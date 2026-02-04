Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка показывает язык
Девушка показывает язык
© freepik.com by wayhomestudio
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:11

Налет на языке появляется неслучайно: о каких проблемах подает сигнал организм

Налет на языке может быть внешним маркером нарушений работы желудочно-кишечного тракта, однако самостоятельно ставить диагноз по этому признаку нельзя, пояснила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. В каких случаях нужно обязательно идти ко врачу, она рассказала NewsInfo.

Логина пояснила, что состояние языка действительно может отражать работу органов пищеварения, но оценивать его должен только специалист в рамках медицинского осмотра.

"Проблемы с желудочно-кишечным трактом обычно сказываются на языке, обложенный язык, есть такой даже синдром "географический" язык, это, как правило, видно при диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта", — отметила она.

Эксперт добавила, что врач обращает внимание на разные признаки, сухость языка, наличие или отсутствие на нем налета, общее состояние слизистой. При этом самостоятельно интерпретировать эти изменения не стоит, так как заболеваний ЖКТ существует множество, и они могут проявляться по-разному.

"Нарушен процесс пищеварения, какие-то продукты недорасщепляются, откладываются на слизистые оболочки, нарушение так называемой ферментопатии. Все по-разному может проявляться, но диагностировать и заниматься самолечением не стоит", — отметила иммунолог.

Она также рекомендовала при появлении настораживающих симптомов обращаться к врачу-гастроэнтерологу, а ориентироваться только на внешние признаки.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клетка была захвачена, а не создана: вирус из мутной воды ставит под удар наше происхождение вчера в 17:15

В японском пруду найден гигантский вирус, который разрушает ядро клетки и заставляет учёных по-новому взглянуть на происхождение сложной жизни и эукариот.

Читать полностью » Оспа обезьян вернулась в повестку — заражение могло произойти внутри страны вчера в 16:36

В Москве подтверждён лабораторный случай оспы обезьян у госпитализированного пациента — врач объясняет пути передачи кожа‑к‑коже, клинику и почему штамм меняет риск.

Читать полностью » 300 граммов овсянки в сутки — и организм реагирует иначе: неожиданный эффект для холестерина вчера в 15:04

Два дня интенсивной овсяной диеты могут снизить LDL почти на 10% и давать эффект до шести недель; исследователи отмечают роль резкого роста фенольных метаболитов микробиома.

Читать полностью » Выгорание начинается с мелочей: незаметные действия, которые день за днём обесточивают организм вчера в 12:46

Почему привычки незаметно лишают нас энергии и как мозг реагирует на движение, питание и самоконтроль — нейробиологи объясняют, с чего начинать изменения.

Читать полностью » 45 минут тишины — и мозг перезагружается: дневной сон включает скрытый режим обучения вчера в 11:19

Короткий дневной сон может стать неожиданным союзником мозга: ученые объяснили, как дремота влияет на память, обучение и способность работать эффективнее.

Читать полностью » Антидепрессанты в России раскупают рекордно — тревожность стала фоном, но есть опасная ловушка вчера в 6:27

Росстат и аптечная статистика фиксируют рост тревожности и продаж антидепрессантов; врач объясняет роль «информационного шума» и почему самолечение опасно.

Читать полностью » Стресс бьет не только по нервам: эти привычки разрушают поджелудочную изнутри 02.02.2026 в 16:26

Эндокринолог Ирина Скорогудаева рассказала NewsInfo, какие факторы сильнее всего разрушают поджелудочную железу.

Читать полностью » После еды будто выключили тумблер: сонливость возникает из-за естественной реакции организма 02.02.2026 в 16:17

Почему после плотного обеда тянет в сон и при чём здесь мозг: врач объяснил физиологию этого состояния и дал простой ориентир для снижения усталости.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Депутаты меняют схему выплат после ДТП — один пункт может перевернуть привычные суды
Авто и мото
Автомобильный USB оказался порталом в комфорт: скрытые возможности, о которых забывают водители
Туризм
Лето близко, туристы едут, но море под запретом: анапское побережье хранит неприятный сюрприз
Туризм
Белые скалы в Дании меняются прямо сейчас — и из-за этого туда хотят успеть многие
Туризм
Отпуск за смешные деньги: весной эти города России обходятся дешевле столичного уикенда
Наука
Пирамида Хуфу может оказаться “старше истории”: следы на камне ломают привычную дату
Недвижимость
Порошок для стирки “съедает” цвет одежды — почти все делают эту ошибку, думая, что так чище
Садоводство
Рассада петунии не всходит — одна ошибка при посеве "убивает" семена ещё до ростков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet