Зубы
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:17

Щелчки в челюсти и шаткость зубов: тревожные признаки скрытых проблем

Ортодонт Радько назвала щелчки и хруст в челюсти признаками дисфункции сустава

Многие привычные на первый взгляд симптомы могут указывать на серьезные нарушения в работе зубочелюстной системы. Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, какие признаки нельзя игнорировать и почему важно вовремя обратиться к специалисту.

Щелчки и хруст в челюсти

Если при открывании или закрывании рта слышны щелчки или хруст, это может свидетельствовать о дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

"Если при открывании или закрывании рта человек слышит щелчки и замечает хруст в челюсти, это может быть признаком дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В таких случаях нижняя челюсть часто занимает неправильное положение, и это постепенно отражается на состоянии зубов и десен", — пояснила Радько.

Со временем это приводит к смещению челюсти, перегрузке зубов и развитию проблем с деснами.

Рецессия десны

Опущение десен и оголение корней зубов — еще один тревожный сигнал. Такое состояние называется рецессией десны, оно приводит к убыли костной ткани и делает зубы болезненно чувствительными.

Стираемость зубов

Чрезмерная стираемость эмали, особенно заметная в передней части зубного ряда, указывает на неравномерное распределение нагрузки.

"Стирание эмали говорит о неравномерной нагрузке и часто сопровождается головными болями, перегрузкой суставов и изменением высоты прикуса", — добавила врач.

Скалывающиеся пломбы и шаткость зубов

Если пломба в одном и том же месте постоянно скалывается, это может быть следствием перегрузки зуба, вызванной неправильным прикусом или скученностью зубов.

Еще более тревожный симптом — подвижность зубов.

"Когда зубы перегружаются, костная ткань, удерживающая их, постепенно разрушается. Этот процесс может протекать незаметно, но в итоге приводит к потере зуба", — предупредила специалист.

Когда обращаться к врачу

По словам Радько, даже сочетание двух из перечисленных признаков — весомый повод для консультации у ортодонта. Раннее выявление нарушений позволяет сохранить зубы и предотвратить их преждевременную потерю.

Сегодня одним из наиболее современных способов коррекции прикуса и восстановления нормальной работы зубочелюстной системы являются элайнеры, которые помогают мягко и эффективно исправить положение зубов.

