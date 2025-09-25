Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:58

Японская привычка под вопросом: почему праворульные машины могут стать обузой для семейного бюджета

В России зарегистрировано почти четыре миллиона праворульных авто — сообщили аналитики "Автостата" по итогам 2024 года

Вопрос праворульных автомобилей в России остаётся спорным уже не одно десятилетие. Для одних это доступная альтернатива дорогим европейским или отечественным моделям, для других — фактор повышенной аварийности. Инициатива сенатора Андрея Кутепова вновь вынесла тему в центр общественного обсуждения.

Парламентарий обратился к вице-премьеру Денису Мантурову с предложением разработать программу по стимулированию замены праворульных машин на более безопасные. При этом речь идёт не о прямом запрете, а о постепенном переходе с поддержкой государства.

"Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства", — приводит РБК цитату из документа.

Суть инициативы

Программа должна реализовываться в два этапа:

  1. Постепенное введение ограничений на праворульные машины в определённых регионах и сферах.

  2. Поддержка граждан через субсидии и льготы при покупке новых автомобилей.

Важно, что Кутепов сделал акцент на доступности запасных частей и развитии сервисной сети. Без этого владельцы не смогут беспроблемно перейти на новые транспортные средства.

Масштаб проблемы

По данным "Автостата", в России зарегистрировано почти 3,9 млн автомобилей с правым рулём. Основная их часть сосредоточена в восточных регионах: около 2 млн на Дальнем Востоке и ещё 1,5 млн в Сибири. Это 8,2 % от общего автопарка страны.

Статистика ДТП за 2024 год тревожит: с участием таких машин произошло 16 тысяч аварий, что составляет 12,2 % от всех происшествий на дорогах. В годовом выражении показатель вырос почти на 1 %.

Таблица "Сравнение"

Параметр Леворульные авто Праворульные авто
Удобство при обгоне Выше Ниже
Безопасность в ДТП Лучше Хуже при встречных манёврах
Цена при покупке Дороже Дешевле
Доступность запчастей Высокая Ограниченная
Популярность по регионам Центральная и Западная РФ Сибирь, Дальний Восток

Советы шаг за шагом

  1. Если вы владелец праворульной машины, заранее оцените перспективы: изучите региональные ограничения и планы правительства.

  2. Рассмотрите участие в госпрограммах: субсидии и льготы помогут снизить расходы.

  3. Перед покупкой нового автомобиля проверьте наличие дилерской сети и сервисов в вашем регионе.

  4. Планируйте замену авто заранее, чтобы избежать резкого падения стоимости при массовом переходе.

  5. Для сохранения бюджета подумайте о продаже старой машины до введения жёстких ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать официального запрета.
    Последствие: резкое падение цены на автомобиль.
    Альтернатива: продать или обменять машину до массовых изменений.

  • Ошибка: покупать подержанный праворульный авто сейчас.
    Последствие: риски с регистрацией и снижением ликвидности.
    Альтернатива: рассмотреть новые отечественные или китайские модели с субсидиями.

  • Ошибка: игнорировать проблемы с запчастями.
    Последствие: рост затрат и время простоя.
    Альтернатива: выбирать авто с развитой сетью обслуживания.

А что если…

А что если правительство действительно решит ужесточить правила? В этом случае владельцы праворульных авто окажутся в непростом положении: машины резко обесценятся, а рынок переполнится подержанными предложениями. Однако государственная поддержка может смягчить последствия, сделав переход менее болезненным.

Таблица "Плюсы и минусы"

Праворульные авто Леворульные авто
+ Низкая цена + Соответствуют нормам безопасности
+ Хорошая комплектация за меньшие деньги + Доступные сервисы и запчасти
— Неудобство обгона — Более высокая стоимость
— Ограниченный рынок сбыта — Иногда меньше опций за ту же цену

FAQ

Как быстро введут ограничения?
Планируется поэтапное внедрение, чтобы владельцы успели адаптироваться.

Будет ли полный запрет?
По данным МВД, запрета не предполагается, но условия допуска пересмотрят.

Какие альтернативы?
Основные варианты — отечественные автомобили и китайские модели, активно представленные на рынке.

Мифы и правда

  • Миф: праворульные автомобили всегда опаснее.
    Правда: многое зависит от водителя и дорожных условий, но статистика аварийности выше.

  • Миф: их полностью запретят в ближайшее время.
    Правда: речь идёт о постепенной замене, а не о резкой отмене.

  • Миф: праворульные авто нельзя обслуживать в России.
    Правда: сервис есть, но он ограничен и дороже.

Исторический контекст

  1. Первые массовые поставки праворульных машин в Россию начались в 90-х годах из Японии.

  2. В начале 2000-х власти уже пытались ограничить их ввоз пошлинами.

  3. В 2020-х годах рост импорта из-за доступности снова сделал их популярными, особенно на Дальнем Востоке.

Три интересных факта

  1. В Японии праворульные автомобили дешевле в среднем на 20-30 % из-за перепроизводства.

  2. В некоторых странах (например, Великобритания) леворульные машины считаются столь же неудобными, как у нас праворульные.

  3. На Дальнем Востоке России более половины автопарка составляют праворульные машины.

