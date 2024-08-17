Джо Байден хочет заключить договор по Газе на следующей неделе

Президент США Джо Байден стремится к тому, чтобы соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто к концу следующей недели, сообщает издание Axios, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве.
В публикации отмечается, что глава государства также намерен предотвратить возможные нападения Ирана и ливанского движения "Хезболлах" на Израиль, которые могут помешать переговорам о прекращении огня. Байден и его советники уверены, что они находятся на пороге достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в том числе и граждан США.
Американские и израильские чиновники сообщили Axios, что на переговорах в Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении оставшихся разногласий. Однако высокопоставленный израильский представитель отметил, что прогресс был достигнут в обсуждениях между Израилем, США и посредниками из Катара и Египта, в то время как позиция ХАМАС по выдвинутым предложениям остается неясной.
Согласно израильскому чиновнику, глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с итогами переговоров и не высказал своего мнения. В четверг и пятницу в Дохе проходили обсуждения, в которых принимали участие представители Катара, Египта, США и Израиля. Однако руководство ХАМАС отказалось участвовать в переговорах из-за отсутствия конкретных условий для перемирия.
В совместном заявлении, опубликованном канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и ХАМАС предложение о прекращении огня, которое уменьшает разногласия между сторонами. В заявлении подчеркивается, что переговоры, проведенные в Дохе, были серьезными и конструктивными, проходя в позитивной атмосфере. Также сообщается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения на основе предложенных условий.
Фото: commons.wikimedia.orgGage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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