Джаред Лето
Джаред Лето
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:32

Оскар не спасёт: Джаред Лето рискует остаться без контрактов после провала громкого блокбастера

Фильм "Трон: Арес" с Джаредом Лето провалился в прокате — сборы составили $33,5 млн

Джаред Лето оказался в непростой ситуации после выхода нового голливудского блокбастера "Трон: Арес”. Несмотря на ожидания продюсеров, фильм не оправдал надежд зрителей и экспертов, что стало серьёзным ударом по репутации актера. По информации инсайдеров, теперь 53-летний Лето может лишиться крупных гонораров и перспектив на главные роли в будущем.

Провал "Трона: Арес”

Кассовые сборы за первые выходные составили лишь 33,5 млн долларов — результат, который оказался значительно ниже прогнозов студии. В условиях, когда коллегам по цеху вроде Майкла Фассбендера, Юэна Макгрегора или Бенедикта Камбербэтча трудно получить ведущие роли, возникает вопрос: зачем приглашать актера, чей фильм не способен привлечь аудиторию?

"В мире, где Майкл Фассбендер, Юэн Макгрегор и Бенедикт Камбербэтч с трудом получают главные роли, зачем вообще обращаться к человеку, который не может сделать кассовый фильм и чья личность вызывает вопросы?", — заявил один из менеджеров киноиндустрии.

Суммы, о которых раньше могли мечтать поклонники Лето, сейчас могут стать недостижимыми. Актер получил семизначный гонорар за исполнение роли и ещё один крупный за продюсирование картины, но эксперты считают, что такие щедрые условия станут исключением.

Влияние личной репутации

На имидж Лето также негативно повлияли обвинения в неподобающем поведении. Девять женщин заявили, что актер вел себя непристойно, включая случай, когда Диджей Элли Тейлз утверждала, что встреча с Лето произошла, когда ей было 17 лет. Джаред Лето категорически отрицает все обвинения.

"Вопросы вокруг личности Лето и обвинения от 9 женщин, что он вел себя непристойно, окончательно испортили его репутацию", — заключил источник.

Что это значит для карьеры актера

Теперь у Лето есть риск потерять привлекательные контракты и роли, которые раньше давались ему легко. Студии, ориентированные на кассовый успех, будут осторожнее подходить к выбору актера, учитывая как недавний провал "Трона: Арес”, так и скандалы вокруг его личности.

А что если попробовать альтернативы?

  1. Для актеров с похожей ситуацией может быть стратегией участие в независимых фильмах и арт-кино — это помогает восстановить репутацию без давления кассовых ожиданий.

  2. Диверсификация карьеры через продюсирование или участие в сериалах также способна смягчить последствия провала крупного проекта.

FAQ

Как выбрать новый проект после провала?
Сначала стоит оценить жанр и потенциальную аудиторию, а также репутацию продюсеров и режиссера.

Сколько может потерять актер после кассового провала?
Сумма зависит от условий предыдущих контрактов, но чаще всего речь идёт о нескольких миллионах долларов.

Что лучше для восстановления репутации — кино или сериалы?
Оба варианта имеют свои плюсы: кино может вернуть имидж в массах, а сериалы создают стабильный поток работы и вовлеченности аудитории.

Интересные факты

  1. Джаред Лето — обладатель Оскара за лучшую мужскую роль второго плана.

  2. Он активно занимается музыкой и является фронтменом группы Thirty Seconds to Mars.

  3. Многие актеры после кассовых провалов успешно восстанавливали карьеру через независимое кино и сериалы.

Исторический контекст

Не первый раз в Голливуде карьера актера испытывается из-за провалов громких фильмов. Так, после ряда неудачных проектов Тоби Магуайр и Эдвард Нортон сделали паузу, выбрав менее коммерчески успешные, но критически признанные работы, чтобы восстановить репутацию.

