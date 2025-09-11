Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Desinger by Freepik by cookie_studio is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Устройство обещает чёткий овал лица, а приносит совсем другой результат

Упражнения с Jawzrsize могут вызвать смещение зубов — стоматолог Чарльз Сутера

Чёткие линии лица и выразительные скулы давно стали символом привлекательности. Косметика и массаж помогают немного подчеркнуть природные черты, но серьёзно изменить форму челюсти можно только с помощью пластической хирургии или инъекций. Именно поэтому на рынке появились такие устройства, как Jawzrsize — силиконовый тренажёр, обещающий сделать овал лица более рельефным. Но действительно ли он работает и стоит ли вообще "качать" мышцы лица?

Как работает Jawzrsize

Производитель утверждает, что тренажёр помогает задействовать мышцы лица и челюсти в полном диапазоне движений. В продаже он представлен с разным уровнем сопротивления — от 20 до 50 фунтов. Пользователю предлагают поместить устройство между зубами, затем многократно сжимать и разжимать его, выполняя несколько подходов в день или через день. По замыслу создателей, это активирует десятки лицевых мышц, улучшает кровообращение и делает овал лица более выраженным.

Почему эксперты скептичны

Стоматолог-протезист Саманта Роудин подчёркивает, что идея устройства спорна:

"Jawzrsize действительно нагружает мышцы челюсти, но утверждение о том, что лицо от этого станет стройнее, абсолютно беспочвенно", — сказала стоматолог-протезист Саманта Роудин.

Она объясняет: в процессе работы тренажёра активно включается жевательная мышца — массетер. Но результатом становится её гипертрофия, то есть увеличение в размерах. Лицо при этом выглядит шире, а не стройнее. Сжечь значимое количество калорий таким способом невозможно, а точечно убрать жир с лица — нереально.

По её словам, единственный путь к более выраженному овалу лица — это общее снижение жировой массы через спорт и правильное питание. То же самое касается других частей тела: сотни скручиваний сами по себе не создадут кубики на животе, если не менять общую композицию тела.

Наследственность и особенности челюсти

Даже при правильном питании и тренировках многое зависит от генетики. У одних от природы чёткие линии, у других — мягкие черты лица.

Стоматолог Чарльз Сутера отмечает:

"Форма челюсти бывает разной, и не существует единственного варианта, который считался бы универсальным эталоном красоты", — отметил стоматолог Чарльз Сутера.

Таким образом, ожидать, что тренажёр кардинально изменит природные особенности лица, не стоит.

Возможные риски

Использование Jawzrsize не только малоэффективно, но и способно навредить.

"Когда нагрузка прикладывается под углом к зубам, это действует как непреднамеренная ортодонтия. Со временем давление на зубы может привести к их смещению или изменению прикуса", — пояснил стоматолог Чарльз Сутера.

Кроме смещения зубов и изменения прикуса, может развиться дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Это сопровождается болью, щелчками, головными болями и ограничением движений челюсти.

Нужно ли тренировать челюсть

Мышцы лица и так задействованы ежедневно: во время разговора, еды, улыбки, жевания.

"Так же, как вы не тренируете сознательно сердечную мышцу, нет необходимости отдельно прокачивать и челюсть", — добавил стоматолог Чарльз Сутера.

Этого же мнения придерживается и Роудин:

"В большинстве случаев нет необходимости укреплять челюсть", — считает стоматолог Саманта Роудин.

Если появляются щелчки или боли, это сигнал обратиться к врачу, а не повод для дополнительных нагрузок.

Что можно делать безопасно

Косметолог Мадалайна Конти обращает внимание на то, что отёчность и провисание чаще связаны не с "слабостью" мышц, а с их перенапряжением и застоем жидкостей.

Массаж лица помогает улучшить кровообращение, снять мышечные зажимы и уменьшить отёки. Для этого можно использовать специальные ролики, камни гуаша или просто пальцы и масло для лица. Исследования подтверждают: массаж и щадящие упражнения безопасно снижают дискомфорт при ВНЧС и помогают справляться с болями.

Jawzrsize и подобные устройства вряд ли помогут достичь заветных чётких линий лица. Наоборот, их использование может привести к смещению зубов, изменению прикуса и проблемам с суставами. Если цель — подтянутый овал и здоровый вид, лучше сосредоточиться на спорте, питании, уходе за кожей и расслабляющих техниках вроде массажа.

