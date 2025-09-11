Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:34

От тронов к саксофонам: как Эмилия Кларк открыла другую сторону своего таланта

Эмилия Кларк и Эдгар Рамирес записали джазовый альбом для фильма "Следующая жизнь"

Эмилия Кларк вновь удивила поклонников, но теперь не ролью в кино, а музыкальным проектом. Вместе с венесуэльским актером и номинантом на "Эмми" Эдгаром Рамиресом звезда "Игры престолов" записала джазовый альбом. Работа связана с фильмом "Следующая жизнь", где оба артиста исполняют главные роли.

История фильма и героев

Романтическая драма расскажет о девушке по имени Айви, которая оказывается в мире параллельных вселенных джазовой сцены. Музыка становится основным языком общения героев, а сюжет строится вокруг их отношений, испытаний и поиска гармонии в разных реальностях. Атмосфера картины пропитана духом андеграундных клубов Лондона и свободой импровизации.

По словам актеров, проект оказался для них не только актерским вызовом, но и музыкальным приключением. Им пришлось погрузиться в мир джаза и на время почувствовать себя настоящими исполнителями.

Музыкальная часть проекта

Эдгар Рамирес признался, что впервые попробовал себя в роли композитора.

"Мы спели два дуэта, и я записал пять или шесть песен, а она [Эмилия Кларк] записала еще шесть", — рассказал актер Эдгар Рамирес.

Для альбома было создано полноценное звучание, в котором каждый персонаж получил собственный музыкальный стиль. Над этим трудились молодые авторы: Педро Мизутани писал музыку для героя Рамиреса, а британский композитор — для героини Кларк.

"Это два молодых, подающих надежды талантливых музыканта", — пояснил актер Эдгар Рамирес.

Таким образом, "Следующая жизнь" стала редким примером, когда художественный фильм сопровождается полноценным музыкальным альбомом, созданным силами актеров.

Режиссер и команда

Проект возглавил Дрейк Доремус — режиссер и сценарист, известный по фильмам о хрупких человеческих отношениях. Его подход к съемкам всегда отличается интимностью и вниманием к деталям, что особенно важно в романтической драме.

В актерский состав вошел также Джек Фартинг, знакомый зрителям по картине "Спенсер". Его участие придает фильму дополнительный драматический оттенок.

