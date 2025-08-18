Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Jawa 750
Jawa 750
© wikicrosswords.org by Przemek Pietrak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Маленькое купе Jawa 750 оказалось быстрее, чем думали — уникальная история в музее

В Чехии сохранился единственный экземпляр спортивного автомобиля Jawa 750 1935 года

В Национальном техническом музее в Праге уже несколько десятилетий хранится уникальный экспонат — малолитражное спортивное купе Jawa 750. Несмотря на то что марка Jawa ассоциируется у большинства с мотоциклами, именно этот автомобиль стал одной из самых ярких страниц в истории чехословацкого автопрома.

Как мотоциклы привели к автомобилям

Основатель Jawa Франтишек Янечек начал с мотоциклов в 1929 году, но вскоре увидел в легковых машинах новый рынок. Для запуска серийного производства он заключил лицензионное соглашение с Йоргеном Скафте Расмуссеном из Auto Union, что позволило создавать автомобили на базе разработок немецкой компании DKW.

Первым стал Jawa 700, а уже в 1934 году на его основе появились спортивные версии. Именно тогда фирма рискнула принять участие в престижной гонке "1000 миль Чехословакии".

Первые старты и неудачи

В гонке участвовали два автомобиля: родстер и аэродинамическое купе от кузовного ателье Пауля Джарея. За рулём родстера был Антонин Витвар, но его машина сошла с трассы из-за поломки. Зато купе показало впечатляющий результат: второе место в классе 750 см³ со средней скоростью 71,4 км/ч. Этот успех привлёк к марке внимание публики и укрепил её позиции.

Год триумфа

Воодушевлённый результатами, Янечек построил шесть спортивных машин специально для гонки 1935 года. Три родстера и три купе, все красного цвета, стартовали с пилотами в белых комбинезонах и красных шлемах. Итог оказался ошеломляющим: первые три места в своём классе и специальная награда из рук президента Эдварда Бенеша. Победивший родстер показал рекордную скорость — 83,7 км/ч.

Однако компания решила не превращать успех в рекламную кампанию. Соревнования того года были омрачены трагическими авариями, и память о гонке осталась противоречивой.

Единственный уцелевший экземпляр

До наших дней дожил лишь один автомобиль из той легендарной серии — купе, которое можно увидеть в музее. Машина поступила туда в 1992 году в крайне запущенном состоянии: коррозия и гниение угрожали уничтожить уникат. В 2001–2005 годах автомобиль прошёл дорогостоящую реставрацию, став одним из самых сложных проектов для музея.

Технические особенности и стиль эпохи

Jawa 750 получила усовершенствованный двигатель объёмом 745 см³ мощностью 26 л. с., что позволило развивать скорость до 120 км/ч. Коробка передач была трёхступенчатой, а вес купе составлял всего 705 кг.

Дизайн также выделял машину: отсутствие наружных дверных ручек и зеркал заднего вида, минимализм ради улучшения аэродинамики. В 1935 году на конкурсе элегантности в Лугачовице эта модель была удостоена награды, подтвердив свою не только спортивную, но и эстетическую ценность.

Забытая глава

Сегодня Jawa 750 воспринимается как редкая и почти забытая глава в истории чехословацкого автомобилестроения. Но в стенах музея её красный кузов продолжает напоминать о том коротком моменте, когда Jawa пыталась соперничать с лучшими гоночными марками Европы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты проверки подержанных автомобилей: как выявить скрытые дефекты вчера в 23:07

Покупка подержанного автомобиля: как избежать обмана и сэкономить деньги

Перекупщики научились обманывать даже профессиональное оборудование. Капитан полиции рассказал, где искать скрытые дефекты в подержанных авто. Читайте, чтобы не купить "кота в мешке".

Читать полностью » Мошенники используют номера телефонов с лобовых стёкол для кражи денег — данные полиции вчера в 22:59

Доброта, которая обходится дорого: почему нельзя оставлять номер на парковке

Мошенники научились обманывать водителей через номера на лобовом стекле. Полиция раскрыла схему: как злоумышленники выманивают деньги и почему нельзя называть CVC-код.

Читать полностью » Как поворотники большегрузов могут влиять на безопасность на дороге вчера в 22:50

Водители автобусов и фур: что они пытаются сказать с помощью поворотников

Зачем водители автобусов и фур включают поворотники, но продолжают движение прямо? Узнайте, как они общаются на дороге и что это значит для вас!

Читать полностью » вчера в 21:47

Куда чаще всего россияне ездят на такси: ответ ломает привычные стереотипы

Почему россияне чаще вызывают такси, а не садятся за руль собственного авто? Результаты опроса показали неожиданные маршруты и интересные привычки водителей.

Читать полностью » Lada Niva и УАЗ вошли в список самых дешёвых машин с полным приводом вчера в 20:42

Дешёвый полный привод: какие машины удивили ценой и не оставили шансов конкурентам

Журналисты назвали самые доступные автомобили с полным приводом в России: от легендарной Lada Niva до флагмана УАЗ "Патриот". Узнайте, кто в списке.

Читать полностью » Эксперты: автопроизводители в России отказываются от акций и корректируют цены вчера в 19:21

Эпоха больших скидок на авто закончилась внезапно: что теперь ждёт покупателей

Автопроизводители в России сворачивают щедрые акции и меняют ценовую стратегию. Что это значит для покупателей и какие модели подорожали первыми?

Читать полностью » В России могут ввести штраф для пешеходов в наушниках или с телефоном при переходе дороги вчера в 16:16

Наушники на пешеходе — как стоп-сигнал для водителя: за это предложили штрафовать

В России обсуждают идею штрафовать пешеходов с телефонами и наушниками. Юрист уверен: только так можно снизить число аварий на дорогах.

Читать полностью » Автостат: 15 моделей заняли 54% рынка новых автомобилей в России в 2025 году вчера в 17:12

Как не заблудиться в потоке предложений: реальный рынок — это всего несколько моделей

Более 800 моделей автомобилей представлены в России, но половину продаж формируют всего 15. Почему рынок оказался столь концентрированным?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал три эффективных упражнения с landmine для спины и ног
Авто и мото

Renault Megane, Ford Kuga и Chevrolet Cruze названы надёжными машинами до 1 млн рублей
Питомцы

Австралийская пастушья собака: характеристики, характер и уход за породой
Еда

Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск болезней сердца на 45%
Еда

Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х
Дом

Домашние методы удаления свежих и застарелых пятен шоколада
Наука и технологии

Археологи: древние люди переносили камни за 10 км уже 3 млн лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru