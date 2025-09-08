В Тюмени Джейсон Стетхем стал "охранником" тыкв возле бара
Необычную табличку заметили горожане у бара Top Hop на улице Республики: с неё актёр Джейсон Стетхем сурово предупреждает прохожих не трогать декоративные тыквы.
Зачем появилась табличка
В заведении объяснили, что урожай оказался под угрозой:
"Нашим тыквам вредят. Не знаю, кто именно — дети, взрослые, пьяные — непонятно. Но кто-то их срывает, поэтому табличка и появилась", — рассказали в баре.
Как придумали идею
Оказалось, креативное решение стало результатом конкурса, который устроили среди посетителей. Победила идея использовать образ звезды боевиков.
"Мы выбрали актёра, потому что его грозный вид нам показался самым убедительным", — отметили в заведении.
Надежда на эффект
Теперь владельцы бара рассчитывают, что "охрана от Стетхема" подействует, и ни один прохожий не решится сорвать тыкву "на память".
