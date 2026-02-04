Налет на языке появляется неслучайно: о каких проблемах подает сигнал организм

Налет на языке может быть внешним маркером нарушений работы желудочно-кишечного тракта, однако самостоятельно ставить диагноз по этому признаку нельзя, пояснила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. В каких случаях нужно обязательно идти ко врачу, она рассказала NewsInfo.

Логина пояснила, что состояние языка действительно может отражать работу органов пищеварения, но оценивать его должен только специалист в рамках медицинского осмотра.

"Проблемы с желудочно-кишечным трактом обычно сказываются на языке, обложенный язык, есть такой даже синдром "географический" язык, это, как правило, видно при диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта", — отметила она.

Эксперт добавила, что врач обращает внимание на разные признаки, сухость языка, наличие или отсутствие на нем налета, общее состояние слизистой. При этом самостоятельно интерпретировать эти изменения не стоит, так как заболеваний ЖКТ существует множество, и они могут проявляться по-разному.

"Нарушен процесс пищеварения, какие-то продукты недорасщепляются, откладываются на слизистые оболочки, нарушение так называемой ферментопатии. Все по-разному может проявляться, но диагностировать и заниматься самолечением не стоит", — отметила иммунолог.

Она также рекомендовала при появлении настораживающих симптомов обращаться к врачу-гастроэнтерологу, а ориентироваться только на внешние признаки.