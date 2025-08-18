Маленькое купе Jawa 750 оказалось быстрее, чем думали — уникальная история в музее

В Национальном техническом музее в Праге уже несколько десятилетий хранится уникальный экспонат — малолитражное спортивное купе Jawa 750. Несмотря на то что марка Jawa ассоциируется у большинства с мотоциклами, именно этот автомобиль стал одной из самых ярких страниц в истории чехословацкого автопрома.

Как мотоциклы привели к автомобилям

Основатель Jawa Франтишек Янечек начал с мотоциклов в 1929 году, но вскоре увидел в легковых машинах новый рынок. Для запуска серийного производства он заключил лицензионное соглашение с Йоргеном Скафте Расмуссеном из Auto Union, что позволило создавать автомобили на базе разработок немецкой компании DKW.

Первым стал Jawa 700, а уже в 1934 году на его основе появились спортивные версии. Именно тогда фирма рискнула принять участие в престижной гонке "1000 миль Чехословакии".

Первые старты и неудачи

В гонке участвовали два автомобиля: родстер и аэродинамическое купе от кузовного ателье Пауля Джарея. За рулём родстера был Антонин Витвар, но его машина сошла с трассы из-за поломки. Зато купе показало впечатляющий результат: второе место в классе 750 см³ со средней скоростью 71,4 км/ч. Этот успех привлёк к марке внимание публики и укрепил её позиции.

Год триумфа

Воодушевлённый результатами, Янечек построил шесть спортивных машин специально для гонки 1935 года. Три родстера и три купе, все красного цвета, стартовали с пилотами в белых комбинезонах и красных шлемах. Итог оказался ошеломляющим: первые три места в своём классе и специальная награда из рук президента Эдварда Бенеша. Победивший родстер показал рекордную скорость — 83,7 км/ч.

Однако компания решила не превращать успех в рекламную кампанию. Соревнования того года были омрачены трагическими авариями, и память о гонке осталась противоречивой.

Единственный уцелевший экземпляр

До наших дней дожил лишь один автомобиль из той легендарной серии — купе, которое можно увидеть в музее. Машина поступила туда в 1992 году в крайне запущенном состоянии: коррозия и гниение угрожали уничтожить уникат. В 2001–2005 годах автомобиль прошёл дорогостоящую реставрацию, став одним из самых сложных проектов для музея.

Технические особенности и стиль эпохи

Jawa 750 получила усовершенствованный двигатель объёмом 745 см³ мощностью 26 л. с., что позволило развивать скорость до 120 км/ч. Коробка передач была трёхступенчатой, а вес купе составлял всего 705 кг.

Дизайн также выделял машину: отсутствие наружных дверных ручек и зеркал заднего вида, минимализм ради улучшения аэродинамики. В 1935 году на конкурсе элегантности в Лугачовице эта модель была удостоена награды, подтвердив свою не только спортивную, но и эстетическую ценность.

Забытая глава

Сегодня Jawa 750 воспринимается как редкая и почти забытая глава в истории чехословацкого автомобилестроения. Но в стенах музея её красный кузов продолжает напоминать о том коротком моменте, когда Jawa пыталась соперничать с лучшими гоночными марками Европы.