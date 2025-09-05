Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Юрская рыба — окаменелость
Юрская рыба — окаменелость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:32

Эволюция, которая остановилась: почему рыбы с мощными челюстями почти исчезли, но изменили мир

Учёные из Мичиганского университета изучили эволюцию челюстей у лопастепёрых рыб

Задумывались ли вы, почему челюсти — одна из ключевых особенностей позвоночных, включая нас? Оказывается, именно благодаря им произошёл настоящий эволюционный прорыв. Рыбы были первыми животными, у которых появились челюсти, и они использовали их не только для еды, но и для защиты, рытья нор, разгрызания твёрдой пищи, а некоторые даже вынашивали икру во рту.

Лопастепёрые рыбы: эволюционный взрыв в глубине веков

Исследование Мичиганского университета показало, что около 359-423 миллионов лет назад группа рыб, называемая лопастепёрыми, переживала настоящее разнообразие и быстрое развитие челюстей. В отличие от них, у лучепёрых рыб — самой многочисленной группы с 33 000 видов, включая золотых рыбок и окуней — эволюция челюстей происходила гораздо медленнее.

Это удивительно, ведь спустя несколько миллионов лет эволюция лопастепёрых практически остановилась. Сегодня известно всего восемь видов этих рыб, среди которых знаменитая латимерия — "живое ископаемое", обнаруженное в 1938 году Марджори Кортни-Латимер.

Что показало исследование?

Под руководством научного сотрудника Мичиганского университета Эмили Тройер учёные изучили 3D-модели 86 видов рыб силурийского и девонского периодов (от 443 миллионов лет назад). Они обнаружили, что именно лопастепёрые — двоякодышащие рыбы и латимерии — демонстрировали самые быстрые и заметные изменения в форме и функциях челюстей.

"Когда изучаешь эволюцию, можно очень многому научиться, изучая прошлое", — говорит Тройер.

Без палеонтологической летописи мы бы не имели представления об этой обратной смене ролей.

Как менялись челюсти?

Исследователи создали цифровую карту каждой 3D-модели, чтобы проанализировать не только форму челюсти, но и её функциональные возможности — например, силу укуса, которая напрямую зависит от механического преимущества челюсти.

В раннем девонском периоде у двоякодышащих рыб появились большие и мощные челюсти с сильными мышцами. Это позволяло им справляться с твёрдой добычей — моллюсками и ракообразными.

"Благодаря своим огромным челюстям они могли есть очень твёрдую пищу", — отмечает Тройер.

Роль палеонтологии и эволюционных инноваций

Соавтор исследования Рафаэль Риверо-Вега собрал данные компьютерной томографии и создал 3D-сканы окаменелостей челюстей лопастеперых рыб, чтобы проверить гипотезу о "адаптивной радиации" — быстрой диверсификации видов под влиянием изменений окружающей среды.

"Каждая группа рыб переживала свой уникальный эволюционный момент", — говорит Риверо-Вега.

Одни быстро меняли форму и размер челюстей, затем стабилизировались, другие имели широкий спектр форм, а третьи почти не изменялись до выхода на сушу. Это отличный пример того, как разнообразно и по-разному происходят инновации в природе.

Почему это важно?

Результаты исследования подчёркивают, насколько важны ископаемые находки для понимания эволюции. Без них мы бы не узнали о том, что лопастепёрые рыбы, несмотря на малое современное разнообразие, когда-то были лидерами в эволюционных инновациях.

Эти открытия помогают нам лучше понять, как формировались ключевые черты позвоночных, и насколько сложным и непредсказуемым был путь эволюции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные NASA обнаружили новый минерал гидроксисульфат железа на Марсе сегодня в 18:16

Марс на грани: новый минерал предупреждает о скрытой вулканической угрозе планеты

Учёные нашли на Марсе новый минерал, образующийся при сильном нагреве. Он раскрывает секреты древней воды и вулканов планеты. Что это значит для космоса?

Читать полностью » Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека сегодня в 17:55

От веток к звёздам: парадоксальный путь наших предков к прямохождению

Новое исследование шимпанзе из танзанийской саванны предлагает свежую гипотезу о том, как и почему наши предки начали ходить на двух ногах, связывая это с особенностями передвижения по ветвям деревьев.

Читать полностью » Учёные выявили связь между искривлением протопланетных дисков и наклонами планет Солнечной системы сегодня в 17:06

Протопланетные диски: от идеальной симметрии к скрытому беспорядку, меняющему орбиты навсегда

Международная команда астрономов обнаружила "искривления" в протопланетных дисках, которые могут объяснить различия в наклонах орбит планет Солнечной системы.

Читать полностью » Исследование показало влияние ультраобработанных продуктов на рост ожирения сегодня в 16:43

Что скрывают цифры: почему ожирение растёт там, где люди больше двигаются

Новое исследование показывает, что главной причиной эпидемии ожирения являются не снижение физической активности, а потребление ультраобработанных продуктов с высокой энергетической плотностью.

Читать полностью » Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов сегодня в 16:32

Затылок боли: как форма черепа превращается в приговор для мозга

Форма черепа людей с мальформацией Киари I напоминает строение головы неандертальцев — возможно, именно это наследие вызывает у них частые головные боли и неврологические симптомы.

Читать полностью » 3800-летняя глиняная фигурка жабы из Перу раскрыла неожиданные факты о цивилизации Караль сегодня в 15:23

Жаба с двойным смыслом: артефакт из Перу рассказывает о климатической катастрофе древности

В Перу найдена уникальная фигурка двухголовой жабы возрастом 3800 лет, раскрывшая тайны цивилизации Караль и их борьбы с климатическими изменениями и голодом.

Читать полностью » iPhone в России могут уйти в серый сегмент без версии RuStore для iOS сегодня в 15:17

Конец "белым" продажам: iPhone грозит уход в серую зону

В России могут запретить официальные продажи iPhone: с 1 сентября обязательна установка RuStore, а под iOS такого приложения пока нет.

Читать полностью » Защита от мошенничества: 3 совета эксперта, которые помогут пожилым людям не стать жертвами обмана сегодня в 14:12

Забудьте о контроле: эксперт назвал неожиданный способ защитить пожилых от мошенников – это работает лучше

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников. Главное – не контроль, а обучение безопасному поведению в сети и регулярный контроль паролей.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Миранда Керр впервые прокомментировала расставание Орландо Блума и Кэти Перри
Авто и мото

Скрытый рычаг в дверях автомобиля активирует защиту для пассажиров
Красота и здоровье

Пользователи соцсетей рассказали, как им удаётся вставать после первого будильника
Наука и технологии

Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций
Дом

Горничные отелей используют уксус и соду для восстановления белизны и мягкости полотенец
Красота и здоровье

Врач Лапа считает +24 °C наиболее комфортной температурой для здоровья
Красота и здоровье

Онколог Ивашков назвал неожиданные симптомы, которые могут указывать на рак
Красота и здоровье

Эксперты развеяли популярные мифы о здоровье кишечника и питании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet