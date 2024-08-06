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Японский Nikkei 225 демонстрирует рекордный отскок после обвала
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Японский Nikkei 225 показал рекордный рост

Японский Nikkei 225 демонстрирует рекордный отскок после обвала

Японский фондовый индекс Nikkei 225, переживший вчера рекордное падение, сегодня демонстрирует не менее впечатляющий рост. В ходе торгов вторника индекс вырос более чем на 10%, отыграв более 3400 пунктов.

Этот стремительный взлет стал рекордным за всю историю наблюдений, превзойдя даже рост, зафиксированный в октябре 1990 года.

Аналитики объясняют происходящее желанием рынка компенсировать понедельничные потери. Напомним, что вчера Nikkei 225 рухнул на 13,5%, вызвав цепную реакцию на мировых торговых площадках.

К настоящему моменту рост индекса несколько замедлился, и он торгуется на уровне 34 205 пунктов, что на 10,1% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Фото: commons. wikimedia.org/Oil Industry News (release this work into the public domain)

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