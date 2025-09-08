В Тюмени Джейсон Стетхем стал "охранником" тыкв возле бара

06.09.2025 в 18:16

Из списка исключённых в число получателей: кого добавили к льготникам

В Тюменской области пособие в 5 000 рублей теперь будут получать и инвалиды, защищавшие границы России. Какие условия предусмотрены для выплат?

06.09.2025 в 17:24

ТюмГУ выбирает борщ, ТИУ — вок: как еда студентов зависит от вуза

Студенты тюменских вузов выбирают пельмени, лапшу и рамен, а перед сессией налегают на сладости. Какие блюда оказались самыми популярными в общагах?

06.09.2025 в 16:16

Из рекламы — в тень: что ждет базы отдыха и глэмпинги без реестра

С сентября 2025 года гостиницы обязаны быть внесены в единый реестр. В Тюмени часть объектов рискует штрафами из-за задержек с самооценкой.

06.09.2025 в 15:17

Корзины полны, но опята ещё ждут: где искать грибы в сентябре в Тюменской области

В Тюменской области уже находят белые, рыжики и грузди, а опытные грибники делятся точками для «тихой охоты». Где искать самые богатые места?

05.09.2025 в 12:39

Дворовые конфликты становятся смертельно опасными: очередной случай в Кемерово

В Кемерово бытовой конфликт вокруг мопеда закончился шокирующим нападением с мачете на подростка. Чем обернулся спор и что грозит нападавшему?

03.09.2025 в 15:19

Ленин в номере и скидки для аграриев: неожиданный проект для Алтая

Алтайский депутат предложил возродить советский формат «домов колхозников»: льготы для аграриев, а для туристов — культурная программа и полная цена.

02.09.2025 в 16:16

Три года без вины виноватый: жителя ХМАО лишили прав из-за чужой ошибки

Житель ХМАО три года добивался справедливости после того, как его лишили прав из-за поддельных документов. Компенсацию за такси ему отказали выплатить.

02.09.2025 в 0:04

Юбилей под аккомпанемент Байкала: как Иркутск станет столицей академической музыки

В Иркутске стартует юбилейный XX фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале", который пройдет в Областном музыкальном театре имени Загурского. Художественный руководитель проекта, народный артист России Денис Мацуев, подчеркнул особое значение юбилейного события для культурной жизни Сибири и анонсировал участие более 500 музыкантов.

