матери. Эта версия объясняет многие несоответствия во внешности и биографических данных.

Хотя подобные предположения вызывают споры, некоторые зарубежные исследователи признают, что верификация возраста сверхдолгожителей - крайне сложная задача. В XIX-XX веках учёт населения и система регистрации рождений были несовершенны, что допускает ошибки и фальсификации.

Научный и демографический контекст

Тема долголетия интересует учёных не только с точки зрения уникальных случаев, но и как глобальный социальный феномен. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году впервые в истории число пожилых людей превысило количество детей младше пяти лет.

К 2050 году, по прогнозам, каждый пятый человек на планете будет старше 60 лет, а число долгожителей (старше 100 лет) достигнет 150 миллионов.

Эти тенденции требуют новых подходов к медицине старения, социальной поддержке и профилактике возрастных заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Безоговорочно принимать любые заявления о рекордной продолжительности жизни.
    Последствие: Распространение мифов и искажённое представление о возможностях человеческого организма.
    Альтернатива: Проверка фактов и биометрических данных независимыми экспертами.

  • Ошибка: Игнорировать научный анализ медицинских и генетических показателей.
    Последствие: Потеря достоверности исследований в области геронтологии.
    Альтернатива: Использовать современные методы ДНК-тестирования и архивной верификации.

Долголетие: где проходит граница возможного

Современные исследования показывают, что биологический предел человеческой жизни, вероятно, составляет около 115-120 лет. Зафиксированные случаи сверхдолгожительства, как у Кальман, пока остаются исключениями и требуют тщательной проверки.

В то же время учёные отмечают, что качество жизни и профилактика заболеваний играют куда большую роль, чем попытки продлить жизнь любой ценой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Дмитрий Карпенко назвал научно доказанные способы укрепления иммунитета сегодня в 10:02
Иммунитет не спасёт чеснок: врач назвал реальные способы защититься от вирусов

Терапевт Дмитрий Карпенко рассказал, какие методы действительно укрепляют иммунитет: дыхательная гимнастика, контрастный душ и ароматерапия — вместо популярных, но бесполезных «народных» рецептов.

Читать полностью » В Кировской области вступил в силу закон, запрещающий уговаривать женщин на аборт сегодня в 9:57
Аборт под запретом уговоров: в Кировской области начали действовать новые правила

В Кировской области вступил в силу закон, запрещающий склонять женщин к аборту. Как он работает, какие предусмотрены штрафы и где беременные могут получить помощь — разбираемся в материале.

Читать полностью » В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени сегодня в 9:32
Когда приговор оказался ошибкой: в КБР спасли пациента с раком и множественными метастазами

Врачи Кабардино-Балкарии совершили невозможное — спасли мужчину с раком четвёртой стадии и метастазами. Как им удалось добиться ремиссии и сохранить органы, — в материале.

Читать полностью » Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах сегодня в 9:18
Опасность на витрине: Роспотребнадзор назвал самые проблемные продукты

Санитарные врачи Югры назвали самые проблемные категории продуктов 2025 года — лидируют кулинарные изделия и БАДы.

Читать полностью » Осенью организму требуется больше витаминов и антиоксидантов для укрепления иммунитета — нутрициологи сегодня в 9:05
Цвет тарелки лечит лучше витаминов: как собрать осенний рацион, который реально работает

Осень — время укреплять иммунитет и наполнять рацион сезонными продуктами. Какие овощи, фрукты и орехи помогут пережить холода без усталости — читайте в материале.

Читать полностью » В Тюменской области врачи спасли мужчину с острым инфарктом прямо на рабочем месте сегодня в 8:43
Боль в груди — сигнал бедствия: история спасения мужчины, пережившего инфаркт в тайге

На одном из месторождений Тюменской области мужчину с острым инфарктом спасли медики благодаря быстрой диагностике и оперативной работе санитарной авиации.

Читать полностью » Врач Ольга Султанова предупредила, что аномально холодная зима в ЦФО повысит риск гриппа и простуд сегодня в 8:29
Зима ударит по здоровью: врачи предупреждают о грядущих вспышках и скрытых опасностях

Врач Ольга Султанова предупредила, что грядущая аномально холодная зима может привести к вспышкам гриппа и ОРВИ, а также обострить хронические болезни. Как защитить организм — в статье.

Читать полностью » Александр Мясников рассказал о различиях между российским и американским подходами к лечению рака сегодня в 8:14
Врачи знают, но молчат: как пациенты в России теряют шанс на жизнь

Александр Мясников сравнил подходы России и США к лечению онкологических заболеваний и объяснил, почему пациенты в России нередко узнают о современных методах не от врачей, а случайно.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции
Спорт и фитнес
Эдуард Каневский: для похудения нужна не прогулка, а спортивная ходьба или кардио
Наука
Поселение виноделов времён Рима найдено в районе Гергер — директор Мехмет Алкан
Красота и здоровье
В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек
Авто и мото
Знак Поворот запрещён сохраняет силу даже при зелёной стрелке на светофоре
Спорт и фитнес
Ирина Ротач объяснила, как сочетать кардио и силовые нагрузки для эффективного похудения
Красота и здоровье
Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи
Дом
Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet