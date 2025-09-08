Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гепатит D
Гепатит D
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:06

Желтоватый оттенок кожи может рассказать больше, чем анализы

Врач Ольга Уланкина: пожелтение кожи и глаз чаще всего связано с болезнями печени

Пожелтение кожи, глаз и слизистых оболочек — тревожный сигнал, который в большинстве случаев указывает на нарушение работы организма. Основная причина этого состояния — накопление в крови билирубина, пигмента, образующегося при распаде эритроцитов. Об этом напомнила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Как развивается желтуха

В норме билирубин быстро перерабатывается и выводится печенью. Но если орган работает неправильно, пигмент скапливается в крови и проникает в ткани, окрашивая их в желтоватый цвет. Подобное может произойти при гепатите, циррозе, закупорке желчных протоков камнями или опухолью, а также при болезнях крови, когда эритроциты разрушаются слишком быстро.

"Билоглобулин — это пигмент желтого цвета, который образуется при распаде эритроцитов и в норме быстро выводится печенью", — объяснила врач Ольга Уланкина.

Симптомы и признаки

Кроме пожелтения кожи и глаз, при нарушениях работы печени часто отмечаются потемнение мочи, осветление кала, зуд кожи, слабость, боль в правом подреберье. Если причина кроется в болезнях крови, к симптомам добавляются бледность, головокружение и учащённый пульс.

Когда пожелтение не опасно

Существуют ситуации, когда изменения цвета кожи не связаны с билирубином. Например, "каротиновая" желтуха возникает из-за переизбытка моркови или тыквы в рационе. В этом случае кожа приобретает оранжевый оттенок, но серьёзных проблем со здоровьем нет. Ещё один относительно безопасный вариант — физиологическая желтуха у новорождённых, которая связана с незрелостью печени и обычно проходит самостоятельно.

Чем опасно игнорирование симптома

Для взрослых внезапная желтуха почти всегда является проявлением заболевания печени, желчных путей или системы кроветворения. Игнорировать её нельзя: при отсутствии своевременной диагностики и лечения возможны тяжёлые осложнения, включая печёночную недостаточность и поражение мозга.

Кроме того, сам билирубин в больших количествах токсичен: он повреждает клетки нервной системы, нарушает обмен веществ и ослабляет организм. Поэтому при первых признаках желтухи важно обратиться к врачу и пройти обследование.

